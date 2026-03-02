＜vim BEAUTY＞うるおい満ちる水艶UV下地「aqua charge UV essence」3月3日(火)より店頭発売を順次開始
BRANDING PRODUCE COMPANYである株式会社Direct Tech(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:井上 信太郎、以下 Direct Tech)は、メイクアップ クリエイター“マリリン”との協働プロデュースコスメブランド『vim BEAUTY』(ヴィム ビューティー)より、うるおい満ちる水艶UV下地「aqua charge UV essence」(アクア チャージ UV エッセンス)を、2026年3月3日(火)より全国のロフト、PLAZA(※)にて店頭発売を開始いたします。
(※)一部お取り扱いのない店舗がございます。また一部の店舗の準備状況によっては、発売開始日が遅れる場合がございます。
詳しくは、お近くの店舗へお問い合わせください。
「aqua charge UV essence」は、紫外線、乾燥から肌を守りながら、みずみずしさをキープする美容液UV下地です。(※1)
水分を抱え込むジェル構造が日常の乾燥環境から肌を守り、うるおいを長時間キープします。(※2)さらに、水分エッセンスを75%(※3)配合しており、みずみずしくツヤのある肌へ導きます。SPF50+ PA++++の高UV機能と化粧下地効果を兼ね備え、酸化亜鉛フリーの低刺激設計(※4)で軽やかな使い心地を実現しました。
数々のコスメを試してきた“マリリン”がプロデュースをするコスメブランドとして、注目を集める『vim BEAUTY』。今後も“マリリン”本人が何度も試行錯誤を重ねてこだわり抜いた商品展開にご注目ください。
(※1)メイクアップ効果による
(※2)臨床試験済み / 個人差があります
(※3)着色剤、製品の防腐剤や安定剤を除く、水や保湿成分、皮膚コンディショニング成分
(※4)低刺激テスト済み / 目刺激テスト済み(全ての方に肌トラブルがおこらないというわけではありません。)
商品詳細
※画像はイメージです
うるおい満ちる水艶UV下地
aqua charge UV essence
(アクア チャージ UV エッセンス)
【商品概要】
●商品名:aqua charge UV essence
(アクア チャージ UV エッセンス)
SPF50+ PA++++
●内容量:40g
●価 格:\1,760(税込)
【特長】
1. 潤いを閉じ込める水分チャージ設計
水分を抱え込むジェル構造が、肌に薄膜密着し、べたつかず、みずみずしく潤う肌へ
2. 長時間水分キープ*
暖房や冷房、外気などの日常の乾燥から肌を守り、うるおいを長時間キープ*
※臨床試験済み
※個人差があります
3. 水分エッセンス 75%*配合で補水×乾燥ケア
美容液成分(セラミドやナイアシンアミドなど)を贅沢に配合し、ハリのあるツヤ肌に導きます
※着色剤、製品の防腐剤や安定剤を除く、水や保湿成分、皮膚コンディショニング成分
4. 酸化亜鉛フリーと低刺激テスト済*
酸化亜鉛を含む4つのフリー処方と低刺激テストなどを採用し、毎日使いたくなるようなやさしい
使用感
※低刺激テスト済み / 目刺激テスト済み
※全ての方に肌トラブルがおこらないというわけではありません
5. オールインワン効果 スキンケア×UV×化粧下地
SPF50+ PA++++の高UV機能と、メイク前に欠かせない保湿ケアを同時に
乾燥による粉ふきを防ぎ、ベースメイクをサポート
6. スッと溶け込むような軽いテクスチャー
まるでスキンケアをつけているようなテクスチャーでべたつかず、白浮きしない快適な使い心地
vim BEAUTY
『vim BEAUTY』は、海外風メイクや半顔メイクなど、自身のメイク技術と知識を活かした動画が人気のメイクアップ クリエイター“マリリン”が、「高いキープ力・プロ級の仕上がり・使いやすさ」にこだわり抜いたコスメブランドです。
ブランドを代表するアイテムの、vim BEAUTY独自開発2in1キット「effect like finish foundation kit」は初回生産分1万個が即日完売、高いキープ力で人気の「effect like finish cushion foundation」は美容誌で数々のベストコスメを受賞いたしました。わずか54時間で1万個が完売した「keep confidence powder」や、厚塗り感なく自然にカバーし、長時間きれいな状態をキープするとSNSで話題の「all day moist liquid foundation」をはじめ、プライマー、フィックスミストなど、幅広いベースメイクアイテムを展開しております。
vim BEAUTY 公式サイト ：https://vim-beauty.com
公式LINE ：https://lin.ee/aOIdWGr
公式Instagram ：https://www.instagram.com/vim_bymarilyn/
公式X ：https://x.com/vim_BEAUTY
プロデューサープロフィール
fukuse yuuri:マリリン
YouTube登録者数136万人越え、動画再生回数は9億3000万超を誇るメイクアップクリエイター。
メイクアップ動画を中心に、料理や掃除などライフスタイルの動画で人気を集める。
現在四児の母。数多くいる”メイクアップクリエイター”の中でもハリウッドセレブさながらの外国人風メイクで話題を呼んでいる 。
現在はYouTuberとしての枠を超え、メイク講師や、企業へのSNSアドバイザー、コスメ商品のプロデュースなど活動は多岐にわたる。
【YouTube】 https://www.youtube.com/c/MarilynFukuseYuuri
【Instagram】 https://www.instagram.com/yuuri_fukuse/
【X】 https://x.com/No5yuurin
【TikTok】 https://www.tiktok.com/@marilynfukuse(https://www.tiktok.com/@marilynfukuse)
Direct Tech 会社概要
Direct Techは、独自のメソッドでD2CブランドをグロースさせるBRANDING PRODUCE COMPANYです。多様な領域で展開する自社ブランドのノウハウをベースに、エージェントとしてもワンストップでブランドのグロースを支援します。
会社名 :株式会社Direct Tech
住所 :東京都渋谷区千駄ケ谷2丁目1－8 Barbizon8 401
設立 :2018年11月
代表者 :井上 信太郎
事業内容:D2C事業、D2Cブランドコンサルティング事業、D2Cエージェント事業
URL :https://direct-tech.jp/