伊藤亜紗×濱口竜介トークイベント「体と居場所と物語」申し込み受付中！

伊藤亜紗さんの新刊『体の居場所をつくる』は、伊藤さんの仕事の中の、最も大切な活動のひとつ、ひとりひとりの個別の体と向き合ってつくった本です。

摂食障害、ナルコレプシー、ＡＬＳなどの障害や病気の当事者。

診断がつかない人、治療の道がない人、人種的マイノリティ―― 本書に登場する11名は、体に「問題」を抱えながら、日々の工夫の積み重ねで、どのように「体の居場所」をつくってきたのか。

ひとりひとりが、病院でも、近しい人にも話せないことを伊藤さんに話しているというところがあります。

「11人の永い回復。それぞれが生きづらいはずなのに、奇妙な快活さと楽天性が本書を貫いている。一人ひとりの「工夫」、それに対する著者の「リスペクト」が織り合わされ、私たちは生を見つめ直す視点をもらう。あえて言いたい、何と面白いのか！」

本書に上記のコメントを寄せてくださった映画監督の濱口竜介さんは、2026年公開予定の新作『急に具合が悪くなる』（宮野真生子・磯野真穂 著／晶文社）で、体の映画を撮っている真っ最中です。

「回復」のプロセスと、出来事が起きて転がっていくことは似ている。 因果関係ではなく出来事が転がっていく、それを濱口さんの作品から強く感じると、伊藤さんは言います。

個別の体の話を聞くということ。体の映画を撮ること。人間にとって感じるとは、回復とは何か。

居場所をつくるということ。 おふたりの体と居場所をめぐる対話、ぜひご参加ください。

登壇者紹介

伊藤亜紗（いとう・あさ）

1979年生まれ。美学者。東京科学大学未来社会創成研究院DLab⁺ ディレクター、リベラルアーツ研究教育院教授。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学（文学博士）。 主な著書に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』（光文社）、『どもる体』（医学書院）、『記憶する体』（春秋社）、『手の倫理』（講談社選書メチエ）、『ヴァレリー 芸術と身体の哲学』（講談社学術文庫）、『体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』（文藝春秋）など多数。 第13回（池田晶子記念）わたくし、つまりNobody賞、第42回サントリー学芸賞、第19回日本学術振興会賞、第19回日本学士院学術奨励賞受賞。

濱口竜介（はまぐち・りゅうすけ）

1978年生まれ。映画監督。2008年、東京藝術大学大学院映像研究科の修了制作『PASSION』が国内外の映画祭で高い評価を得る。神戸の即興演技ワークショップから生まれた『ハッピーアワー』（2015年）が多くの国際映画祭で主要賞を受賞。近年の監督作に『偶然と想像』（2021年、第71回ベルリン国際映画祭審査員グランプリ）、『ドライブ・マイ・カー』（2021年、第74回カンヌ国際映画祭脚本賞、第94回米アカデミー国際長編映画賞）、『悪は存在しない』（2023年、第80回ヴェネツィア国際映画祭審査員グランプリ）がある。主な著書に『カメラの前で演じること』（左右社）、『他なる映画と１・２』（インスクリプト）、『演出をさがして』（フィルムアート社、三宅唱・三浦哲哉と共著）。2026年に新作映画『急に具合が悪くなる』を劇場公開予定。

イベント日時

2026年3月31日(火)19:00~20:30(18:45開場)

[来店参加(定員65名)] ※トークの終了後にサイン会の予定があります。

代官山 蔦屋書店 3号館2階 イベントスペース

『体の居場所をつくる』好評発売中！

著者：伊藤亜紗

