【パーソル パ・リーグTV会員限定】34,000名様を球場にご招待！

パシフィックリーグマーケティング株式会社

パシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新井 仁）は、17,000組34,000名様のパーソル パ・リーグTV会員の方を、パ・リーグ6球場で開催されるパ・リーグ主催試合の一部にご招待することをご案内いたします。

いよいよ2026年のプロ野球シーズンが開幕する中で、日頃からパーソル パ・リーグTVで試合観戦いただいている方はもちろん、久々の球場/スタジアムでの野球観戦となる方にもぜひ球場/スタジアムでの観戦でプロ野球の迫力やライブ感など、生で観戦する楽しさを改めて体験いただきたいとの想いから、17,000組34,000名様をパ・リーグ6球場に招待させていただきます。

本企画では、パーソル パ・リーグTV会員の方(無料会員含む)を対象に、パーソル パ・リーグ公式戦でご利用いただける各球団主催1試合のペアチケットを抽選でプレゼントいたします。（要エントリー）

いよいよ開幕するパーソル パ・リーグ公式戦2026。ぜひこの機会に球場/スタジアムでの観戦をお楽しみいただき、パ・リーグ6球団へ熱いご声援をよろしくお願いいたします！

・エントリー期間：2026年3月2日(月)12:00～3月23日(月) 12:00まで

・対象：「パーソル パ・リーグTV」有料会員、もしくは無料会員の方

・エントリー方法：キャンペーン期間中にURLよりエントリー（https://pacificleague.com/contents/ptv202603_ticket）

・当選発表：2026年3月26日(木)12:00予定（ご当選者様のみ、メールおよびサイト内でご案内いたします）

・対象試合：2026年4月～6月開催のパ・リーグ6球団主催の一部試合

※詳細はエントリーページをご確認ください。