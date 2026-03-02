《TATRAS / タトラス》が全国でポップアップストアを開催

株式会社WEAVA

2007 年にイタリア・ミラノで設立された《TATRAS / タトラス》は、高品質で革新的なプロダクトを通じて、日常のあらゆるシーンに寄り添う都会的で洗練されたスタイルを提案しています。

2026年春夏コレクションは、ショート丈ジャケットやスリムなブルゾン、

日差しを意識したフードやキャップなど、都市生活に即した実用的なディテールが特徴。

“ヴィンテージエレガンスとモダンな快適さの融合” をテーマに、クラシックな佇まいに現代的なエッセスを加えたコレクションを発表しています。

今回のポップアップでは、伊勢丹新宿店を皮切りに、本格的な春夏シーズンに向けて

TATRAS の最新アイテムから人気モデルまで豊富なラインナップを展開いたします。

この機会にぜひ店頭にて、最新コレクションをご体感ください。

《TATRAS POPUP STORE》

伊勢丹新宿店本館

2026年 3月4日(水) ~ 3月10日(火)

〒160-0022 東京都新宿区新宿3 丁目14-1 伊勢丹新宿店本館2F

平日/土日祝10:00~20:00

新宿高島屋

2026年 3月11日(水) ~ 3月24日(火)

〒151-8580 東京都渋谷区千駄ケ谷5-24-2 新宿高島屋4F

平日/土日祝10:30~19:30 ※最終日は18:00 閉場

名古屋高島屋

2026年 3月18日(水) ~ 4月21日(火)

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 7F

平日/土日祝10:00~20:00

大丸神戸店

2026年 4月1日(水) ~ 4月21日(火)

〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町40 大丸神戸店6F

平日/土日祝10:00~19:00

伊勢丹浦和店

2026年 4月15日(水) ~ 5月5日(火)

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-15-1

平日/土日祝10:00~19:00

そごう千葉店

2026年 5月26 日(火) ~ 6月8日(月)

〒260-8557 千葉県千葉市中央区新町1000 番地 1F

平日/ 土日祝10:00~20:00

詳しい情報はこちらhttps://tatras-official.jp/blogs/pop-up

https://prtimes.jp/a/?f=d20942-320-9f542493f1ddcb4da7f651dfacefd78d.pdf