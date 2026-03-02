「どさんこワイド朝」15年の歴史に幕。2026年3月27日（金）の放送をもって終了へ

札幌テレビ放送株式会社

札幌テレビ放送株式会社（STV）は、201１年３月２８日の放送開始以来、北海道の朝の情報を伝えてまいりました『どさんこワイド朝』を、202６年３月２７日（金）の放送をもちまして終了することを決定いたしました。

■終了の背景と経緯

番組開始から1５年が経過し、道民の皆様のライフスタイルや情報の受け取り方は大きく変化しました。STVでは、これら多様化するニーズに応え、より良い情報発信の形を模索するため、朝のワイド番組を全面的にリニューアルすることを決断いたしました。1５年の長きにわたり番組を支えてくださった視聴者の皆様には、心より深く感謝申し上げます。

■最終回までの取り組み

終了まで残り約１ヶ月となる３月２７日まで、これまでのご支援にお応えできるよう、感謝を込めた様々な特別企画を予定しております。最後まで「どさんこワイド朝」らしく、道民の皆様の朝の生活に寄り添い、「いつものメニューをいつも以上の元気」でお届けしてまいります。

◎15年の感謝を込めて。視聴者プレゼントキャンペーン（予定）

・3/16週 毎日１名の当選者に「３万円のカタログギフト」が当たる！

・3/27週 毎日１名に「番組出演者が選んだ春に！朝に！役立つプレゼント」

■新番組について

現在、後継となる新しい番組につきましては、最終調整段階に入っております。詳細が決まり次第、様々な形で発表させていただきます。

新しい挑戦にご期待ください。