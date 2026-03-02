「CHARGESPOT」マイナンバーカード認証で22歳以下限定の特別料金を提供開始

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下「INFORICH」)は3月2日（月）10:00より、マイナンバーカード認証で22歳以下であることが確認されたユーザーを対象に、3時間未満のレンタルを165円で提供する特別料金プランを開始いたします。昨年実施した22歳以下限定の「22割」期間限定キャンペーン（2025年8月～10月）では、既存ユーザーの利用頻度向上および新規ユーザーの増加といった成果を踏まえ、本施策により、継続的に若年層への価値提供を推進してまいります。本プランは、デジタル庁の「デジタル認証アプリ」を経由したマイナンバーカード認証により、安全かつ確実に年齢確認を行う仕組みを採用。若年層ユーザーが安心して、お得にご利用いただけます。

■背景

総務省の調査によれば、スマートフォンの世帯保有率は90.5%に達し※1、特に10代・20代の若年層においては日常生活に不可欠なツールとなっています。一方で、外出先でのバッテリー切れは、連絡手段の喪失や情報アクセスの遮断につながり、若年層※にとって大きな不安要素となっています。また、デジタル庁が推進するマイナンバーカードの普及率は、2026年1月時点で約81%に達しており※2、デジタル認証の社会実装が急速に進んでいます。特に若年層（15歳～34歳）においては、スマートフォンを中心としたデジタルサービスの利用が日常生活に深く浸透しており、外出先でのオンライン手続きやキャッシュレス決済など、常時接続を前提としたライフスタイルが定着しています。 こうした社会環境の変化を背景にCHARGESPOTはU22世代のライフスタイルに寄り添い、より自由に安心して外出を楽しめる環境づくりを推進しています。「モバイルバッテリーを持ち歩く時代」から「必要なときに、どこでも充電できる社会」の実現に向けて、サービスの利便性向上と利用シーンの拡大に努めてまいります。

※1:出典：総務省「令和5年 通信利用動向調査」（令和6年版情報通信白書） ※2:デジタル庁「マイナンバーカードの普及に関するダッシュボード」

【本施策の特徴】

22歳以下ユーザーは、何度でも3時間未満：165円（税込）※通常料金: 1時間以上3時間未満：430円（税込）

マイナンバーカードによる確実な年齢認証

全国のCHARGESPOT設置箇所で利用可能 ※一部対象外

■デジタル庁 国民向けサービスグループ デジタル認証アプリ 政策推進スペシャリスト 松崎 雄汰様コメント

マイナンバーカードおよびデジタル認証アプリの活用が広がる中、ユーザーの年齢認証という具体的なユースケースにおいて、CHARGESPOTが先駆的かつ迅速に取り組まれた本事例は、民間分野における有効な活用例の一つとして大変好評です。

現在、デジタル認証アプリの利用が進む東京都の「東京都公式アプリ」関係者をはじめ、関西圏の自治体等にも本事例を共有しており、行政現場における参考事例として紹介を行っております。今後は、地方自治体を含む行政機関との連携をさらに深めながら、利用拡大につなげていくことを期待しています。

また、同社顧客層、特に若い世代における利用動向や利用者の声を踏まえつつ、制度の利便性向上や活用シーンの拡充に向け、官民連携のもとで取り組みを推進していけると良いと考えています。

■サービス概要

サービス名：CHARGESPOT U22特別料金プラン

開始日時：2026年3月2日（月）

対象者：マイナンバーカード認証により22歳以下であることが確認されたユーザー

特別料金：何度でも3時間未満：165円（税込）

認証方法：デジタル庁「デジタル認証アプリ」経由のマイナンバーカード

認証対象店舗：全国に設置されている全てのCHARGESPOT

※OLC、USJ、レゴランド、法人モデルなどの特殊料金筐体は対象外

※CHARGESPOT Pass、CHARGESPOT Businessユーザーは対象外

適用期間：23歳の誕生日を迎えた場合、誕生月の最終日まで適用

■ 「CHARGESPOT」のサービスについて

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約57,000台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、イタリアとエリアを拡大中です。 ※台数は2025年12月時点

■「CHARGESPOT」ご利用方法

アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407





■株式会社INFORICHについて

【会社概要（URL：https://inforich.net/）】

・所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル10階

・代表者：代表取締役社長 兼 執行役員 Group CEO 秋山 広宣(陳 日華)

・創 業：2015年9月

・企業サイト：https://inforich.net/