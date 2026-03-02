『クラッシュフィーバー』×『CHUNITHM』コラボ 開催決定！
モバイルゲーム事業を行うワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹、東証グロース：証券コード4199、以下当社）は、iOS/Android端末向けに配信中の『クラッシュフィーバー』において、『CHUNITHM』とのコラボの開催が決定したことをお知らせいたします。
本コラボイベントでは期間限定のコラボガチャをはじめ、コラボ限定クエストなどで『CHUNITHM』のキャラたちをゲットできる！
開催時期やその他詳細情報は、『クラッシュフィーバー』ゲーム内お知らせと公式X(旧Twitter)よりお伝えしてまいりますので、続報をお待ちください。
▼公式X
https://x.com/CrashFever_PR
■ダウンロードはこちら
App Store: https://apple.co/2TVUJ23
Google Play: https://bit.ly/2TzvWR9
■『CHUNITHM』とは？
株式会社セガが提供する”空間を切り裂く音楽ゲーム”「CHUNITHM」
現在は最新バージョンの「CHUNITHM X-VERSE-X」が全国のゲームセンターで絶賛稼働中！
(C)SEGA
■『クラッシュフィーバー』概要
アプリ名：クラッシュフィーバー
カテゴリー： ブッ壊し！ポップ☆RPG
価格： 無料 (アプリ内課金あり)
対応OS：iOSバージョン13.0以降、Androidバージョン7.0以降
プロモーション動画：https://x.gd/8VMMb
公式サイト：https://crashfever.com/
公式X(旧Twitter): https://x.com/CrashFever_PR
■当社概要
社名：ワンダープラネット株式会社（WonderPlanet Inc.）
本社：愛知県名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル5F
設立日：2012年9月3日
代表者：代表取締役社長CEO 常川 友樹
事業内容：モバイルゲーム事業
公式Webサイト：https://wonderpla.net