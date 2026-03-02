『クラッシュフィーバー』×『CHUNITHM』コラボ 開催決定！

　モバイルゲーム事業を行うワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹、東証グロース：証券コード4199、以下当社）は、iOS/Android端末向けに配信中の『クラッシュフィーバー』において、『CHUNITHM』とのコラボの開催が決定したことをお知らせいたします。




本コラボイベントでは期間限定のコラボガチャをはじめ、コラボ限定クエストなどで『CHUNITHM』のキャラたちをゲットできる！



開催時期やその他詳細情報は、『クラッシュフィーバー』ゲーム内お知らせと公式X(旧Twitter)よりお伝えしてまいりますので、続報をお待ちください。



■『CHUNITHM』とは？



株式会社セガが提供する”空間を切り裂く音楽ゲーム”「CHUNITHM」


現在は最新バージョンの「CHUNITHM X-VERSE-X」が全国のゲームセンターで絶賛稼働中！



(C)SEGA




■『クラッシュフィーバー』概要


アプリ名：クラッシュフィーバー


カテゴリー： ブッ壊し！ポップ☆RPG


価格： 無料 (アプリ内課金あり)


対応OS：iOSバージョン13.0以降、Androidバージョン7.0以降







