池田理代子、蘭寿とむからの応援コメント到着！さらには、巨匠ダニエレ・ルスティオーニからもメッセージが到着！ジョルダーノ《アンドレア・シェニエ》3/6(金) 公開！

ニューヨークに位置する世界最高峰のメトロポリタン・オペラ（通称：MET）の最新ステージを、日本に居ながらにしてスクリーンで楽しめる「METライブビューイング」(https://www.shochiku.co.jp/met/)。

現在開幕中の「METライブビューイング2025-26シーズン」より、フランス革命を舞台に実在の 詩人と没落貴族の令嬢の悲恋を描いた壮絶な歴史ドラマ、ジョルダーノ《アンドレア・シェニエ》(https://www.shochiku.co.jp/met/program/6906/)が３月６日(金)～３月１２日(木)に全国の映画館で公開いたします！（※東劇のみ３/１９(木)までの２週上映）

本作の主人公アンドレア・シェニエは、フランス革命の恐怖政治を批判し、31歳の若さで断頭台に散った実在の詩人。このフランス近代詩の先駆者であるアンドレア・シェニエの波乱の生涯を基に、ヒロインの伯爵令嬢マッダレーナとの悲恋や、恋敵ジェラールとの三角関係を描いた歴史ドラマです。

公開を目前にして、池田理代子氏、蘭寿とむ氏より絶賛コメントが到着！！

『ベルサイユのばら』『栄光のナポレオン―エロイカ-』などを描かれ、フランス革命に造詣が深く、

オペラ歌手としても活躍された漫画家・声楽家の池田理代子氏より、「フランス革命時代を舞台としたこのオペラは、単なる愛のオペラである以上に、召使から革命家へと転身したジェラールに良い歌い手を当てることによって、初めて完全なる歴史物語の深みを備える。」といったコメントが到着し、宝塚時代に『愛と革命の詩(うた)―アンドレア・シェニエ―』でアンドレア・シェニエを演じた蘭寿とむ氏からも、「ほとばしる魂の叫びが私の胸を貫きました。崇高な真実の愛の詩。メトロポリタン歌劇場の至宝の歌声が、命の詩となって、スクリーンに響き渡ります。是非この感動を体感してください。」と本作を絶賛するコメントが寄せられた。

さらには、巨匠ダニエレ・ルスティオーニ氏からもメッセージが到着！

この度、《アンドレア・シェニエ》の公開を記念して、東京都交響楽団の演奏会で来日中のダニエレ・ルスティオーニ氏の取材を行い「まさにオペラを 360 度にわたって体験できるすばらしい機会なので、ぜひジョルダーノの音楽とともに映画館でお楽しみください。」と、METライブビューイングを楽しみにしている日本のファンへメッセージが寄せられた。

本編歌唱映像も解禁のほか、公開を記念したタイアップキャンペーンも開催！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PY9A4s1cXuw ]

第3幕で世界的プリマドンナのソニア・ヨンチェヴァが演じるマッダレーナが歌う〈亡くなった母を〉や、ジェラール役のイーゴル・ゴロヴァテンコが歌う〈祖国の敵〉、第 4 幕で、死を覚悟したアンドレア・シェニエ(ピョートル・ベチャワ)が歌う辞世の詩〈ある日青空を眺めて〉など、計6つの歌唱映像も解禁。

そして、《アンドレア・シェニエ》の公開を記念して、フランス生まれの紅茶ブランド『NINA’S (ニナス ) 』とのタイアップキャンペーンを開催！『NINA’S(ニナス)』4店舗にて、店内飲食をご利用時に本作《アンドレア・シェニエ》の映画半券 or チケット画面をご提示で【ティーバッグ1個】をプレゼント！

さらに、本作《アンドレア・シェニエ》に対する期待コメント or 感想をご投稿いただいた方の中から、本作で指揮を務めたダニエレ・ルスティオ

ーニの直筆サイン入り色紙が抽選で3名様に当たる X 投稿キャンペーンも開催！

【コメント一覧】 ※順不同・敬称略

ジョエルが演出した MET の《アンドレア・シェニエ》は、1997 年にパヴァロッティが歌ったときのVHS映像を、子どものころ擦り切れるほど観ました。これはまさに MET の歴史の一部で、オペラの黄金時代から届けられたようなすばらしいプロダクション。それをいま、すばらしいオーケストラと合唱、強力な3人の主役歌手たちと一緒に、すばらしい技術をともなって圧倒的な存在感でお届けできます。ライブビューイングは私自身、劇場で観るよりすばらしいと思うことがあります。歌手たちの表情はよく見え、字幕は完璧で、今回は第 1 幕と第 2 幕の間に私がピアノを弾きながら説明するインタビューがあり、その後、歌手たちのインタビューもあります。まさにオペラを 360 度にわたって体験できるすばらしい機会なので、ぜひジョルダーノの音楽とともに映画館でお楽しみください。

ダニエレ・ルスティオーニ(指揮者・MET首席客演指揮者)

【ダニエレ・ルスティオーニ氏 来日インタビュー】

《アンドレア・シェニエ》で指揮を務めた、MET 首席客演指揮者のダニエレ・ルスティオーニの

インタビュー記事は下記よりご確認ください。

◆公式サイト:https://www.shochiku.co.jp/met/news/7316/

【《アンドレア・シェニエ》キャンペーン詳細】

★《アンドレア・シェニエ》×『NINA’S』タイアップキャンペーン実施!

『NINA’S(ニナス)』4店舗にて、店内飲食をご利用時に本作《アンドレア・シェニエ》の映画半券 or チケット画面をご提示で【ティーバッグ1個】をプレゼント!

【実施期間】3 月 6 日(金)~3 月 19 日(木)

【実施店舗】・ル サロン ド ニナス 日比谷

・ル サロン ド ニナス 小田急百貨店新宿

・ル サロン ド ニナス クイーンズスクエア横浜

・ニナス パリ 武蔵村山

★《アンドレア・シェニエ》X 投稿キャンペーン開催!

応募期間中に MET ライブビューイング公式 X(@MET_LIVE_JP)をフォローのうえ、本作《アンドレア・シェニエ》に対する期待コメント or 感想を入力し、ハッシュタグ「#シェニエ CP」ご投稿いただいた方の中から抽選で、本作で指揮を務めたダニエレ・ルスティオーニの直筆サイン入り色紙を3名様にプレゼントいたします！

第４作：ジョルダーノ《アンドレア・シェニエ》(https://www.shochiku.co.jp/met/program/6906/)

◆上映期間：３月６日(金)～３月１２日(木) ※東劇のみ３/１９(木)まで２週上映

◆上映館：東劇・新宿ピカデリーほか全国 21 館

【指揮】ダニエレ・ルスティオーニ 【演出】ニコラ・ジョエル

【出演】ソニア・ヨンチェヴァ、ピョートル・ベチャワ、イーゴル・ゴロヴァテンコ ほか

【MET 上演日】2025 年１2 月 13 日 【上映予定時間】3 時間 18 分（休憩２回）

★あらすじ 革命前のパリ。コワニー伯爵家では従僕ジェラールが体制への不満を募らせつつ、令嬢マッダレーナを慕っている。パーティの場で客のアンドレア・シェニエが即興で愛の詩を読むと、マッダレーナもジェラールも共感するが、それから5年。いまや革命政府幹部のジェラールは、なおもマッダレーナが忘れられないが、零落した彼女は革命の敵シェニエと再会を果たす。シェニエを逮捕し、マッダレーナへの情欲をむき出しにするジェラールだが、自分の愚かさに気づいたときは時遅く、シェニエに死刑判決が…。

◆プレスリリース

METライブビューイング公式HP :https://www.shochiku.co.jp/met/