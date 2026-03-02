『子育てDX』の「乳幼児健診サービス」を岡山県和気町が導入！

母子モ株式会社

母子モ株式会社が提供する、自治体の子育て関連事業デジタル化支援サービス『子育てDX(R)』の「乳幼児健診サービス」が岡山県和気郡和気町で本導入され3月2日（月）より運用を開始します。

和気町は、デジタルを活用した子育て支援策として、2022年8月より母子手帳アプリ『母子モ』を導入し、『すくすくwake』として提供しています。また、2025年8月には『母子モ』の追加機能として利用可能な『子育てDX』の「伴走型相談支援サービス」と「オンライン予約サービス」も導入し、アプリを活用して子どもを産み育てるために最適な環境づくりを推進しています。

今回、『母子モ』を通じて乳幼児健診（乳児前期健診、乳児後期健診、1歳6カ月児健診、2歳6カ月児相談、3歳6カ月児健診）に係る手続きをデジタル化します。これにより保護者は、問診票の記入・提出、健診結果の確認がアプリから可能となります。

◆町全体で子育て世帯を応援し、充実した支援を展開する岡山県和気町で乳幼児健診をデジタル化！

和気町では、「みんなで育む思いやりの心 笑顔あふれる安心なまち 和気～こどもまんなかのまちの実現に向けて～」を基本理念とし、全ての子どもが健やかに育つよう、充実した子育て支援を行っています。

その施策のひとつとして、2022年8月より母子手帳アプリ『母子モ』を『すくすくwake』として導入し、さらに2025年8月には『母子モ』の追加機能として利用できる『子育てDX』の「伴走型相談支援サービス」と「オンライン予約サービス」の提供を開始するなど、住民のあらゆるニーズに対してデジタル技術を活用することで、町民の利便性向上と職員の業務効率化を目指しています。

今回、『子育てDX』の「乳幼児健診サービス」を導入し、乳幼児健診に係る手続きをデジタル化することで、保護者がより便利に手続きができる仕組みづくりと子育て支援サービスのさらなる充実を図ります。

◆乳幼児健診に係る事前手続きや結果確認の利便性を向上！

和気町は、「乳幼児健診サービス」を乳児前期健診、乳児後期健診、1歳6カ月児健診、2歳6カ月児相談、3歳6カ月児健診に活用します。本サービスは、健診時の問診票の記入・提出、健診結果の確認がアプリから可能となるものです。利用者は、場所や時間を問わず各手続きや結果の確認が行えることで、紙の問診票記入に係る手間を削減し、混雑を避けることができるほか、記入漏れや入力間違いの防止にもつながります。

また、健診会場から問診内容と健診結果のデータを自治体へ迅速に共有ができるようになり、自治体では健診後の子どもの状況確認を速やかに行うことができるとともに、データ入力などの事後作業の削減も期待できます。

今後も、より簡単に手続きできる仕組みの整備と一人ひとりに合った切れ目のない支援を行うことで、子育て世帯の負担や不安を解消し、便利で安全・安心な子育て環境づくりを推進します。

＜岡山県和気町 太田 啓補町長からのコメント＞

このたび、本町で「乳幼児健診サービス」を本導入し、運用を開始いたしました。本町では母子手帳アプリを活用するなど、子育て支援の充実とDXの推進に取り組んでいるところです。今回のデジタル化により、健診手続きや結果確認がより簡易となり、子育て世帯の負担軽減と切れ目のない支援体制の強化につながるものと考えております。今後もデジタルの力を最大限に活用し、すべての子どもたちの健やかな成長を地域全体で支えてまいります。

当社は、2030年までに、妊娠から子育て期の手続きについて、必要な人に情報を届け、保護者、自治体、医療機関の手間を無くすことをビジョンとして掲げています。子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス『子育てDX』では、厚生労働省の乳幼児の定期予防接種予診票のデジタル化に向けた地域実証※1を行い社会実装するなど、さまざまな子育て関連事業のDXを推進することで、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。

サービス名 ： すくすくwake

月額料金（税込） ： 無料

●サービス内容

＜母子手帳アプリ『母子モ』＞

妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能、子どもの成長・発達の目安としての役割も備えている育児日記「できたよ記念日」などの便利な機能から、自治体が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる機能が充実しています。

＜『子育てDX』＞

自治体の子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス。『母子モ』の追加機能として利用でき、妊娠届出のオンライン提出や乳幼児健診の手続きのデジタル化などに対応し、環境の変化に合わせた新たな子育て支援の仕組みづくりや、より便利で安心・安全な子育て環境の実現をサポートします。

●アクセス方法

＜母子手帳アプリ『母子モ』＞

・アプリ：App Store、Google Playで『母子モ』を検索（対応OS：Android 8.0以上、iOS 15.0以上）

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp にアクセス

＜『子育てDX』＞

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp/boshimo-kosodatedx にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。

※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。

