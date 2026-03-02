Toi Toi Toi、平成サウンドに乗せて素直な気持ちを歌う新曲「大好きがいいんだ」リリース
今年1月に新メンバー2名が加入し、新体制がスタートしたToi Toi Toiが、9thデジタルシングル「大好きがいいんだ」を2026年3月2日（月）に配信リリースした。
Toi Toi Toiは、発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組「Dark Idol」より誕生したアイドルグループ。萩田こころと山田せいあが加入し、2026年1月から8人体制の新体制で活動を開始した。
今作は、大切な人に素直な想いを伝え合うことの尊さを描いたピュアラブソング。強がりや照れ隠しの奥にある本音に光を当て、「会いたい」「大好き」と素直に言える関係を肯定する。平成ソングを彷彿とさせる、どこか懐かしく軽やかなポップサウンドに乗せて、背伸びも見栄もいらない等身大の”大好き”をまっすぐに歌い上げる。
なお、本日18時にはToi Toi Toi公式YouTubeチャンネルにて「大好きがいいんだ」のダンスプラクティス動画が公開される。
＜楽曲リリース概要＞
Toi Toi Toi 9th Digital Single「大好きがいいんだ」
配信日：2026年3月2日（月）
配信URL：https://peakspot.lnk.to/I_Choose_Love
Toi Toi Toi / 大好きがいいんだ【Dance Practice】※3月2日18:00公開
URL：https://youtu.be/B0s1HWQeoqs
＜Toi Toi Toiライブ情報＞
「Toi Toi Toi 3月主催ライブ～Choose Love～」
日程：2026年3月21日（土）
会場：東京都 五反田BLAZE
時間：開場 12:15 ／ 開演 13:00
チケット購入：https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2606726&rlsCd=&lotRlsCd=98846(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2606726&rlsCd=&lotRlsCd=98846)
「さくらもも 生誕祭 2026」
日程：2026年4月1日（水）
会場：東京都 五反田BLAZE
時間：開場 17:45 ／ 開演 18:30
チケット購入：https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2606820&rlsCd=&lotRlsCd=98884(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2606820&rlsCd=&lotRlsCd=98884)
＜PEAK SPOTツアー概要＞
「PEAK SPOT JOIN Vol.6- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」
日程：2026年3月22日（日）
会場：東京都 harevutai
時間：開場 12:00 ／ 開演 13:0
「PEAK SPOT JOIN Vol.7- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」東京追加公演
日程：2026年3月22日（日）
会場：東京都 harevutai
時間：開場 17:00 ／ 開演 18:00
チケット購入：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2547784
＜Toi Toi Toi Profile＞
発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組「Dark Idol」より誕生したアイドルグループ。2025年4月4日、デビュー記念公演「ッスッゴイライブ」にてステージデビューを果たし、同年4月30日にはアソビシステムのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入。2026年1月5日より、新メンバーとして萩田こころ、山田せいあを迎え、8人体制の新体制で活動を開始。
グループ名のToi Toi Toiは「大丈夫、上手くいくよ」という相手の幸せを願うドイツのおまじないから命名。「Be Alright」をコンセプトに活動をしていく。
※星野ティナは活動休止中のため、現在は7名で活動中
Official website：https://toitoitoi.asobisystem.com/
X：https://x.com/toitoitoi_staff
Instagram：https://www.instagram.com/toitoitoi__official/
YouTube：https://www.youtube.com/@toitoitoi__official
TikTok：https://www.tiktok.com/@toitoitoi__official