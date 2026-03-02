Licaxxx主宰ラジオプラットフォーム「Tokyo Community Radio」の公募型育成プログラム“sessions”第7弾の開催が決定

アソビシステム株式会社

Licaxxxが主宰するオンライン型のラジオプラットフォーム「Tokyo Community Radio」（以下、TCR）の公募型育成プログラム“sessions”第7弾が、2026年4月15日（水）～4月17日（金）に伊豆スポーツヴィラで開催されることが決定した。

2023年に始動し、伊豆での開催は今回で4度目となる“sessions”は、ダンスミュージックに特化した育成プログラム。伊豆リゾートヴィラで行われる2泊3日の合宿では、その名の通り「セッションする」ことを重視している。制作を行いながら、トラックを作った後のリリースに至るまでのプロセスや、プロモーション事例などのディスカッションを実施。その中で、発案者であるLicaxxxとStones Taroをはじめ、サポーターとして参加する第一線で活躍するアーティストやプロデューサーと共に、DTMを通してそれぞれが抱えている問題をシェアしながら、克服する方法やティップスを互いに共有し、共作することで補い合えることが、このプログラムの大きな魅力である。

“sessions”では、プログラムを通して制作された楽曲群のアウトプットとして、デジタルコンピレーションアルバム『SESSIONS COLLECTION』vol.1～vol.3をリリース。合宿で生まれた10分間で1曲完成させるタイムアタック形式のプログラム「DTM 10min Speedrun」がYouTubeで随時公開されている。さらに、2025年にはアルバムリリースを記念し、全国10カ所を巡る「communities」ツアーを開催するなど、“sessions”を中心とした一連のプロジェクトを通して、音楽コミュニティの活性化と次世代アーティストの育成に寄与し続けている。

また、第7弾となる今回も、伊豆の地で開催される「Rainbow Disco Club 」（以下、RDC）とRed Bull Japanのサポートにより、参加者には4月17日（金）～20日（日）に開催されるRDCの入場チケットが特典として与えられ、合宿後に世界トップレベルで活躍するDJやトラックメイカーのステージを体感することができる。

本プログラムは公募参加枠を設けており、応募条件や詳細はTCRの公式サイト・SNSにて随時発表予定。公募による参加者と、モデレーターやサポーターとのセッションを通じて、世代や地域を超えて音楽制作の知見を共有し合う特別な機会となるだろう。募集期間は本日3月2日（月）12:00～3月13日（金）20:00まで。

■「Tokyo Community Radio Presents “sessions” vol.7」開催概要

日時：2026年4月15日（水）～ 4月17日（金）

会場：伊豆リゾートヴィラ（静岡県）

参加費：無料

特典：4月17日（金）より開催のRainbow Disco Club 2026参加チケット 他

募集期間：2026年3月2日（月）12:00 ～ 3月13日（金）20:00まで

選考結果：2026年3月20日（金）までに選考通過者へメールにて通知

モデレーター：Licaxxx / Stones Taro

サポーター： Naco(85acid) / RISA TANIGUCHI / Oyubi

参加条件など応募要項はこちら

https://forms.gle/19JCk9hxLeXDtgp27

＜アーカイブ＞

sessions vol.1

2023/4/27-29 at 伊豆稲取スポーツヴィラ

Teaser映像：https://youtu.be/O1z4CmKfk-k?si=cjCnKtDItrecFizy

sessions vol.2

2023/6/30 at Red Bull Studio Tokyo

Teaser映像：https://youtu.be/HnFMI0IhdGM?si=1E7w6tcntfDXnQm2

sessions vol.3

2024/4/17-19 at 伊豆稲取スポーツヴィラ

インタビュー映像：https://youtu.be/C2lxLotUcRY?si=EN_GHd4w6NMqwymP

sessions vol.4

2025/4/16-18 at 伊豆稲取スポーツヴィラ

インタビュー映像：https://youtu.be/NdkkLjhKWMo?si=VkucY1B3-335wdsj

sessions vol.5

2025/10/26 at Red Bull Studio Tokyo

sessions vol.6

2025/11/8 at 京都精華大学

■「Tokyo Community Radio」概要

東京を拠点に、日本全国のローカルDJや気鋭の若手DJを中心に紹介していく配信プラットフォーム。音楽のジャンルを超えて番組を展開しDJミックスやライブを披露。またポッドキャストではDJたちが音楽にまつわる話や、普段はなかなか聞く事のできないそれぞれの趣味趣向の話を楽しむことができる。また、アジアの各都市にあるコミュニティラジオとの協力や、アジア地域をはじめとする海外のDJ/アーティストの来日時のサポートも行う。定期的なDJ配信とポッドキャスト配信に加え、企業イベントとのコラボや音楽イベントの制作、スペースやブランドに対するDJの提案やマッチングなどを行っている。

Instagram：https://www.instagram.com/tokyocommunityradio/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/Radio_TCR_jp

YouTube：https://www.youtube.com/@tokyocommunityradio

■Licaxxx：プロフィール

東京を拠点に活動するDJ、ビートメイカー、編集者、ラジオパーソナリティ。2010年にDJをスタート。マシーンテクノ・ハウスを基調にしながら、ユースカルチャーの影響を感じさせるテンションを操り、大胆にフロアをまとめ上げる。

2016年にBoiler Room Tokyoに出演した際の動画は70万回以上再生されており、Fuji Rockなど多数の日本国内の大型音楽フェスや、CIRCOLOCO＠DC10 などヨーロッパを代表するクラブイベントに出演。NTS RadioやRinse FranceなどのラジオにDJ MIXを提供、2022年には6カ国12GIGのAsia&Europa TOURを成功させ、世界各国で活動の幅を広げ続けている。

ジャイルス・ピーターソンにインスパイアされたビデオストリームラジオ「Tokyo Community Radio」を主宰し若い才能に焦点を当て、日本のローカルDJのレギュラー放送に加え、東京を訪れた世界中のDJとの交流の場を目指している。

また、アンビエントを基本としたファッションショーの音楽などを多数制作しており、yoshiokubo、Chika Kisadaのコレクションに使用され、近年では日本女子バスケットボール Wリーグの音楽プロデュースも担当している。

■Stones Taro：プロフィール

京都在住のDJ/プロデューサー。

イギリスのScuffed Recordingsから EPを発表以降、Shall Not Fade、Hardline SoundsそしてFuture Classicなど世界各国の主要レーベルから次々と楽曲をリリース。ハウス、UKガラージ、ダブ、ブレイクビーツそしてジャングルの要素が絡み合うユニークな楽曲は世界中のDJ/リスナーを熱狂させている。

2024年からはイギリスRinse FMのマンスリーレジデントに就任。日本在住ながらUKダンスミュージックシーンの重要プロデューサー/DJとして扱われる稀有な存在である。

Star Festival、Rainbow Disco Club、FFKTそしてFuji Rockなどの国内主要フェスをはじめ、オランダ最高峰フェスティバルの一つDraaimolenや、幅広い層からの定評があるイギリスのWe Out Hereへも出演。ワールドツアーとしてアジア、ヨーロッパ、オーストラリアの各地を巡り、DJとしてもワールドワイドに高い評価を受けている。

京都在住のDJ/プロデューサーであるLomaxと、2017年より京都拠点のダンスミュージックレーベル「NC4K」の運営を開始。継続的なリリースとパーティ開催を重ね、国内外を繋ぐ重要レーベルとして注目を集める。