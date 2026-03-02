TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」、2026年3月度（第48弾）のMonthly Artistに宝鐘マリン & 星街すいせいが決定！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」とオーディオストリーミングサービス「Spotify」が共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」の、2026年3月度（第48弾）のMonthly Artistに宝鐘マリン & 星街すいせいが決定しました。

"Buzz（バズ・流行り）"＋"Track（楽曲・追跡する）"を掛け合わせた「Buzz Tracker」では、TikTok JapanとSpotify Japanが両プラットフォームの特性を生かし、毎月1組の「Monthly Artist」を共同で応援していきます。TikTokでは、ショートムービーや楽曲ページを通じて、アーティストの魅力を多角的に掘り下げ、Spotifyでは「Buzz Tracker」をはじめとする様々なプレイリストを通して、楽曲の魅力をユーザーに届けていきます。



今回「Buzz Tracker」のMonthly Artistに決定したのは、ホロライブプロダクションの女性VTuber、宝鐘マリンと星街すいせい。

TikTokとSpotifyの「Buzz Tracker」プレイリストでは、2026年3月1日にリリースされた両アーティスト名義の新曲「Chatter Chatter」や、宝鐘マリン & こぼ・かなえる「I I I」、星街すいせい「ビビデバ」がピックアップされており、本企画のローンチに合わせて、宝鐘マリンのTikTokアカウントでは、TikTokでしか見ることができない様々な投稿が行われる予定です。



宝鐘マリン TikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@houshoumarine_hololivejp

星街すいせい TikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@suisei_hosimati_hololive



「Buzz Tracker」2026年3月度（第48弾）Monthly Artist: 宝鐘マリン コメント

Buzz Tracker Monthly Artistに選んでいただきありがとうございます！

コラボ曲「Chatter Chatter」は・・・

マリンとすいちゃんはじめてのオリジナル楽曲となっています！

一緒にデュエットのオリジナル曲を作ろうという話が出てから、3年ほど？経って、

本当に満を持してのリリースで感無量です！！

あまりマリンはカッコイイジャンルの曲は歌ってきてないのですが、

すいちゃんのおかげで超絶強くてかっこいい曲に挑戦することができました！

TikTokで #Chatter2Challenge をつけてダンスに挑戦してみてください！



「Buzz Tracker」プレイリスト（TikTok）：

https://www.tiktok.com/playlist-music/Buzz-Tracker-7081543689138391809

「Buzz Tracker」プレイリスト（Spotify）：

https://spotify.link/BuzzTracker



宝鐘マリン プロフィール

YouTube登録者数420万人超を誇る、ホロライブプロダクション所属のVTuber。

2023年リリースの「美少女無罪(ハート)パイレーツ」はBillboard JAPAN TikTok Weekly Top 20では10位にランクイン。2024年には1stアルバム「Ahoy!! キミたちみんなパイレーツ(ハート)」を引っ提げてKアリーナ横浜での2DAYS公演を実現。こぼ・かなえると歌唱した「I I I」もTikTok上でヒットし、Spotifyでは2600万再生を超えている。2026年1月には兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエルとともに3期生ユニットとして、Kアリーナ横浜での2DAYSライブを成功させた。



星街すいせい プロフィール

歌を武器に圧倒的な存在感を放つバーチャルアイドル。

3rdフルアルバム「新星目録」収録の「ビビデバ」が2024年にスマッシュヒット。VTuber初のストリーミング累計1億回再生突破を果たした。2025年4月リリースの「もうどうなってもいいや」は「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」の劇場先行版の挿入歌、およびテレビアニメ版のEDテーマとして話題に。最新楽曲であるTVアニメ「真夜中ハートチューン」のOPテーマ「月に向かって撃て」もBillboard JAPAN Hot 100で最高位59位をマークした。



