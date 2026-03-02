New Order for bonjour records Official T-shirt

株式会社ジュン

株式会社ジュン (本社：東京都港区 / 代表 佐々木進) が運営する「bonjour records (ボンジュール レコード)」は伝説的ポストパンクバンドJoy Divisionを前身とし、1980年マンチェスターで結成されたロックバンド「New Order」の bonjour recordsオフィシャルTシャツを3/14 (土) に bonjour records 代官山店・bonjour records ONLINE にて発売いたします。

発売に先立ち2/27 (金) よりbonjour records ONLINEにて予約受付中です。



1981年リリースのデビューアルバム『MOVEMENT』、1985年リリースのアルバム『Low-Life』、1987年リリースのベストアルバムである『Substance』、6枚目のスタジオ・アルバム『Republic』収録曲の最初のシングル・カット「Regret」、2005年リリースのアルバム『WAITING FOR THE SIRENS' CALL』計5種のラインナップ。

【 New Order for bonjour records Official S/S T-shirt 】

■Price：\11,000 (in tax)

■Size：M / L / XL / XXL

■Color：Faded Black



■予約開始日：2026年2月27日 (金)

https://www.junonline.jp/bonjour-records/product/tops/tshirt-cutsew/ZPM06050(https://www.junonline.jp/bonjour-records/product/tops/tshirt-cutsew/ZPM06050)

■発売日：2026年3月14日 (土)

■発売場所：bonjour records 代官山店 https://www.bonjour.jp/store/(https://www.bonjour.jp/store/)

bonjour records ONLINE https://www.junonline.jp/bonjour-records/(https://www.junonline.jp/bonjour-records/)

【 New Order（ニュー・オーダー）】

1980年、伝説のポストパンクバンド「Joy Division（ジョイ・ディヴィジョン）」を前身として

結成されたロックバンド。

「Joy Division」のヴォーカルであったIan Curtis（イアン・カーティス）の死後、メンバーが一人でも欠けたら「Joy Division」という名で活動を行わないという盟約により「New Order」に名を変えて活動。

古巣であるファクトリーレコードから1981年にシングル「Ceremony」でデビュー。

1983年の「Blue Monday」などの代表的ヒットソングをはじめ、マッドチェスターやセカンド・

サマー・オブ・ラブを生み出す母体となった伝説的クラブ Hacienda、シンセサウンドを取り入れ

エレクトロの要素を強めたスタイルなど、シーンに与えたい今日は計り知れない。