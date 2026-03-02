ライトフレグランス市場を開拓した人気ブランド『アクア シャボン』がリブランディング。香りを”セルフケア”の新しい選択肢へ。
株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）が展開する、せっけんの香りをテーマにしたコスメティックブランド「アクア シャボン」は、2026年春、ブランド発足以来初めてのリブランディングを実施いたします。
本リブランディングでは、香りを” セルフケア”の新しい選択肢として再定義し、ブランドコンセプトやプロダクトデザイン、ブランドサイトを刷新いたしました。
アクア シャボン ブランドキービジュアル
【背景】
アクア シャボンは2009年の誕生以来、日本のライトフレグランス市場を開拓・拡大してまいりました。
近年、フレグランス市場がニッチ化・複雑化する一方で、現代社会では「自分自身を満たすこと」や「心地よさ」といった「精神的な充足」への関心が高まっています。
そこでアクア シャボンは、17年の歴史が導き出した、日本人に愛される『せっけんの香り』を用いて、『セルフケア』の観点からブランドを再構築いたしました。
私たちが生まれたときから親しみ続けた『せっけんの香り』と、多彩なライフシーンに調和する『ライトフレグランス』の軽やかさを掛け合わせることで、理想を追い求め、立ち止まることを忘れがちな日々に「等身大の自分に寄り添う余白」を創り出します。
【新ブランドコンセプト】
BRAND ブランドセオリー
BRAND MESSAGE ブランドメッセージ
BRAND VISION ブランドがめざす未来
BRAND VALUE 4つの価値観
【新プロダクトデザイン】
オードトワレ、ヘアー&ボディミスト、オードパルファムのプロダクトデザインを刷新しました。
弾けるシャボンを連想させるこれまでのポップな世界観から一新。
柔らかな曲線と温かみのあるくすみカラーが響き合う、「わたしに、やさしい香り。」をイメージしたデザインに生まれ変わりました。
１.オードトワレ
２.ヘアー＆ボディミスト
３.オードパルファム
【商品概要】
１.オードトワレ
商品名 ： アクア シャボン ウォータリーシャンプーの香り オードトワレ
アクア シャボン ホワイトコットンの香り オードトワレ
アクア シャボン 大好きなせっけんの香り オードトワレ
アクア シャボン シャンプーフローラルの香り オードトワレ
アクア シャボン エメラルドソープの香り オードトワレ
価格 ： 3,300円(税込)
内容量 ： 各80ml
２.ヘアー&ボディミスト
商品名 ： アクア シャボン ヘアー&ボディミスト ウォータリーシャンプーの香り
アクア シャボン ヘアー&ボディミスト ホワイトコットンの香り
アクア シャボン ヘアー&ボディミスト 大好きなせっけんの香り
アクア シャボン ヘアー&ボディミスト シャンプーフローラルの香り
アクア シャボン ヘアー&ボディミスト エメラルドソープの香り
価格 ： 1,650円(税込)
内容量 ： 各135ml
３.オードパルファム
商品名 ： アクア シャボン オードパルファム ウォータリーシャンプーの香り
アクア シャボン オードパルファム ホワイトコットンの香り
アクア シャボン オードパルファム 大好きなせっけんの香り
価格 ： 1,650円(税込)
内容量 ： 各16ml
先行発売 2026年3月17日(火) 公式オンラインストア (https://www.fragrance-u.jp/)
一般発売 2026年4月8日(水) バラエティショップ、GMS、家電量販店など、全国の取扱店舗にて
※オードトワレの商品価格につきまして
各発売日以降、旧デザインのオードトワレは、新デザインと同一の価格へ改定いたします。
【新ブランドサイト】
新しいアクア シャボンの世界観を体現するために、ブランドサイトを一新。デザインの変更とともに、香り診断や検索機能などの新たな機能を追加いたしました。
これまでのみずみずしい「シャボン」を象徴するデザインから、「空」をベースにした柔らかな色彩と、余白を活かしたビジュアルへ。視覚からもブランドの「やさしさ」を表現いたしました。
また、今の自分にぴったりの香りを提案する「香り診断」や検索機能を通じ、香りを選ぶ時間そのものも心地よく感じていただけるよう、使いやすさにもこだわりました。
お客様とブランドを繋ぐ架け橋として、一人ひとりの日々に寄り添う存在を目指します。
公開日：2026年3月2日(月)
アクア シャボンブランドサイト：https://aquasavon.jp/
【アクア シャボン定番の香り】
ウォータリーシャンプーの香り ~Watery Shampoo~
シトラスとホワイトピーチにやわらかなムスクが余韻を残す。
シャンプーの泡を思わせる香り。
ホワイトコットンの香り ~White Cotton~
爽やかなレモンとライムにライラックがやわらかく広がる。
コットンのぬくもりに包まれるような香り。
大好きなせっけんの香り ~Favorite Soap~
果実の爽やかな甘さを 花々とホワイトムスクが包み込む。
大好きなせっけんの香り。
シャンプーフローラルの香り ~Shampoo Floral~
クリアに澄み渡るレモンと みずみずしいローズをまとう。
すっきりとしたシャンプーの香り。
エメラルドソープの香り ~Emerald Soap~
グリーンアップルの可憐さに ミュゲの華やかさが調和。
透明感あふれるせっけんの香り。
アクア シャボン
アクア シャボンは、香りを「セルフケア」の新しい選択肢として提案するフレグランスブランドです。私たちが生まれたときから親しんできた「せっけんの香り」と、多彩なライフシーンに調和するライトフレグランスの軽やかさを掛け合わせて、等身大の自分にやさしく寄り添う余白を届けます。