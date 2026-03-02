ライトフレグランス市場を開拓した人気ブランド『アクア シャボン』がリブランディング。香りを”セルフケア”の新しい選択肢へ。

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）が展開する、せっけんの香りをテーマにしたコスメティックブランド「アクア シャボン」は、2026年春、ブランド発足以来初めてのリブランディングを実施いたします。


本リブランディングでは、香りを” セルフケア”の新しい選択肢として再定義し、ブランドコンセプトやプロダクトデザイン、ブランドサイトを刷新いたしました。




アクア シャボン ブランドキービジュアル



【背景】



アクア シャボンは2009年の誕生以来、日本のライトフレグランス市場を開拓・拡大してまいりました。


近年、フレグランス市場がニッチ化・複雑化する一方で、現代社会では「自分自身を満たすこと」や「心地よさ」といった「精神的な充足」への関心が高まっています。


そこでアクア シャボンは、17年の歴史が導き出した、日本人に愛される『せっけんの香り』を用いて、『セルフケア』の観点からブランドを再構築いたしました。


私たちが生まれたときから親しみ続けた『せっけんの香り』と、多彩なライフシーンに調和する『ライトフレグランス』の軽やかさを掛け合わせることで、理想を追い求め、立ち止まることを忘れがちな日々に「等身大の自分に寄り添う余白」を創り出します。





【新ブランドコンセプト】



BRAND　ブランドセオリー







BRAND MESSAGE　ブランドメッセージ





BRAND VISION　ブランドがめざす未来





BRAND VALUE　4つの価値観





【新プロダクトデザイン】



オードトワレ、ヘアー&ボディミスト、オードパルファムのプロダクトデザインを刷新しました。


弾けるシャボンを連想させるこれまでのポップな世界観から一新。


柔らかな曲線と温かみのあるくすみカラーが響き合う、「わたしに、やさしい香り。」をイメージしたデザインに生まれ変わりました。




１.オードトワレ





２.ヘアー＆ボディミスト





３.オードパルファム





【商品概要】



１.オードトワレ


商品名　： アクア シャボン ウォータリーシャンプーの香り オードトワレ


　　　　 　アクア シャボン ホワイトコットンの香り オードトワレ


　　　　 　アクア シャボン 大好きなせっけんの香り オードトワレ


　　　　 　アクア シャボン シャンプーフローラルの香り オードトワレ


　　　　 　アクア シャボン エメラルドソープの香り オードトワレ


価格　　： 3,300円(税込)


内容量　： 各80ml



２.ヘアー&ボディミスト


商品名　： アクア シャボン ヘアー&ボディミスト ウォータリーシャンプーの香り


　　　　 　アクア シャボン ヘアー&ボディミスト ホワイトコットンの香り


　　　　 　アクア シャボン ヘアー&ボディミスト 大好きなせっけんの香り


　　　　 　アクア シャボン ヘアー&ボディミスト シャンプーフローラルの香り


　　　　 　アクア シャボン ヘアー&ボディミスト エメラルドソープの香り


価格　　： 1,650円(税込)


内容量　： 各135ml



３.オードパルファム


商品名　： アクア シャボン オードパルファム ウォータリーシャンプーの香り


　　　　 　アクア シャボン オードパルファム ホワイトコットンの香り


　　　　 　アクア シャボン オードパルファム 大好きなせっけんの香り


価格　　： 1,650円(税込)


内容量　： 各16ml



先行発売　2026年3月17日(火)　公式オンラインストア　(https://www.fragrance-u.jp/)


一般発売　2026年4月8日(水)　バラエティショップ、GMS、家電量販店など、全国の取扱店舗にて



※オードトワレの商品価格につきまして


各発売日以降、旧デザインのオードトワレは、新デザインと同一の価格へ改定いたします。





【新ブランドサイト】



新しいアクア シャボンの世界観を体現するために、ブランドサイトを一新。デザインの変更とともに、香り診断や検索機能などの新たな機能を追加いたしました。


これまでのみずみずしい「シャボン」を象徴するデザインから、「空」をベースにした柔らかな色彩と、余白を活かしたビジュアルへ。視覚からもブランドの「やさしさ」を表現いたしました。


また、今の自分にぴったりの香りを提案する「香り診断」や検索機能を通じ、香りを選ぶ時間そのものも心地よく感じていただけるよう、使いやすさにもこだわりました。


お客様とブランドを繋ぐ架け橋として、一人ひとりの日々に寄り添う存在を目指します。




公開日：2026年3月2日(月)


アクア シャボンブランドサイト：https://aquasavon.jp/





【アクア シャボン定番の香り】


ウォータリーシャンプーの香り　~Watery Shampoo~



シトラスとホワイトピーチにやわらかなムスクが余韻を残す。


シャンプーの泡を思わせる香り。







ホワイトコットンの香り　~White Cotton~



爽やかなレモンとライムにライラックがやわらかく広がる。


コットンのぬくもりに包まれるような香り。






大好きなせっけんの香り　~Favorite Soap~



果実の爽やかな甘さを 花々とホワイトムスクが包み込む。


大好きなせっけんの香り。






シャンプーフローラルの香り　~Shampoo Floral~



クリアに澄み渡るレモンと みずみずしいローズをまとう。


すっきりとしたシャンプーの香り。






エメラルドソープの香り　~Emerald Soap~



グリーンアップルの可憐さに ミュゲの華やかさが調和。


透明感あふれるせっけんの香り。









アクア シャボン


アクア シャボンは、香りを「セルフケア」の新しい選択肢として提案するフレグランスブランドです。私たちが生まれたときから親しんできた「せっけんの香り」と、多彩なライフシーンに調和するライトフレグランスの軽やかさを掛け合わせて、等身大の自分にやさしく寄り添う余白を届けます。