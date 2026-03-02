ライトフレグランス市場を開拓した人気ブランド『アクア シャボン』がリブランディング。香りを”セルフケア”の新しい選択肢へ。

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）が展開する、せっけんの香りをテーマにしたコスメティックブランド「アクア シャボン」は、2026年春、ブランド発足以来初めてのリブランディングを実施いたします。

本リブランディングでは、香りを” セルフケア”の新しい選択肢として再定義し、ブランドコンセプトやプロダクトデザイン、ブランドサイトを刷新いたしました。

アクア シャボン ブランドキービジュアル

【背景】

アクア シャボンは2009年の誕生以来、日本のライトフレグランス市場を開拓・拡大してまいりました。

近年、フレグランス市場がニッチ化・複雑化する一方で、現代社会では「自分自身を満たすこと」や「心地よさ」といった「精神的な充足」への関心が高まっています。

そこでアクア シャボンは、17年の歴史が導き出した、日本人に愛される『せっけんの香り』を用いて、『セルフケア』の観点からブランドを再構築いたしました。

私たちが生まれたときから親しみ続けた『せっけんの香り』と、多彩なライフシーンに調和する『ライトフレグランス』の軽やかさを掛け合わせることで、理想を追い求め、立ち止まることを忘れがちな日々に「等身大の自分に寄り添う余白」を創り出します。

【新ブランドコンセプト】

BRAND ブランドセオリー

BRAND MESSAGE ブランドメッセージ

BRAND VISION ブランドがめざす未来

BRAND VALUE 4つの価値観

【新プロダクトデザイン】

オードトワレ、ヘアー&ボディミスト、オードパルファムのプロダクトデザインを刷新しました。

弾けるシャボンを連想させるこれまでのポップな世界観から一新。

柔らかな曲線と温かみのあるくすみカラーが響き合う、「わたしに、やさしい香り。」をイメージしたデザインに生まれ変わりました。

１.オードトワレ

２.ヘアー＆ボディミスト

３.オードパルファム

【商品概要】

１.オードトワレ

商品名 ： アクア シャボン ウォータリーシャンプーの香り オードトワレ

アクア シャボン ホワイトコットンの香り オードトワレ

アクア シャボン 大好きなせっけんの香り オードトワレ

アクア シャボン シャンプーフローラルの香り オードトワレ

アクア シャボン エメラルドソープの香り オードトワレ

価格 ： 3,300円(税込)

内容量 ： 各80ml

２.ヘアー&ボディミスト

商品名 ： アクア シャボン ヘアー&ボディミスト ウォータリーシャンプーの香り

アクア シャボン ヘアー&ボディミスト ホワイトコットンの香り

アクア シャボン ヘアー&ボディミスト 大好きなせっけんの香り

アクア シャボン ヘアー&ボディミスト シャンプーフローラルの香り

アクア シャボン ヘアー&ボディミスト エメラルドソープの香り

価格 ： 1,650円(税込)

内容量 ： 各135ml

３.オードパルファム

商品名 ： アクア シャボン オードパルファム ウォータリーシャンプーの香り

アクア シャボン オードパルファム ホワイトコットンの香り

アクア シャボン オードパルファム 大好きなせっけんの香り

価格 ： 1,650円(税込)

内容量 ： 各16ml

先行発売 2026年3月17日(火) 公式オンラインストア (https://www.fragrance-u.jp/)

一般発売 2026年4月8日(水) バラエティショップ、GMS、家電量販店など、全国の取扱店舗にて

※オードトワレの商品価格につきまして

各発売日以降、旧デザインのオードトワレは、新デザインと同一の価格へ改定いたします。

【新ブランドサイト】

新しいアクア シャボンの世界観を体現するために、ブランドサイトを一新。デザインの変更とともに、香り診断や検索機能などの新たな機能を追加いたしました。

これまでのみずみずしい「シャボン」を象徴するデザインから、「空」をベースにした柔らかな色彩と、余白を活かしたビジュアルへ。視覚からもブランドの「やさしさ」を表現いたしました。

また、今の自分にぴったりの香りを提案する「香り診断」や検索機能を通じ、香りを選ぶ時間そのものも心地よく感じていただけるよう、使いやすさにもこだわりました。

お客様とブランドを繋ぐ架け橋として、一人ひとりの日々に寄り添う存在を目指します。

公開日：2026年3月2日(月)

アクア シャボンブランドサイト：https://aquasavon.jp/

【アクア シャボン定番の香り】

ウォータリーシャンプーの香り ~Watery Shampoo~

シトラスとホワイトピーチにやわらかなムスクが余韻を残す。

シャンプーの泡を思わせる香り。

ホワイトコットンの香り ~White Cotton~

爽やかなレモンとライムにライラックがやわらかく広がる。

コットンのぬくもりに包まれるような香り。

大好きなせっけんの香り ~Favorite Soap~

果実の爽やかな甘さを 花々とホワイトムスクが包み込む。

大好きなせっけんの香り。

シャンプーフローラルの香り ~Shampoo Floral~

クリアに澄み渡るレモンと みずみずしいローズをまとう。

すっきりとしたシャンプーの香り。

エメラルドソープの香り ~Emerald Soap~

グリーンアップルの可憐さに ミュゲの華やかさが調和。

透明感あふれるせっけんの香り。

アクア シャボン

アクア シャボンは、香りを「セルフケア」の新しい選択肢として提案するフレグランスブランドです。私たちが生まれたときから親しんできた「せっけんの香り」と、多彩なライフシーンに調和するライトフレグランスの軽やかさを掛け合わせて、等身大の自分にやさしく寄り添う余白を届けます。