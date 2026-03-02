「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」「e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然」グッズ販売開始のお知らせ

株式会社サミーネットワークス


　株式会社サミーネットワークスは、2026年3月2日(月)より、サミー公式グッズショップの"サミー商店オンライン"にて「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」、「e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然」グッズの販売を開始いたします。






■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 マルチマット





「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」のマルチマットが登場！


インパクト大のマットを是非デスク周りでご使用ください♪



販売価格：3,980円（税込）






■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 三連図柄アクリルキーホルダー




「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」図柄の三連アクリルキーホルダーが登場！


※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください



販売価格：1,500円（税込）






■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 図柄アクリルチャームキーホルダー



「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」生駒図柄と無名図柄のアクリルチャームキーホルダーが登場！


取り外し可能なチャームになっているため、付属のワイヤーから外してカスタマイズも可能となっております。
※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください



販売価格：1,300円（税込）






■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 ミラーアクリルキーホルダー



「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」筐体に施された貫け鋼の魂の文字がミラーアクリルキーホルダーになって登場！
※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください



販売価格：1,500円（税込）







■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 演出アクリルスタンド（ランダム10種内シークレット1種）






「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」の演出アクリルスタンドが登場！


ランダム封入でどんなシーンが出るかは開けてからのお楽しみ♪


※全10種(内シークレット１種)になります


※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます


※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。



販売価格：1,100円（税込）




■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 木製お守り（ランダム6種）










「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」の木製お守りが登場！


ランダム封入のため、どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみ♪


※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます



販売価格：1,100円（税込）




■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 ロングスリーブTシャツ






「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」のロングスリーブTシャツが登場！


胸元に六根清浄、袖には筐体にも施された貫け鋼の魂の文字がプリントされています。



販売価格：6,600円（税込）




■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 フレグランスタグ（2種セット）






「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」の図柄をモチーフにしたフレグランスタグが登場。


クローゼットやドアノブ、車内など様々なシーンでお使いいただけます。



販売価格：各2,200円（税込）




■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 六根清浄音袋





「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」の六根清浄音袋が登場！


お守り袋の中のモジュールボタンを押すと遊技機SEなどの激熱サウンドが鳴り響きます。



販売価格：3,000円（税込）




■e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 図柄アクリルスタンドキーホルダー（ランダム9種内シークレット1種）



「 e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然」の図柄アクリルスタンドキーホルダーが登場！


アクリルスタンドとキーホルダーのどちらでも使える2WAY仕様になっております。


好きなキャラクターをヒキ当てろ！


※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。


※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください



販売価格：1,300円（税込）






■e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 アクリルスタンド（無名A、B）





「 e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然」のキャラクターアクリルスタンドが登場！



販売価格：各1,100円（税込）




■e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 アクリルカード



「 e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然」のアクリルカードが登場！


※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。



販売価格：1,100円（税込）






■e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 フルグラフィックTシャツ（無名）



「 e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然」のフルグラフィックTシャツが登場！


遊技機描きおろしイラストをあしらったフルグラフィックTシャツです。


ポリエステルの機能性素材で、プリントがきれいに映える光沢のあるダブルニットTシャツとなっております。



販売価格：6,000円（税込）








詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページをご確認ください。






■サミー商店オンライン紹介




サミー商店オンラインは、サミー公式のパチンコ・パチスロ関連グッズやサミーオリジナルグッズを販売する通販サイトです。

▼ホームページ：https://www.sammy-shop.com/
▼公式X ：https://x.com/sammyshoponline



※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。