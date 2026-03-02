「公式ファンブックBONBON DROP Seal パーフェクトBOOK(仮)」を4月28日に発売！最新シールも“完全収録”！

株式会社朝日新聞出版

令和のシールブームの火付け役「ボンボンドロップシール」。この「ボンボンドロップシール」の公式ファンブックの発売が決定しました。単なる文房具の枠を超え、世代を超えたコレクションアイテムとなっている「ボンボンドロップシール」の約200種類にも及ぶ全ラインナップを網羅した“初”の公式ガイドブックです。

朝日新聞出版は、「公式ファンブック BONBON DROP Seal パーフェクトBOOK(仮)」を4月28日(火)に発売します。子どもも大人も虜にする「ボンボンドロップシール」を制作する株式会社クーリアの協力で、現在発売されている「ボンボンドロップシール」をすべて収録。すでに購入が難しいシールを愛でるのもよし、これから狙いたいシールを検討するのもよし、自分のコレクションと見比べるのもまたよし。さまざまな楽しみ方ができる、他に類を見ない一冊となっています。

【本書の内容（予定）】

その1：圧巻のコンプリートカタログ

現在発行されているシリーズ（2026年4月末までの最新情報を含む約200種）をすべて掲載します。誌面で「鑑賞」できる、唯一のアーカイブ資料となります。

その2：「可愛さ」の裏側を公開

誰もが夢中になるデザインのこだわりや、独特の質感が生まれるまでの工程などを制作会社でもあるクーリアに徹底取材。ここでしか読めない秘話をご紹介します。

その３：B5変形判オールカラー＆実寸のシールが楽しめるページもたくさん！

シールのパッケージに近いサイズ感で、まるでシール帳をめくっているようなワクワク感を演出します。

その他、お楽しみ企画も準備中です！

書誌情報

「公式ファンブックBONBON DROP Seal パーフェクトBOOK(仮)」

発売日：2026年4月28日(予定)

ISBN：978-4-02-272767-1

定価：1,320円（本体：1200円＋税10％）

128ページ(予定)

https://publications.asahi.com/product/25863.html

※内容・仕様は変更になる場合があります

※この商品にシールはつきません