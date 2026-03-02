「死にプロ」「惚れ魔女」著者・六つ花えいこの代表作「聖女」シリーズが完全版で文庫化決定！第一巻目『聖女の、遺産』3月30日（月）発売！

株式会社新潮社

「死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから（※ただし好感度はゼロ）」シリーズやTVアニメ化決定した「どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。」シリーズ著者・六つ花えいこの代表作である「聖女」シリーズ三部作『聖女の、遺産』『聖女が、壺』『聖女の、妹』が、完全版となって新潮文庫nexより刊行決定しました。第一巻目『聖女の、遺産』は3月30日（月）に刊行します。

「死にプロ」の愛称で知られ、累計200万部突破の人気シリーズ「死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから（※ただし好感度はゼロ）」や、「惚れ魔女」の愛称で知られ、累計100万部、TVアニメ化も決定した「どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。」シリーズなど、「泣ける」恋愛小説の書き手として人気を博す著者の代表作「聖女」シリーズが、完全版となって新潮文庫nexから発売されます。第一巻目『聖女の、遺産』は3月30日（月）発売。「小説家になろう」掲載時から全面的に改稿され、番外編の短編が書き下ろされています。続く第二巻『聖女が、壺』は6月24日、最終巻『聖女の、妹』は9月28日発売予定です。シリーズ通じて和花による美麗な表紙絵も是非お楽しみに。

■書籍内容

天涯孤独となった片峰奈枝は、祖母の形見の衣装簞笥から異世界の「聖域」に落下した。そこには傷だらけの少年・セイクリッドがいた。「聖女」とされた奈枝は彼を放っておけず世界を行き来する。だが、時の流れが異なるため、会うたび急成長を遂げる彼との関係が色づく中、とある誤解ですれ違い、仲直りもできぬまま簞笥の先が異世界と繫がらなくなり……。一途な想いに涙する最高の恋愛小説！

■著者紹介：六つ花えいこ

2013（平成25）年頃からネット小説の投稿を開始。「どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。」「死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから（※ただし好感度はゼロ）」シリーズなど著書多数。

■書籍データ

【タイトル】聖女の、遺産

【著者名】六つ花えいこ

【発売日】2026年3月30日

【造本】新潮文庫nex

【定価】737円（税込）

【ISBN】9784101803265

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/180326/