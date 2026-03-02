スマホアプリ『東京リベンジャーズUNLIMITED（アンリベ）』サービス好評につき、マガポケで今だけ『東京卍リベンジャーズ』が3巻分無料で読める！ 3月31日（火）まで

株式会社講談社

2026年2月26日に、TVアニメ『東京リベンジャーズ 』完全新作スマ-トフォンゲーム『東京リベンジャーズUNLIMITED（アンリベ）』のサービスが開始。

事前登録時から多数のご好評の声をいただいたことを受け、「マガジンポケット」にて期間限定で『東京卍リベンジャーズ』3巻分無料話増量キャンペーンを実施いたします。

「マガジンポケット」にて期間限定で『東京卍リベンジャーズ』3巻分無料で読める！

2026年3月1日（日）～2026年3月31日（火）までの約1ヶ月、「マガジンポケット」にて『東京卍リベンジャーズ』3巻分を無料で読むことができます。

ゲームの中でも体験できる原作のストーリーを、漫画でもぜひ、お楽しみください！

『東京リベンジャーズUNLIMITED（アンリベ）』とは？

TVアニメ『東京リベンジャーズ』の物語を追体験できるメインストーリーや、100話を超える本ゲーム書き下ろしのキャラクターストーリーを、フルボイスとLive2Dモーションで楽しめる東リベRPGです。

豪華声優陣が勢揃い！

アニメ制作・ライデンフィルム、劇伴音楽・堤博明、そして豪華声優陣が勢揃い！

アニメ脚本家陣によるオリジナルストーリー、キャラクターたちの何気ない日常を垣間見ることができます。

原作のストーリーを編ごとに収録！

キャラクターたちの何気ない日常から、8・3抗争編、血のハロウィン編、聖夜決戦編、天竺編…原作のストーリーを編ごとに収録！さらには、原作者・和久井健監修の長編シナリオも……？ 『東リベ』の世界を余す所なく体験ください。

リアルタイム喧嘩バトルを勝ち抜き、キャラクターを育成して強さと絆を手に入れよう！

チーム構成と、戦況を見極めた必殺技の発動が勝利への鍵。

東京卍會、芭流覇羅、黒龍、天竺…様々なキャラクターをチームに編成し、仲間と共に不良の頂点を目指そう！

育成を通じてそれぞれのキャラクターに秘められたストーリーや魅力に迫ることも。

キャラクター同士の親密度を深めてバトルを有利に進めまよう！

スマホアプリ『東京リベンジャーズUNLIMITED（アンリベ）』のDLはこちらから！

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6698853161

Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.goodsmile.revenge

『東京卍リベンジャーズ』とは？

＜あらすじ＞

東京卍リベンジャーズ／和久井健

花垣タケミチは、中学時代に付き合っていた人生唯一の彼女・橘ヒナタが、悪党連合“東京卍會”に殺されたことをニュースで知る。壁の薄いボロアパートに住み、バイト先では6歳年下の店長からバカ扱い。極めつけはドーテー……。そんなどん底人生まっただ中のある日、12年前の中学時代にタイムリープする!!ヒナタを救うため、逃げ続けた人生を変えるため、ダメフリーター・タケミチが、関東最凶不良軍団の頂点を目指す!!



