「ABEMA」、J1全20クラブの“1か月通信簿”を発表！週末の注目カードを徹底予想するスペシャルコンテンツ『Jリーグ2026超予想祭 1か月通信簿SP』を3月6日（金）に放送決定

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『Jリーグ2026超予想祭 1か月通信簿SP』を、2026年3月6日（金）21時より放送いたします。本番組は、J1リーグ全20クラブの戦力分析を行い、試合ごとのスコアを予想しながら、出演者と一緒にJリーグを楽しむ新感覚のサッカー番組です。

今回は、『明治安田J1百年構想リーグ』開幕から1か月を経てのJ1全20クラブの戦いぶりを振り返る「1か月通信簿」をお届けします。スタジオMCには、FANTASTICSの中島颯太が就任。解説には鄭大世氏と安田理大氏を迎え、Jリーグを愛する井口浩之（ウエストランド）、お見送り芸人しんいち、青木宙帆（僕が見たかった青空）とともに、スタジオを熱く盛り上げます。

番組内ではJ1全20クラブの「1か月通信簿」を作成。『明治安田J1百年構想リーグ』のEAST・WEST各ブロックの最新順位表をもとに、全20クラブのここまでの戦いを1クラブ2分の持ち時間で徹底トークします。各クラブの好調の要因や注目選手などについて語り合い、MCより各クラブに評定を下し、序盤戦の戦いぶりを分かりやすく解説します。

さらに、週末に行われるEASTの注目試合でオリジナル10同士の対決となる「鹿島アントラーズ vs 東京ヴェルディ」や、WESTの注目試合「アビスパ福岡 vs 名古屋グランパス」の2試合をピックアップ。スポーツくじ「WINNER」を活用し、出演者たちが1人5,000円以内で90分間の試合のスコアを予想し、実際に購入します。また、今大会で話題を呼んでいる“PK決着”についても特集。ここまでのデータ分析や現役選手へのインタビュー映像を交えながら、解説陣とともに選手目線のメンタルやPKの重要性について熱く語り尽くします。 なお、「鹿島アントラーズ vs 東京ヴェルディ」「アビスパ福岡 vs 名古屋グランパス」の試合は「ABEMA」にて無料生中継いたします。

『明治安田J1百年構想リーグ』の序盤戦を振り返り、週末の観戦がさらに楽しくなる『Jリーグ2026超予想祭 1か月通信簿SP』を、ぜひ「ABEMA」にてお楽しみください。

■ABEMA『Jリーグ2026超予想祭 1か月通信簿SP』 番組概要

2026年3月6日（金）21時00分～22時30分

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/CAVPqUH3bkWGJK

＜出演＞

MC：中島颯太（FANTASTICS）

解説：鄭大世、安田理大

ゲスト：青木宙帆（僕が見たかった青空）、井口浩之（ウエストランド）、お見送り芸人しんいち

