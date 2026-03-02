POLICE〈ポリス〉が2026年春夏のキャンペーンビジュアルを公開！ビジュアルモデルには総合格闘家の「朝倉海」氏を起用！
イタリア・デリーゴグループのハウスブランドPOLICE〈ポリス〉は、総合格闘家の朝倉海をモデルに起用した2026年春夏のキャンペーンビジュアルを公開しました。1983年にイタリアで誕生したPOLICEは、これまでも大胆で自由を核に、時代を超えて自分らしさを貫くスタイルを発信してきました。
新ビジュアルに起用された朝倉海は、研ぎ澄まされた精神性と現代的なタフネスを兼ね備え、リングでの強さだけでなく、私生活で見せる誠実さ、研鑽を重ねるストイックさが、POLICEの“アティチュードを纏う”というフィロソフィを体現しています。今回のキービジュアルでは、朝倉海が持つ“圧倒的な強さ”と、彼の内側にある“優しさ”や“誠実さ”にフォーカス。戦う者として鍛え抜かれた身体性と、ふと見せる穏やかな眼差しが表現された4種類のビジュアルとなっています。
サングラス2種、オプティカル2種のビジュアルとムービーはPOLICEオフィシャルウェブサイト、またオフィシャルYouTubeなどで公開中です。全国のPOLICE取扱店でも、店頭ディスプレイなどでご覧いただけますので、是非足をお運びください。
【POLICEオフィシャルサイト】
https://policelifestyle.com
【POLICEオフィシャルYouTube】
https://youtu.be/EofQDclgPPE(https://youtu.be/EofQDclgPPE)
朝倉海氏着用モデル
SPLP99K 700F
22,000円(税込)
オーバーサイズのアセテートフレームに、フロント全体を覆うように配置したレンズが印象的なモデルです。ブランドらしい存在感とモード感を兼ね備えた、インパクトある一本に仕上がっています。
SPLP84K 700K
22,000円(税込)
大きめのフロントシェイプながら、細身のアセテートを使用することで軽やかな掛け心地を実現しました。ブラックフレームに薄めのブラウンレンズの組み合わせ。サイドにはPOLICEのアイコニックなイーグルロゴをあしらい、ブランドらしい存在感をプラスしています。
VPLV75J 09CW
フレーム価格 20,900円(税込)
程よいサイズ感のスクエアアセテートフレーム。やや太めのブローラインがさりげない存在感を生み、男女問わず掛けやすいバランスのよいデザインに仕上げました。柔らかな抜け感を演出するグレーのクリアウェービーパターン生地を採用し、表情に軽さと透明感をプラスします。日常使いに相応しい、上質な一本です。
VPLT93J 0300
フレーム価格23,100円(税込)
トレンドのリムレスに、個性的なオクタゴンシェイプと特徴的なブリッジを組み合わせた新作フレーム。βチタンテンプルが軽快な掛け心地を生み、ダイヤモンドパターン×クリアモダンが上品な表情を演出します。ユニセックスで幅広く使えるフレームです。
POLICE<ポリス>について
POLICE<ポリス>は、ハイエンドなメガネフレームおよびサングラスのデザイン、製造、販売で世界をリードするデリーゴグループのハウスブランドです。大胆で自由奔放なスタイルを楽しむ人々に向けたブランドとして1983年にイタリアで誕生したPOLICEは、こだわりのデザインとアイコニックなスタイルですぐにその地位を確立しました。 力強く、進化し続けるアイデンティティと市場における的確かつ確固たるポジショニングにより、POLICEは現在アイウェアのみならず、フレグランス、時計、ジュエリー、アパレル、革小物などのライフスタイルをカバーする幅広いカテゴリーを展開。現在、世界80カ国以上で販売されています。
ウェブサイト https://policelifestyle.com/
Facebook https://www.facebook.com/PoliceLifestyle
Pinterest https://www.pinterest.com/policelifestyle/
Instagram https://instagram.com/policelifestyle
＜朝倉海氏＞について
1993年10月31日生まれ、愛知県出身。総合格闘家。
RIZINにてチャンピオンを獲得し、日本格闘技界の頂点に立つ。その後、さらなる高みを求めて世界最高峰の舞台であるUFCへ参戦。現在はUFCを主戦場に、世界の強豪と戦う日本を代表するファイターの一人。鋭い打撃と高いフィニッシュ力を武器に、常にKOを狙うアグレッシブなスタイルで観る者を魅了してきた。その強さだけでなく、揺るがない信念と挑戦を恐れない姿勢、そして唯一無二の存在感は、多くのファンを惹きつける。常に世界を見据え、自らの限界を更新し続ける姿は、力強さと反骨精神を象徴する存在といえる。
競技の枠を超え、強い個性とカリスマ性で時代を切り拓くアスリートとして、国内外から高い注目を集めている。
■読者お問い合わせ先
ブランド名：ポリス
お客様お問合せ先：デリーゴジャパン
TEL 03-6265-4878