一般財団法人関西情報センター（KIIS）、一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会が主催する「セキュリティ・キャンプ2026ミニ（大阪開催）公開講座」を2026年3月13日（金）に開催いたします。

イベント詳細：https://www.security-camp.or.jp/minicamp/osaka2026.html#Id02(https://www.security-camp.or.jp/minicamp/osaka2026.html#Id02)

サイバー攻撃や情報漏えいのリスクが高まる中、セキュリティ対策の重要性は増すばかりです。公開講座では、サイバーセキュリティの基礎から最新の脅威と対策、実践的な知識を学べる機会を提供します。企業の若手職員やマネジメント層、ITを学ぶ学生、セキュリティに関心のある方など、どなたでも無料で参加可能です。

今回のテーマは、パスワード管理からフィッシング対策、個人情報の保護から企業のセキュリティポリシーの構築まで幅広く取り上げます。現場で起こりがちな課題をもとに、専門家が分かりやすく解説し、日々の業務や生活に活かせる具体的なヒントをお届けします。



また、「セキュリティ・キャンプ」に興味がある方に向けた紹介セッションも実施します。参加方法や見学の可否などの疑問を解消しながら、より深く学ぶためのヒントを得られます。情報セキュリティに関心のある皆様のご応募をお待ちしています。

【公開講座 概要】

【プログラム】

講演1 「セキュリティ業界の俯瞰マップとキャリア選択

～社会への貢献実感と計画的偶発性理論～」

佳山 こうせつ 氏（Ridgelinez株式会社）



講演2 「セキュリティ・キャンプの紹介」

（一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会）



施策紹介『サイバーセキュリティ関連施策・事業等紹介』



トークバトル

〇登壇者

上野 宣 氏（株式会社トライコーダ）

佳山 こうせつ 氏（Ridgelinez株式会社）

竹迫 良範 氏（神山まるごと高専）

松本 悦宜 氏（株式会社 Aufense Technologies）

〇進行

石橋 裕基 氏（一般財団法人関西情報センター）

【一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 概要】

本会は、次代を担う日本発で世界に通用する若年層の情報セキュリティ人材を発掘・育成するため、産業界、教育界を結集した講師による「セキュリティ・キャンプ」を実施し、それを全国的に普及、拡大していくことを目的としています。

