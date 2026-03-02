【やさしいSNS「GRAVITY」1000万ダウンロード突破！】感謝を込めた大型記念イベントを開催！！

HiClub株式会社

HiClub株式会社(https://www.hiclub.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：古谷 由宇）が提供する、SNS「GRAVITY(https://www.gravity.place/)」（グラビティ）（iOS、Android版）は、2月末をもちましてこのたび累計1000万ダウンロードを突破いたしました。

日頃より支えてくださっている皆さまへの感謝を込めて、3月は「1000万DL記念イベント」を開催いたします。

本記念イベントでは、ユーザー参加型の投稿キャンペーン、公式配信での同時接続チャレンジ、Xトレンドチャレンジ、ランキングイベント、限定ガチャのリリースなど、GRAVITY史上最大級のボリュームで展開いたします。

また、「1000万DLカウントダウン企画」の一環として開催した、音声ルームランキングイベント「アニメディア掲載枠争奪戦！～GRAVITY 1000万DLカウントダウン企画～」の結果が、アニメ雑誌「アニメディア」6月号（5月10日発売）に掲載されることが決定いたしました。

▪️1000万DL記念 公式配信

3月6日(金)に1000DLを記念したGRAVITY公式アカウントでの公式配信を開催いたします！

開催を記念して、配信中には様々なイベントを実施予定。ぜひ一緒にGRAVITYをお祝いしよう♪

“同接”＆“Xトレンド”チャレンジ

１.同接チャレンジ

昨年12月に開催した5周年イベントでは、同時接続4,000人を達成。今回はその記録を超え、GRAVITY史上最大同時接続数を目指すお祭りチャレンジ！

今まで達成したことのない未到の人数に挑みます…！達成した人数に応じて、星粒を抽選でプレゼント！奇跡の瞬間をみんなで作りましょう！！！

＜開催日時＞

3月6日（金）19:00～21:00



＜参加方法＞

1）「GRAVITY」をスマホにダウンロード（すでにダウンロードしている場合は不要）。

2）アカウントを登録する。

3）GRAVITYアプリ内にて、公式アカウントをフォローまたは、バナーをタップ！

4)参加して、ルームでコメントなどで交流をしましょう。

5)20:30 の時点で、ルームの同時接続数を計測。計測終了後、すぐにその場で

・7,000人達成：1,000星粒 ×30名様

・6,000人達成：1,000星粒 ×20名様

・5,000人達成：1,000星粒 ×10名様

を抽選し、当選者に配布いたします。

２.Xトレンドチャレンジ

公式配信参加中にXに「#GRAVITY1000万DL」をつけてそれぞれのお祝いコメントを記載しポスト！

集まったみんながXにポストすればトレンドに乗れるかも！？みんなで力を合わせてトレンドに乗りましょう！

＜開催日時＞

3月6日（金） 20:00

＜参加方法＞

1）「GRAVITY」をスマホにダウンロード。（すでにダウンロードしている場合は不要）。

2）アカウントを登録する。

3）GRAVITYアプリ内にて、公式アカウントをフォローまたは、バナーをタップ！

4)公式配信中に「#GRAVITY1000万DL」

を付けてお祝い投稿を行うことで、Xトレンド入りを目指します。トレンド順位に応じて、同時接続達成報酬の星粒を倍増。

5)20:30 の時点で、トレンド順位を計測。計測終了後、すぐにその場で、

・トレンド1位：4倍の星粒

・トレンド10位以内：3倍の星粒

・トレンド20位以内：2倍の星粒

を抽選し、当選者に配布いたします。

音声ルームイベント表彰

＜開催日時＞

3月6日（金） 19:00～20:00

＜イベント概要＞

1000万DLカウントダウン企画として、2026年2月1日～7日に音声ルームランキングイベント「アニメディア掲載枠争奪戦！～GRAVITY 1000万DLカウントダウン企画～」を開催。本イベントの上位入賞者2名には、2026年3月6日(金)19:00より実施する「1000万DL記念公式配信」にご出演いただき、配信内にて表彰を行います。

▪️表彰者

1位：ブスウサギ°様

2位：やぅじらぅaka.ちゎお様

GRAVITY 1000万DL達成記念 公式配信同時リリースガチャ

＜開催日時＞

3月6日（金） 19:00～21:00

※公式配信内中のどこかで

＜イベント概要＞

公式配信当日限定『1000万DL記念ガチャ』がリリース！記念ガチャで運試しして、素敵なアイテムを手に入れよう！

公式配信のどこかのタイミングでリリースされるため、配信をぜひご覧ください！

▪️アニメディア掲載枠争奪戦！～GRAVITY 1000万DLカウントダウン企画～

1000万DLカウントダウン企画として、2026年2月1日～7日に音声ルームランキングイベント「アニメディア掲載枠争奪戦！～GRAVITY 1000万DLカウントダウン企画～」を開催。本イベントのランキング上位10名はアニメ雑誌「アニメディア」6月号（5月10日発売）に掲載予定。

GRAVITYのトップオーナーはどのような方々なのか――。ぜひお見逃しなく！

※アニメ雑誌「アニメディア」 ※画像は3月号（2月10日発売）

▪️#GRAVITYで巡り会えた友達へ

GRAVITYで出会えた大切な友達へ向けたメッセージを募集する投稿イベントを実施します。

イベントハッシュタグ「#GRAVITYで巡り会えた友達へ」を付けて、出会いのきっかけや思い出、普段は言えない感謝の気持ちなどを投稿してください。

投稿いただいた方の中から抽選で10名様に1,000星粒をプレゼントいたします。GRAVITYで生まれた心温まるエピソードを、ぜひお待ちしております！

＜キャンペーン期間＞

2026年3月2日（月）00:00 ～ 3月8日（日）23:59

＜参加方法＞

1）「GRAVITY」をスマホにダウンロード。（すでにダウンロードしている場合は不要）。

2）アカウントを登録する。

3）GRAVITYアプリ内にて、「#GRAVITYで巡り会えた友達へ」をつけてGRAVITYでの思い出を投稿

4）3月6日（金）の公式配信にて、優秀賞を発表！

優秀賞…10名様に1,000星粒（総計10,000星粒）

▪️ 1000万DL達成記念企画「推しへの想いを広告に～あなたの“推しコメ”を池袋駅に掲載～」

GRAVITYをもっともっと日本へ広めるために、あの“有名な駅”に、素敵なオーナー様を掲載しませんか？GRAVITYの皆さまを笑顔にしてくれる、魅力あふれる“推しオーナー”と一緒に掲載できるチャンス！

あなたの応援が、大きな舞台へとつながります。たくさんの皆様のご参加をお待ちしております！

＜企画概要＞

イベント期間中に実施される特別ランキングにおいて上位に入賞したオーナーは、駅広告への掲載権を獲得します。

＜イベント開催期間＞

2026年3月23日（月）～ 3月29日（日）

※7日間限定開催

▪️1000万DL記念ガチャ登場！

1000万DL記念として、3月1日（日）に完全復刻なしの『記念ガチャ』が２本リリース！どちらもぜひお楽しみください！

第1弾「福袋ガチャ」

毎月のお楽しみイベントの『福袋ガチャ』が1000万DLを記念して特別バージョンをリリース！スペシャルアイコン＋大人気アイテム＋GRAVITYマニアにはたまらない?!GRAVITYオリジナルグッズの福袋も当たります！

第2弾「1000万DL記念ガチャ」

1000万DLを記念して特別なガチャが登場！GRAVITYのブランドカラーを使った特別記念キャラアイコンなど、特別なアイテムが盛りだくさんのガチャがリリースされます。

▪️1000万DL記念イラストレーターコラボガチャ登場！

大人気イラストレーターによるGRAVITY限定描き下ろしアイコンが登場！数量限定の素敵なアイコンがGETできるチャンス！この機会に、運試しして好きなイラストレーターコラボアイテムを手に入れよう！

第1弾：イラストレーター「しらまめ様」

「常世彩祭(トコヨイロマツリ) ～社に宿るものたち～」

＜発売日＞

2月27日（金）～ 3月13日（金） 23:59まで

第2弾：イラストレーター「飴宮𝟠𝟞＋゛︎︎様」

「Befor White Day ー渡す前に整える、甘い気配ー」

＜発売日＞

3月13日（金）～ 3月27日（金） 23:59まで

■SNSアプリ「GRAVITY」とは

DL数1000万突破！（※）何気ない日常を気軽にシェアでき、”次世代SNS”として話題のSNS「GRAVITY（グラビティ）」。声とチャットで交流できる「音声ルーム」、同じ趣味の話題で集まるコミュニティや性格診断などコンテンツが盛りだくさん！共通の趣味や自分と似た価値観をもつ友達がみつかる匿名性の高いSNSです。

さらにGRAVITYでは、毎月豪華特典が獲得できる特別イベントも開催。

まだ体験したことのない方も、ぜひこの機会にGRAVITYの魅力に触れてみてください。

※画像はイベントは「1000万DLカウントダウン企画 最強GRATAG決定戦～奇跡を起こすタッグを証明せよ！～」

※2023年12月時点、当社調べ（Android版とiOS版合算）公式HP https://gravity.place/公式X（旧Twitter） https://twitter.com/App_GRAVITYiOS版 https://apps.apple.com/JP/app/id1543177337?mt=8Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=anonymous.sns.community.gravity