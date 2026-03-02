ペリオセラピア株式会社

ペリオセラピア株式会社は、令和5年度に実施機関として採択されたAMED（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）「創薬ベンチャーエコシステム強化事業（創薬ベンチャー公募）」（第3回）において、中間評価（ステージゲート審査）を通過し、ステージ2への移行が正式に承認されたことをお知らせいたします。

https://www.amed.go.jp/program/list/19/02/005_r7_chukan_4.html

本事業における当社課題は「治療抵抗性転移再発HER2陰性乳癌に対する新規治療法の開発」です。

今後もAMEDの支援のもと、国内臨床試験P1/2aの実施および北米での臨床試験の推進を一層加速し、

革新的な治療選択肢を一日も早く患者さんへ届けるべく、研究開発に邁進してまいります。

<ペリオセラピアについて>

ペリオセラピア株式会社は大阪大学医学部 先端分子治療学講座 特任教授である谷山義明 取締役が2017年10月に設立した阪大発の創薬ベンチャー企業です。

細胞外マトリックスタンパク質として心臓弁形成や創傷治癒等に関与しているペリオスチンにおいて、

余分な蛋白質が付加された病的なペリオスチン変異体（以下「病的ペリオスチン」）が乳がん、糖尿病性網膜症、心筋梗塞など様々な難治性疾患に関与することを解明し、

それらをターゲットとして医薬品の開発に取り組んでいます。

<会社概要>

社 名：ペリオセラピア株式会社 (Periotherapia Co., Ltd.)

本社所在地：大阪府吹田市山田丘2-8

代表者：田原 栄治(代表取締役社長）

設 立：2017年10月2日

事業内容：抗体医薬品の研究・開発

ウェブサイト：https://periotherapia.co.jp/

<本件に関するお問い合わせ先>

ペリオセラピア株式会社 広報担当 川口 卓彦 E-mail:periotherapia@outlook.com