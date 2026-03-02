毎日のお買い物が応援に！大阪エヴェッサきせかえが「dポイント」「d払い」に登場！

写真拡大 (全4枚)

ヒューマンプランニング株式会社

大阪エヴェッサでは、NTTドコモとともに、日常のお買い物で「dポイント」をためると、クラブの支援につながる「応援キャンペーン」を開始することとなりましたのでお知らせします。



本キャンペーンは、日々の暮らしの中で大阪エヴェッサを応援できる新しい取り組みです。


ファン・ブースターの皆さま、パートナー企業の皆さまとともに地域活性化を共創し、皆さまの応援をクラブの力へとつなげてまいります。





◎キャンペーン概要

「dポイントクラブアプリ」、または「d払いアプリ」の券面を大阪エヴェッサデザインにきせかえてdポイントをためると、たまったポイントの5％相当額をNTTドコモより応援金として大阪エヴェッサへ還元されます。


※お客さまご自身のご負担はございません。



◎キャンペーン期間

2026年3月2日(月)～終了日未定



◎参加方法

dポイントクラブアプリのモバイルdポイントカード、またはd払いアプリの券面を大阪エヴェッサデザインにきせかえることで自動エントリーとなります。



◎大阪エヴェッサ きせかえデザイン

１.ロゴver.




２.まいどくんver.




３.まいどくん×ポインコver.





◎着せ替え方法

▶dポイントクラブアプリはこちら(https://dpoint.docomo.ne.jp/guide/howto_dpoint/app/card_kisekae/index.html)


▶d払いアプリはこちら(https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/guide/kisekae.html)



◎ホームゲーム会場限定企画

大阪エヴェッサ きせかえ券面のリリースを記念し、対象試合にて抽選会ブースが登場します。


アプリをきせかえてご参加いただくと、オフィシャルグッズが当たるチャンス！



対象試合


日程：2026年3月7日(土)千葉ジェッツ戦


　　　2026年4月18日(土)川崎ブレイブサンダース戦


時間：ゴールド会員入場～なくなり次第終了


場所：アリーナ2階コンコース特設ブース



◎お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、dポイントクラブの「よくあるご質問・お問い合わせ(https://dpoint.docomo.ne.jp/guide/faq/index.html)」をご確認ください。







ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------


B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。


●代表取締役 ：磯村 英孝


●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ヒューリック心斎橋ビル9階


●資本金 ：5,000万円


●URL ： https://hp.athuman.com/



ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------


「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。


●代表取締役 ： 佐藤 朋也


●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階


●資本金 ：12億9,900万円


●URL ： https://www.athuman.com