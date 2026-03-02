人材不足の建設業をビジネスモデルで変える

進和建設工業株式会社（仮称）日本橋東2丁目マンション外観

進和建設工業株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役会長：西田芳明）は、新卒入社2年目の現場監督が初めて一棟を担当したRC造10階建マンション「（仮称）日本橋東2丁目マンション」を2026年3月末に竣工を予定しています。

本物件の完成を記念し、3月19日（木）にメディア・地主/家主・不動産会社向け完成見学会を開催いたします。

完成見学会の詳細はこちら :https://drive.google.com/file/d/1ecg2lj3wfLuB7Pta5HQvNoD6fQr0m45z/view?usp=sharing完成見学会のお申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFNhUx1628w85qJFR08ln_maihLYUcllGJxdTuV5rRYB6b7w/viewform?usp=headerプレスリリースはこちら :https://drive.google.com/file/d/1ko8iDU480eWOchHqPM8CnQq38c0O2oCS/view?usp=sharing

■ 狭小地×高層RCという難易度の高い案件

本物件は、商業地約50坪という限られた敷地を有効活用したRC造10階建18戸のマンションです。

狭小地における高層建築は、設計・工程管理・安全管理の難易度が高く、一般的には経験豊富な監督が担当することが多い分野です。

その難易度の高い案件を、新卒入社2年目の若手監督が担当し、無事竣工を迎えた点が本件の特徴です。

■ 建設業界が直面する人材不足

建設業界では若手採用が年々難しくなっています。

現場監督が一人前になるまでに5年～10年かかるとされる構造や、責任の重さ、長時間労働のイメージなどが、若年層の業界離れの一因とも言われています。

人材不足と技術継承は、業界全体の課題です。

■ 再挑戦から2年で狭小地10階建RCを担当

今回物件を担当したのは、入社2年目の能見（建設部）です。

既卒として新卒社員と同時期に入社。特別な実務経験を前提とした採用ではありませんでした。

それでも入社約1年半で現場を任され、難易度の高い狭小地RC10階建マンションを竣工しました。

建設部 能見（24歳、入社2年目）

【コメント】

「建設業は大変な仕事というイメージがありました。実際にしんどいこともあります。ただ、工程や役割が整理されているため、自分が何をすべきかが明確です。職人さんも育成に協力してくれる環境があり、安心して現場を任せてもらえています。」

■ 根性論ではなく「仕組み」で育てる

同社では、若手に無理をさせる育成ではなく、「現場が回る構造」を整備しています。

建設現場を円滑に回す進和建設の5つの仕組み

現場監督・会社上層部・施工チームが進捗を共有し、若手を組織で支援。

これらにより、属人化せず“誰が担当しても回る現場”を構築しています。

狭小地の高層物件であっても、個人の経験値に依存せず、組織として支える体制を整えています。

物件概要

建築費高騰下でも土地からの投資が成立する計画となっています。

建築費高騰下でも土地からの投資が成立する計画となっています。

完成見学会（メディア・地主/家主・不動産会社向け）

開催日時：2026年3月19日（木）12:00～16:30

場所：大阪市浪速区日本橋東2丁目6

（対面地：大阪市浪速区日本橋東2丁目5-6）

参加形式：予約制（30～45分）

アクセス：地下鉄堺筋線「恵美須町駅」 徒歩8分

お申込み：フォーム→https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFNhUx1628w85qJFR08ln_maihLYUcllGJxdTuV5rRYB6b7w/viewform?usp=header（以下からお申込みいただけます）

電話→072-252-1049（受付時間/9:00～18:00）

FAX→072-252-1079

