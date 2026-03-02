3/4（水）ウェビナー開催-【2026年最新版】主要新卒ダイレクトリクルーティング媒体の徹底比較と、自社に最適な選び方を解説！

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都豊島区、代表取締役：新井崇徳）（以下「当社」）は、「【2026年最新版】主要新卒ダイレクトリクルーティング媒体の徹底比較と、自社に最適な選び方を解説！」と題した無料ウェビナーを開催いたします。

近年、新卒採用市場においてダイレクトリクルーティング（DR）は欠かせない手法となりました。その一方で、「媒体が多すぎて自社に合うものがわからない」「運用はしているが期待した成果が出ない」といった、媒体選定や運用リソースの最適化に課題を抱える企業が増えています。

母集団形成の難易度が上がる中、単にツールを導入するだけでなく、自社のターゲットに合致した「後悔しない媒体選び」と戦略的な運用への転換が求められています。

■本ウェビナーの概要

本ウェビナーでは、2026年卒採用の最新トレンドを踏まえ、主要なDR媒体の特性を徹底比較しながら、

- 【徹底比較】ターゲット・価格・機能で見る各媒体の強みと弱み（OfferBox / dodaキャンパス / キミスカ 等）- 自社の採用ターゲットやリソースに合わせた「媒体選びの基準」- 媒体のポテンシャルを最大限に引き出すための初期設計と運用リソースの配分- 媒体の変更や追加によって採用成功を収めた企業の共通事例

など、実践的なノウハウを体系的に解説します。 自社でDRを軸に26卒の内定承諾を9名獲得したコンサルタントの実践的な知見を交えて解説するため、「自社の状況に照らし合わせてすぐに判断・改善できる」内容となっています。

新卒採用におけるダイレクトリクルーティングの成果最大化を目指す企業様にとって、媒体選定の見直しや運用の高度化を実現するヒントとなる機会です。

■期間限定のダイレクトリクルーティング相談会も実施中

現在、弊社では採用にお悩みの企業様限定で「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施しています。専任の採用コンサルタントが、貴社のダイレクトリクルーティングの活用方法を徹底分析。

「どの媒体を活用すれば採用率が上がるのか」

「既存の媒体のどういったスカウト文面が返信率が最大化するのか」

といった実践的な改善策を、その場で即フィードバックいたします。

採用活動を一段上のレベルへ引き上げたい企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

【株式会社Delight 会社概要】

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサル事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp