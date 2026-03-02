デジタルハーツホールディングス、2026年3月期の期末配当2円増配のお知らせ

株式会社デジタルハーツホールディングス

株式会社デジタルハーツホールディングス(本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：筑紫 敏矢、東証プライム：証券コード3676)は、2026年3月期の期末配当予想を前回予想(2025年5月13日公表)から2円00銭増配し、1株当たり13円50銭に修正することをお知らせいたします。

■配当予想の修正の内容（1株当たり配当金）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76535/table/154_1_4fa0810554bd4509f79d5f7e5e2b12fa.jpg?v=202603030251 ]

今後も当社では、DHグループ事業及びAGESTグループ事業それぞれの専門性に特化した成長戦略を推進するとともに、株主還元の強化を通じて、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

【デジタルハーツホールディングスについて】

デジタルハーツホールディングスは、「SAVE the DIGITAL WORLD」という企業ミッションのもと、ソフトウェアテストを中心に事業を展開することで、ゲームやエンタープライズシステムなど様々なソフトウェアの品質・安全性向上を支援しています。

https://www.digitalhearts-hd.com/