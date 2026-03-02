デジタルハーツホールディングス、2026年3月期より新たに株主優待制度を導入し対象となる株主様(※１) 1名につきQUOカード10,000円分を進呈

株式会社デジタルハーツホールディングス

株式会社デジタルハーツホールディングス(本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：筑紫 敏矢、東証プライム：証券コード3676)は、2026年3月期より、新たに株主優待制度を導入し、対象となる株主様(※１) 1名につき一律でQUOカード10,000円分を進呈することをお知らせいたします。

デジタルハーツホールディングスは、「SAVE the DIGITAL WORLD」というグループミッションのもと、ソフトウェアテストを中核事業として展開する企業グループです。“人の感性”を活かした品質向上とAIを活用した効率的な品質改善を融合した独自のQA(Quality Assurance)モデルを強みとし、多様なソフトウェアの品質・安全性の向上を支援しています。

この度、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの方々に当社株式を中長期的に保有していただくことを目的として、新たに株主優待制度を導入することといたしました。

■株主優待制度の概要

(1) 対象となる株主様

基準日(毎年3月31日)の株主名簿に記載または記録された株主様のうち、当社株式を500株(5単元)以上保有されている株主様を対象といたします。

(2) 株主優待の内容

対象となる株主様1名につき、一律でQUOカード10,000円分を進呈いたします。

(3) 進呈予定時期及び方法

毎年6月上旬を目途に、基準日(毎年3月31日)の株主名簿に記載または記録されたご住所宛に、定時株主総会関連書類に同封のうえ発送する予定です。

(4) その他

上記の株主優待の内容は、現時点で予定している内容であり、今後見直しとなる可能性がございます。株主優待の内容に変更が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

(ご参考)

当期の配当予想に基づく1株当たり年間配当金(25円00銭)を、2026年2月27日の終値(897円)で計算した場合、株主優待の対象となる500株(5単元)を保有される株主様の想定利回りは下記のとおりです。

年間の想定利回り(年間配当金+株主優待)：5.0％

(配当利回り 2.8％＋株主優待利回り 2.2％)

※上記利回りは2026年2月27日時点の終値に基づき算出したものであり、将来の投資成果を保証するものではありません。

今後も当社では、DHグループ事業及びAGESTグループ事業それぞれの専門性に特化した成長戦略を推進するとともに、株主優待等の株主還元の強化を通じて、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

以上

※ すべてのブランド、製品名、会社名、商標、サービスマークは各社に権利が帰属します。

※１基準日(毎年3月31日)の株主名簿に記載または記録された株主様のうち、当社株式を500株(5単元)以上保有されている株主様を対象といたします。

【デジタルハーツホールディングスについて】

デジタルハーツホールディングスは、「SAVE the DIGITAL WORLD」という企業ミッションのもと、ソフトウェアテストを中心に事業を展開することで、ゲームやエンタープライズシステムなど様々なソフトウェアの品質・安全性向上を支援しています。

https://www.digitalhearts-hd.com/