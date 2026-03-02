【創業50周年】株式会社クレオ コーポレートサイトを全面刷新

株式会社クレオ

業務用洗浄機の開発・販売を手がける株式会社クレオ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：名倉豊夫）は、2026年3月1日に創業50周年を迎え、コーポレートサイトを全面リニューアルいたしました。

新サイトでは、お客様が求める情報へ迅速にアクセスできる、より使いやすいサイト設計を目指し、食品工場、物流センター、機械工業、医薬品・化粧品工場など、多様な業界に対応する洗浄ソリューションをより分かりやすく発信しています。

新コーポレートサイト トップページ

■ 創業50年、洗浄のワンストップソリューション企業

株式会社クレオは1976年創業の業務用洗浄機メーカーです。プラスチックコンテナー、パレット、トレー、生産機器部品などの各種洗浄機を提供しています。

洗浄機の開発・販売だけでなく、洗浄剤の提供、メンテナンス・点検・修理まで一貫対応する「洗浄のワンストップソリューション」を強みとしています。

クレオ創業５０周年記念ロゴ

■ サイトリニューアルの背景

人手不足が深刻化する中、食品安全基準の高度化、物流現場における衛生管理強化、環境負荷低減への取り組みなど、企業に求められる洗浄レベルは年々高まっています。

今回のリニューアルでは、業界別ソリューションや環境対策の提示、サイト内導線の最適化を図ると同時に、当社の理念・強みが伝わる構成へ全面刷新しました。

▼新コーポレートサイト

https://www.a-creo.co.jp/

■ 今後の展望

株式会社クレオはこれからもお客様が抱える課題解決に真摯に向き合い続けます。

「美感」「衛生」「環境」をキーワードに、洗浄技術のさらなる追求と発展を通じて、社会に貢献してまいります。