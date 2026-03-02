らくらくコミュニティのシニアマーケティングソリューションが「アドクロ AWARD2026」を受賞！

Omelette株式会社




引用元：アドクロAWARD2026

Omelette株式会社（東京都港区、代表取締役　羽野仁彦）は、運営するWEBサイト「シニアマーケティングDX」にて、らくらくコミュニティが「アドクロ AWARD2026」を受賞したことを発表いたします。



■受賞内容


媒体名 　・アクティブシニアを動かすターゲットアクション『らくらくコミュニティ』


受賞部門　・WEB/メール部門 　・シニア部門



■今後のスケジュール（予定）


3月2日：特設サイト公開、並びにアドクロサイト内にて発表


特設サイトURL：https://lp.bizpa.net/award2026 （3/2以降にご覧いただけます）


https://lp.bizpa.net/award2026
「シニアマーケティングDX」について

シニアマーケティングDXは月間PV4,100万PV以上、MAU95万人のらくらくコミュニティを主軸としたシニア層向けのデジタルマーケティングのOmelette株式会社が運営するソリューションサービスです。（らくらくコミュニティ運営事務局：Omelette株式会社）


https://senior-marketing.digital/