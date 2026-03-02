【神奈川・藤沢市】寿司・天ぷら・大衆酒場「いろは丸」総本店1階 3月18日（水）メディア試食会を行います

株式会社焼肉坂井ホールディングス

寿司 天ぷら 大衆酒場「いろは丸」総本店1階（神奈川藤沢市）が3月19日（木）にグランドオープンいたします。これに先立ちまして3月18日（水）にメディアの方・SNSインフルエンサー様を対象にしました「メディア試食会」を開催いたします。2025年8月29日には同店の地下1階がオープンしています。

今回の「1階」はオープンキッチンの海鮮居酒屋で職人の手さばき演出に加え、煮込み料理の鍋をカウンター前に設置し、より臨場感あふれる空間を演出いたします。また、65インチの大スクリーンのモニターを2台設置し、よりアミューズメント性の高い大衆酒場にいたしました。

メディア試食会では約80メニューの中からお楽しみいただけます。ご参加されるメディアの方はコチラ（応募フォーム）(https://forms.gle/KXiFeNWdjD22gApcA)からお申込みをいただくか、下記URLからダウンロードできます「出席票」にご記入のほどご返信をいただけますと幸いでございます。お忙しい中お手数をおかけいたします。皆さまとお会いできることを楽しみにしております。

https://prtimes.jp/a/?f=d28006-518-4050190fa48eacaade9e31eeab38c9ba.pdf

「寿司 天ぷら 大衆酒場」いろは丸 総本店1階 メディア試食会

日時 ： 3月18日（水） 正午12時00分 ～ 午後2時00分 （受付開始 11時30分）

会場 ： いろは丸 総本店1階 （神奈川県藤沢市南藤沢22‐2 春日ビル1階）

■ お問い合わせは pr-secretary@ys-holdings.co.jp（担当：井野）までお願いいたします。

メディア試食会 内容

１. 「いろは丸」総本店1階の説明 （コンセプト、メニューの特徴）

２. 試食メニューの説明・試食・撮影（ご希望のマスコミ様はお魚

を捌くシーン、お寿司を握るシーンなどの撮影も承ります。） ３. 質疑応答

■いろは丸 総本店1階 メディア試食会メニュー

周辺地図外観イメージ店内イメージ

※お食事代のお支払いの必要はございません。

牛すじ豆腐■ 牛すじ豆腐（新メニュー）

大衆酒場といえば煮込み。1日中コトコトカウンター前で煮込む、とろとろ牛すじと味のしっかり染みこんだ豆腐をファーストドリンクと一緒にお楽しみください。

本日の刺身5点盛り■ 本日の刺身5点盛り（新メニュー）

自慢のマグロや三崎漁港、仲買人の資格を持つ、いろは

丸だから出せる、鮮度感とボリューム。その日の入荷状

況によって内容が毎日変わるので、希少な魚に出会える

かもしれません....

マグロの生レバー風■ マグロの生レバー風（新メニュー）

今は食べられない生レバー刺しをマグロで代用したら、

本物のレバー刺しになった、いろは丸オリジナル商品。

日本酒、ビールなんでも合う味付けになっているので、

人気の高い商品です。

マグロホホ肉ステーキ■ マグロホホ肉ステーキ（新メニュー）

マグロ１尾から少ししか取れない希少部位。筋肉の多

い部位なので、独特の食感が楽しめます。ステーキ風

に仕上げることで、お酒にもご飯にもぴったりの商品

。熱々鉄板で提供し、香りも楽しんで貰いたい逸品で

す。

イメージ画像■ お好み寿司（36品からお選びください）

「朝獲れ」地魚の新鮮な海鮮を使用したお寿司36種類をご用意いたします。定番のまぐろの握りから、サーモン、ズワイガニ軍艦に細

巻きの鉄火巻などをお楽しみください。

お寿司のメニューはコチラ(https://ys-holdings.co.jp/ys-holdings_wp/wp-content/uploads/2026/02/osushi.pdf)をクリックしてください。

イメージ画像■ 本日の天ぷら（26品からお選びください）

海鮮かき揚げ、えび天、いか天など26品をご用意いたします。新鮮な海鮮をサクサクの衣と一緒にお楽しみください。

天ぷらのメニューはコチラ(https://ys-holdings.co.jp/ys-holdings_wp/wp-content/uploads/2026/02/tempura.pdf)をクリックしてください。

■ 居酒屋メニューからもお選びいただけます。

メニューはコチラ(https://ys-holdings.co.jp/ys-holdings_wp/wp-content/uploads/2026/02/Gmenu.pdf)をクリックしてください。

・お魚を包丁で捌くシーン

・サク取り

・お魚を盛り付けるシーン

などの撮影も可能でございます。

寿司 天ぷら 大衆酒場 いろは丸 総本店1階

2026年3月19日（木）午前11時30分オープン

【住所】 神奈川県藤沢市南藤沢22-2 春日ビル1階

【電話番号】 0466-52-6811

【営業時間】 月曜日- 日曜日・祝日 11:30-23:30

【定休日】 不定休

【座 席】 105席

外観イメージ◎コンセプト

１.カウンターにて、煮込み料理を一日中炊いて、店内に漂う香り演出とスピード提供いたします。

いろは丸 総本店1階の一つのブランドコンセプトおよび看板メニューです。

２.オープンキッチンによるライブ感の演出。また熱もの商品をあえて前にすることで、更に臨場感を加 え、お客様により楽しんでいただく空間作りとしました。

３.店舗内の全体から見えるように２台の65型テレビモニターを設置し、大衆感を演出しています。

４.カウンター後部席の大テーブルは、団体のお客様、1名様のお客様とマルチ用途できる仕様で最大16 名様がご利用できます。

５.ご予約をいただいたお客様は地下1階の店舗を優先し、この1階の店舗はフリーでのご予約のないお客 様のご利用を推進いたします。

６. ユニフォームは地元・湘南をイメージするアロハシャツを着用いたします。（地下1階と同じ）

いろは丸とは

スタッフ・ユニフォーム

三崎魚市場 仲買人直営のお店です。1998年オープンの藤沢店は海鮮居酒家のジャンルの下、毎日、新鮮で美味しい「朝獲れ」地魚を中心に若鶏の唐揚げや、あさりバターなど伝統のメニューの数々で地域の皆さまにご来店をいただいておりました。2025年8月29日にオープンいたしました 「総本店 地下1階」は寿司 天ぷら 大衆酒場として人気メニューは継承しつつ、お寿司は約40品をご用意（※）、また、一品から選べるこだわりの天ぷらメニューも24種類ご用意いたしました（※）。より新しい客層の獲得を目指したリブランディングオープンとなりました。そして、今回の「総本店 1階」ではダイナミックなオープンキッチンで職人の手さばきなどの臨場感も楽しんでいただければと思います。また、65インチのテレビモニター2台に、風味漂う、煮込み料理の鍋をカウンター前に設置するなど、お客様の感性に訴求する空間作りを店舗コンセプトといたしました。

（※）仕入れ状況により異なります。

海鮮居酒家 いろは丸 藤沢店

・藤沢店 （1998年12月オープン）

住所：神奈川県藤沢市南藤沢2-1-2 プライムビル１Ｆ

電話番号：0466-25-9950

営業時間：月 - 日・祝日 11:30-23:30

座席：32テーブル 70席 6カウンター

寿司 天ぷら 大衆酒場 いろは丸 総本店 地下1階

いろは丸 総本店 地下1階（2025年8月29日オープン）

住所：神奈川県藤沢市南藤沢22-2 春日ビル地下1階

電話番号：0466-52-6811

営業時間：月 - 日・祝日 11:30-23:30

座席： 26テーブル 80席

【会社概要】

社名：株式会社 丸七

代表：代表取締役 高橋 仁志

本社所在地：神奈川県藤沢市鵠沼東1-1 玉半ビル4F

設立年： 1978年4月

事業内容：寿司居酒家他 直営飲食店経営

株式会社 丸七 HP http://maru-vii.com/

【グループ会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開