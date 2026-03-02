【M&A仲介会社のIM作成を3営業日に】SYNAPSE DEAL、生成AI×BPOサービス「ゲキラクIM」をローンチ

SYNAPSE DEAL株式会社IM ＝ Information Memorandumの略

SYNAPSE DEAL株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：中田隆三）は、M&A仲介業界向けIM（インフォメーション・メモランダム）制作代行サービス「ゲキラクIM」を2026年3月2日より提供開始します。

生成AIとM&A専門家によるレビューを組み合わせ、従来2～3週間、最長1か月ほどかかっていたIM作成を最短3営業日で納品します。

サービスサイト：https://lp.synapsedeal.co.jp/

■ M&A仲介現場が抱えるIM作成の課題

（弊社による大手から中堅仲介会社へのエキスパートインタビューによる）

M&A仲介業界が直面するIM作成の課題として、IM作成による「成約率低下」を招く4つの構造的課題があります。

１. 人的リソース不足

案件増加に対しIM作成人員が慢性的に不足しており、業務委託3-5名体制でも対応しきれないケースがあります。

２. 品質のばらつき

仲介会社ごと、担当者ごとのIM作成のばらつきが存在します。チェック機能にもコストがかかり、IM作成ですら事実上「職人芸」と化しているのが実態です。

３. 作成期間の長期化

1案件あたり2～3週間を要します。非専任案件が増える中、案件の回転率が下がり、機会損失が発生しています。

４. 採用・育成コスト

IMに込めるべき真のメッセージを捉えられる人材の確保が困難です。解像度の低いままIMが作られることで、後工程の負担が増加しています。

■ 「ゲキラクIM」について

AIがドラフトを数時間で生成し、その後QCチームとM&A専門家によるレビュー・仕上げを経て納品するIM制作代行サービスです。スピードはAI、仕上がりは人の手を感じる品質です。AIっぽさで敬遠されることのない、人手を介した雰囲気の残る仕上がりにこだわっています。

生成AIエンジニアが独自の設計を行い、時折、目にしがちなAI固有の「AIでしょう？」という感がない、ご自身で活用するAIでは得られない品質での提供が可能です。

すべてのIMは品質管理・最終レビューを経て納品します。AI生成のみで納品されることはありません。

【3つの主要メリット】

1. 圧倒的なスピード

最短3営業日で納品。従来の2～3週間～1か月の工数に対し、AIによる処理で大幅に工期を短縮します（特急はオプションで当日仕上りもございます。（お問い合わせください。））。

2. 安定した品質

生成AIエンジニアと20年にわたりM&Aに関与したメンバーのナレッジを注いだ高いIMの品質を実現。担当者によるばらつきをなくします。

3. 安定した供給体制

24/365対応。AI活用により繁忙期でも安定的にIMを供給可能です。

■ こんな方にご利用いただけます

・M&A仲介会社

・FA・FAS会社

・事業承継支援機関

・地域金融機関

・士業事務所

■ サービスフロー

なお、ご契約前に貴社と弊社とのNDA締結（個別または包括的）が前提となります。

STEP 1｜初日：資料提供と生成AIによる処理

企業情報のヒアリング・財務資料等のご提供貴社独自基準を遵守したAIによる資料分析AIでのゲキラクIM生成

※貴社ひな形をご提供いただき、これまでのトンマナを遵守した形式で作成します。

STEP 2｜2日目：専門家レビュー

M&A専門家による査読品質チェック（AIレビュアー）最終調整と仕上げ

STEP 3｜納品日：納品完了

高品質IMの納品修正対応（無料）継続サポート開始

■ ご利用について

導入規模や活用頻度に応じたプランをご用意しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：kanri@synapsedeal.co.jp

■ よくあるご質問

Q1. AIが作成したものをそのまま納品するのですか？

A1. いいえ。AIは効率的な下書き作成を担当しますが、最終的には経験豊富なM&A専門家が一件一件丁寧に査読・調整してから納品いたします。

Q2. 納品期間はどのくらいですか？

A2. 弊社受注後、最短3営業日で納品いたします。

AIによる高速ドラフト生成とQC体制により、従来の2～4週間から大幅に短縮しています。

Q3. 料金体系はどのようになっていますか？

A3. 案件規模やご利用形態に応じて柔軟にご提案いたします。

詳しくはお問い合わせください。

Q4. どのような案件規模に対応していますか？

A4. 小規模案件から大型案件まで幅広く対応しています。

案件の内容に応じて最適な体制でお引き受けいたします。

Q5. サポート体制はどのようになっていますか？

A5. AIサポートと専門家のサポートがございます。

初期ヒアリングは専門家により実施しますので、高品質が担保されます。

■ 代表取締役コメント｜中田隆三

M&A仲介の現場では、優秀な担当者がIM作成という「作業」に時間を取られ、売り手・買い手との対話や成約に向けた動きが後回しになっている場面を多く見てきました。

AIと専門家を組み合わせれば、質の高いIMを短期間で届けられます。「ゲキラクIM」で生まれた時間を、担当者が成約に集中するために使ってほしい。それが私たちの出発点です。

M&A仲介の現場を底上げし、業界全体に貢献します。

■ 今後の展開

SYNAPSE DEALは「ゲキラクIM」を皮切りに、M&Aプロセス全体を支援するAIエージェントプラットフォームへと展開します。企業価値評価・デューデリジェンス・PMI支援など、M&A全工程に生成AIを組み込んでいきます。

▼ 会社概要

会社名：SYNAPSE DEAL株式会社

設立：2025年8月1日

代表者：代表取締役 中田隆三

所在地：東京都江東区白河２丁目１４番２号 WORKLABEL403

事業内容：生成AIを利活用したシステム開発・生成AIエージェント開発・各種ファイナンス支援業務・デューデリジェンス、株価・企業算定、PMI支援業務・BPaaS業務

URL：https://synapsedeal.com/

サービスURL：https://lp.synapsedeal.co.jp/

お問い合わせ：kanri@synapsedeal.co.jp

お問い合わせ：050-1722-3638

