【日本初上陸】1925年創業、100年以上の歴史を持つポルトガル発クラシック・ボタニカルビューティーブランド「Benamôr」

イノー・アソシエイツ株式会社

イノー・アソシエイツ株式会社（所在地：東京都港区／代表取締役 池浩太郎）は、ポルトガル・リスボン発のクラシック・ボタニカルビューティーブランド「Benamôr（ベナモール）」の日本総代理店として、2026年3月20日(金)より日本国内での販売を開始いたします。

ブランドヒストリー

1925年、リスボンから始まった美のレシピ

Benamôrは、1925年、ポルトガル・リスボンにて一人の薬剤師によって創業されました。

植物の恵みに着目した独自のボタニカルレシピは、当時の人々に広く受け入れられ、やがて世代を超えて受け継がれる存在へと歩みを重ねていきます。

1930～40年代にはポルトガルの社交界でも愛用され、ポルトガル王国最後の王妃である アメリー・ド・オルレアンも、その愛用者の一人として知られています。

現在も製造はポルトガル国内で行われ、創業当時の処方思想を大切に守りながら、現代のライフスタイルに寄り添うかたちへと進化を続けています。

100年にわたり受け継がれてきた美のレシピは、今もなお、ブランドの核として静かに息づいています。

五感を魅了するレシピ

1925年当時の広告

アールデコの面影を残すノスタルジックなデザインと、穏やかに広がる香りが印象的です。

クラシックな美意識を宿した佇まいが、日常のケアタイムに静かな彩りを添えます。

香り、質感、そして手にしたときの存在感が重なり合い、五感を通して楽しむひとときが、自分時間に静かに寄り添う存在へと育っていきます。

Benamôrの処方ポリシー

Benamôrは、伝統的な美容成分と現代の技術を融合させた処方設計を採用しています。創業当時から受け継がれてきた植物由来のレシピを礎に、自然由来成分を大切にしながら、なめらかなテクスチャーと印象に残る香りを追求しています。

パラベン、フェノキシエタノール、石油系成分を使用しない方針を掲げ、素材選定においてもブランドの価値観を大切にしています。

レモンやアロエ、植物オイル、ハーブなど、ポルトガルの自然の恵みを活かし、日常のケア時間を心地よいひとときへと導く設計を行っています。

サステナブルなものづくりへの姿勢

Benamôrは、創業以来、環境への配慮を大切にしたものづくりを続けてきました。100％リサイクル可能な設計を目指し、現在では製品の約80％にアルミニウム製パッケージを採用しています。リサイクル率の高い素材を積極的に取り入れながら、素材選定や構造の見直しを重ね、環境負荷の軽減に取り組んでいます。

製造は一貫してポルトガル国内で行われ、職人の手仕事による丁寧な工程管理のもと、品質と環境配慮の両立を追求しています。

環境への配慮も、美しさをかたちづくる要素のひとつ。

その思想が、Benamôrのものづくりの根幹に息づいています。

日本展開主要コレクション

日本市場では、ブランドの世界観を象徴する主要ラインを第一弾として展開予定です。

下記、一部商品をご紹介します。

ROSTO（ロスト）

ROSTO(ロスト)は、1925年、伝統的な美容クリーム「Creme de Rosto（クレメ・デ・ロスト）」の誕生とともに始まったBenamôrのフェイスケアコレクションです。

Benamôrを象徴するダマスクローズエキス（保湿成分）を配合。

やさしく広がるローズの香りと、なめらかで肌なじみの良いテクスチャーが特長です。

MIRACLE FACE CREAM50ml

\5,390(税込)

HYDRATING FACE CREAM50ml

\6,490(税込)

MICELLAR ROSE WATER300ml

\4,840(税込)

FACE ELIXIR30g

\9,790(税込)

JACARANDA（ジャカランダ）

春のリスボンを紫に染める“ジャカランダ”の花からインスピレーションを受けて誕生した、ボディケアコレクションJACARANDA（ジャカランダ）。植物の恵みを感じる処方と華やかな香りが、毎日のケアタイムを軽やかに彩ります。Benamôrの人気No.1コレクションです。

HAND CREAM30ml

\2,640(税込)

BODY CREAM150ml

\5,940(税込)

LIQUID SOAP300ml

\4,290(税込)

SOLID SOAP100g

\2,310(税込)

ROSE AMELIE（ローズ・アメリー）

1935年に誕生したROSE AMELIE（ローズアメリー）は、ポルトガル王妃アメリーへの敬意を込めて生まれた、Benamôrの歴史を象徴するクラシックラインです。上品でやわらかなローズ調の香りが広がり、凛とした気品と優雅さを感じさせます。時代を超えて今なお愛され続ける、ブランドを象徴するコレクションです。

HAND CREAM30ml

\2,640(税込)

BODY CREAM150ml

\5,940(税込)

LIQUID SOAP300ml

\4,290(税込)

BODY LOTION300ml

\6,490(税込)

ALANTOÍNE（アラントイン）

ALANTOÍNE（アラントイン）は、Benamôr創業初期に誕生した、ブランドの歴史を語るうえで欠かせないビューティーレシピです。整肌成分アラントインを配合した伝統的な処方に、澄みわたるシトラスの香りを重ねたベストセラーのコレクションの1つです。

HAND CREAM30ml

\2,640(税込)

BODY CREAM150ml

\5,940(税込)

LIQUID SOAP300ml

\4,290(税込)

SOLID SOAP100g

\2,310(税込)

その他、下記のコレクションを順次発売予定です。

日本展開の背景と想い

COLOGNE（コロン コレクション）GORDÍSSIMO（ゴルディッシモ コレクション）LARANJINHA（ラランジーニャ コレクション）NATA（ナタ コレクション）

Benamôrは、1925年の創業以来、「BEM（心地よさ）＋ AMÔR（愛）」という精神を大切にしながら、日常に寄り添うビューティーレシピを届けてきました。

大量消費や瞬間的なトレンドではなく、長く使い続けられること、丁寧に手に取られること。

その価値観は、日本に根づく「日々を整える文化」や、「良いものを長く使う」という美意識と親和性が高いと考えています。

イノー・アソシエイツ株式会社は、単なる製品輸入ではなく、Benamôrが大切にしてきた哲学や世界観までを正しく伝えることを目的に、日本展開を開始いたしました。

クラシックな美意識を受け継ぎながら現代の暮らしに寄り添い、日常のケアタイムを穏やかに彩る存在として、日本市場においてもその歩みを広げてまいります。

今後の展開予定

2026年3月20日(金)より、公式オンラインストアにて順次販売を開始いたします。

今後は、以下を予定しており、ブランドの世界観を体験できる場を段階的に広げてまいります。

- 百貨店等でのポップアップ展開- 季節限定コレクションの展開- 新商品の積極的導入- デジタルチャネルを軸に展開し、ギフトシーンでの認知拡大

また、日本市場においても、持続可能性を重視した販売・流通設計を行い、ブランド価値を損なわない展開を目指します。

会社概要

会社名：イノー・アソシエイツ株式会社

所在地：東京都港区赤坂5-4-9 赤坂五丁目ビル7F

代表者：代表取締役 池 浩太郎

事業内容：

・投資ファンドの組成及び運用・管理

・ビジネスカンファレンス等の企画、開催、運営及び管理

・各種商品の企画、製造及び販売

WEB：https://www.innoh-a.com

本件に関するお問い合わせ先

［Benamôr日本総代理店］

イノー・アソシエイツ株式会社

事業戦略本部 ブランドパートナー事業部

担当／西城

107-0052 東京都港区赤坂5-4-9 赤坂五丁目ビル7F

TEL：080-7847-4205（SMS可）/ 03-6441-0141（代表）

WEB：https://www.benamor1925.jp

Instagram：https://www.instagram.com/benamor1925.jp