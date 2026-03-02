【「女性の健康週間」に合わせ調査実施】おとな女性の９割弱が「なんとなく不調」を感じており、半数以上が「自分のセルフケアを後回しにしがち」と回答

株式会社リフェット

毎日をnaturalでhappyに過ごす価値を提案する、日本発のライフスタイルブランド「natoha（ナトハ）」（https://www.natoha.com/ ）を展開する株式会社リフェット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大屋毅、以下リフェット）は、女性の健康週間（3月1日～3月8日）に向けて、忙しい現代女性のセルフケアの重要性に着目し、natohaウルモリフトが提唱している「キレイサイクル」をテーマにした参加費無料のヨガイベントを実施し、お申し込みいただいた101名の女性（30代以上）を対象に「おとな女性のセルフケア事情」に関するアンケート調査を実施しました。

【アンケート調査とイベントの開催背景】

毎日を忙しく過ごす中で、「最近なんとなく疲れやすい」「以前より巡りが悪くなった気がする」といった不調や、スキンケアやメイクだけではカバーしきれない肌の調子、体型の変化といった、さまざまな「エイジングサイン」を感じる女性は少なくありません。

本イベントおよび調査は、そんな「エイジングサイン」を感じ始めた女性に、3月1日から始まる「女性の健康週間」にあわせ、あらためて「自分自身をいたわる意識を持ってほしい」という想いから企画されました。

【アンケート調査概要】

・調査方法：イベント参加申込いただいた方々を対象

・回答者数：101名

（30代 21名、40代 40名、50代 40名）

・対象期間：2026年2月5日～2026年2月25日

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、[ リフェット調べ ]とご明記ください。

【サマリー】

・年々、疲れやすさやお肌、体型など、体の変化を感じている方は98%

・35歳付近から変化を感じ始め、年々より感じる傾向に

・一番変化を感じるのは「肌のハリ・ツヤ低下」

・89.1%が病気ではないのに「なんとなく不調」を感じている

・睡眠など、以前と同じくらい休息の時間を確保しても疲れを感じる女性は82％

・一方で、体の巡りをよくするために何かしらの対策している人が96％も

・美容や運動などといった自分の体のケアに使える時間が1時間未満が71％

・自分のケアより仕事や家族のことを優先にしている女性は半数以上

【調査結果】

■年々、疲れやすさや体型の変化を感じている人は全体の98％

「年々、疲れやすさやお肌、体型など、体の変化を感じていますか？」という質問に対し「少し感じている」と回答した人は33.7%、「とても感じている」と回答した方は、64.4%になり、98%の女性が年々、疲れやすさや体型の変化を感じているようです。

■変化を感じ始めたのは35歳付近から、年々より感じる傾向に？

「変化はどの年代から感じ始めましたか？」という問いに対し、35歳付近と回答した人は31.7%、40歳付近と回答した人は17.8%、45歳付近と回答した人は21.8%、50歳付近は26.7%でした。また、「変化を感じていない」と回答があったのは、30歳～35歳の方のみでした。個人差はあるものの、35歳以降、いわゆるアラフォー世代から変化を感じ始める方が出てくるようです。

■具体的に感じている変化の最多は「肌のハリ・ツヤ低下」

「具体的に感じている変化を教えてください（複数選択可能）」と質問したところ、「肌のハリ・ツヤがなくなった」と回答した人は全体の64%で最多となりました。次いで、「体重が増えやすくなった」「ダイエットしても体重が落ちにくくなった」と回答した人が同率で56%と半数を超え、「お顔、肘、かかとなど肌の乾燥や赤みを感じやすくなった」と回答した人が47%、「髪質・毛量」と回答した人が45%、「寝ても疲れが取れない」と回答した人が44%、「気分の浮き沈みがある」と回答した人が25%、「特にない」と回答した人は1％未満という結果となりました。

■病気ではないのに「なんとなく不調」を感じている人は、89.1%も

「病気ではないのに、なんとなく調子が悪いと感じることはありますか？」という問いに対し、「たまにある」と回答した人は50.5%、「週に数回ある」と回答した人は27.7%、「ほぼ毎日ある」と回答した人は10.9%となり、合わせて89.1％、全体の９割弱の方が病気ではないのに「なんとなく不調」を感じていることがわかりました。

■以前と同じくらい休息時間を確保しても、疲れを感じることがある人は82％

「睡眠など、以前と同じくらい休息の時間を確保しても疲れを感じることはありますか？」という問いに対し、「ときどき感じる」と回答した人が58.4%、「よく感じる」と回答した人が23.8%となり、82％の方が睡眠など、以前と同じくらいの休息の時間を確保しても疲れを感じることがあることがわかりました。

■一方で、96％は体の巡りをよくするために何かしらの対策をしている

「体の巡りをよくするためにしていることはありますか？（複数選択可能）」という問いに対し、「特に何もしていない」と回答した人はわずか4％未満、「定期的に運動している」と回答した人が81％、「体を温めるものや、白湯など温かいものを摂取するようにしている」と回答した人が70％、「入浴、サウナなどで体を温める」と回答した人は69％という結果でした。96％の人が何かしらの対策をとっていることから、体の巡りを良くすることへの対策意識は非常に高い傾向にあるようです。

■自分のケアに使える時間は1時間未満が71%

「美容や運動などといった自分の体のケアに使える時間は1日にどれくらいですか？」という問いに対し、「2時間以上は確保できている」と回答した人はわずか7.9％、「1時間以上」と回答した人は20.8%、「1時間未満」と回答した人がもっとも多く39.6%、「30分未満」の方は28.7％、「ほとんどない」と回答した人は3％でした。

■自分のケア時間より、家族や仕事を優先している女性は半数以上

「時間の使い方で最も当てはまると感じるものはどれですか？」という問いに対し、「できるだけ自分のケアを優先している」と回答した人が23.8％に対し、「家族や仕事などを優先し、自分の体へのケアは後回しにしがち」と回答した人は50.5％で半数を超えました。「その他」と回答した人は、「家事や仕事にトレーニングを取り入れるようにしている」「ながらでケアをしていることが多い」「ながら家事、ながら仕事」と同様の回答をしているケースがみられました。

【総評】（ウルモリフト開発担当：株式会社リフェット 大屋より）

今回の調査で注目すべきは、年齢とともに肌や身体の変化を感じ、対策意識は高い一方で、自分のケア時間を十分に取れていないと感じている女性が多いこと、そして「なんとなくの不調感」を感じている方が大変多いという点です。

特に40代は、加齢や生活ストレスの影響から、疲れやすさ、肌のハリや潤い感、心身の揺らぎなど、心身の変化を感じやすい年代です。

「ウルモリフト」は、こうした現代のおとな女性のために開発されたサプリメントです。

年齢を重ねるにつれ、細胞レベルの働きや内側のコンディションの乱れが起きやすくなり、結果として表面的な変化として現れます。そして、内側の土台が整わないと、栄養の吸収・活用力や産生力が低下することから、従来のケアだけでは手応えを感じにくくなるのが当然です。

ウルモリフトは「不足を補う」だけでなく、まず内側の土台を整え、“内側からキレイを生み出す力”＝キレイサイクルをサポート。栄養を活かし、ハリ・潤いのある前向きな毎日へ導くことを目指しています。

【イベントの様子】

イベントテーマは、「キレイサイクル」※を取り戻すこと。

イベント当日は、「キレイサイクル」を提唱するnatoha「ウルモリフト」と、おとな女性の体づくりで支持を集める講師によるヨガプログラムを組み合わせ、無理なく続けられるセルフケアを体感していただきました。

【レッスンを担当してくださった講師紹介】

梅澤友里香先生

ヨガ講師

幼い頃は虚弱体質で運動も苦手なタイプ。ダンスをきっかけに運動を始め、身体も心も研鑽していたところ怪我でその道を断念。その後はあらゆる流派のヨガを学びつつ、哲学やヨガの生き方に魅了され今に至る。

自身の身体研究も怠らず日々枠にとらわれない様々なボディワークを学びクラスに活かし、身体と心に嘘をつかない身体の使い方や心の在り方を重視し、人生そのものである『生きるヨガ』を提案。ヨガ哲学やアーユルヴェーダ・機能解剖学の知識をクラスに取り入れ、分かりやすい指導には定評があり、老若男女問わず支持される。ヨガ・健康・美などを軸に幅広く活動。

「巡サイクルヨガ」オンラインサロン主宰

'24年～UTL yoga schoolにて養成講座講師を務める

TBS「王様のブランチ」出演等

大型イベントや全国各地WS・厚生労働省主催のイベント等で講師担当。

TV・雑誌・ラジオ等各メディアにも多数出演。

ポーズ監修・イベント監修・プログラム開発など多岐に渡り活動。

https://yurika-umezawa-yoga.com

鈴木まりこ先生

美しく整うオトナ痩せトレーナー

芸能人やモデル・ファッション業界関係者をはじめ家庭を両立する忙しいママ世代まで、40～50代女性を中心に体と美容を専門に指導するパーソナルトレーナー。「年齢を重ねるほど、整えて輝く」をテーマにサポートしている。体験待ち1年状態が続く予約の取れない人気トレーナー。

「otonaMUSE」や、秀良子先生のアンチエイジングエッセイ「これからどうする？」など女性系のメディア出演も多数。

instagramアカウント：@rico.fitspo615

https://www.instagram.com/rico.fitspo615/

【natoha 「ウルモリフト」について】

希少な奇数飽和脂肪酸と必須脂肪酸に加え、美容と健康にうれしい植物性成分をひと粒に凝縮したプラントベースのサプリメント

「健やかから美しく」をコンセプトに、毎日のスキンケアを一段上げ、ハリ・うるおいのあるしなやかな毎日を目指す、注目の天然由来×特許成分(*1)をW（ダブル）配合したサプリメント。

継続的な土台作りをサポートするための主原料として、微細藻類由来のペンタデシル(R)含有オーラン油とツバキ種子エキスを贅沢にW配合。

キレイサイクルの巡りと押し上げを意識し、副原料に亜麻仁オイル、無農薬ヒハツ、ビタミンE含有植物オイル（d-α-トコフェロール）と、こだわり抜いた成分を1粒に詰め込んだ植物性成分90％超(*2)の贅沢処方です。

*1 特許第4470212号（ツバキ種子エキス）

*2 ソフトカプセルの皮膜部分を除く全成分の約93％が植物性の食成分

※詳細情報は資料下部の【補足資料】をご覧ください

商品概要

・発売日：2024年4月24日(水)

・商品名：ウルモリフト

・仕様：ウルモリフト 30粒入り（30日分）

・価格：\5,594（税込）

・公式サイト：https://www.lifet-select.com/shop/products/natoha_ulmolift_teiki2

【「natoha」ブランドメッセージ】

『natoha』は、na(菜)ha(葉)hana(花)など、自然の恵みを通じて、naturalでhappyな時間を過ごすお手伝いができればという想いから生まれました。

目指すのは、「オーガニックでなければならない、無農薬でなければならない」といった縛りの世界ではなく、素材本来の力や文化を大切にし、商品を手に取る楽しさや美味しさ、心地よさをお届けすること。自然の力を借り、素材や生産環境にこだわるということは、そのためのひとつの手段でしかありません。

安心して手に取ることができる、口に入れることができる、家族や身近な友人におすすめすることができる商品であることはもちろん、何よりもnatohaを通じて、ひとりでも多くの方に笑顔や会話が生まれることを私たちは願っています。

■公式サイト： https://www.lifet-select.com/shop/products/natoha_ulmolift_teiki2

■公式Instagram URL：https://www.instagram.com/natoha_/

■公式note：https://note.lifet-select.com/

natoha「ウルモリフト」商品詳細資料

●根幹から押し上げる、W（ダブル）天然由来×特許成分配合

内側からのキレイを生み出す、石垣島沖の水深25m付近から採取した天然の微細藻類（オーランチオキトリウム）から生まれた機能性油脂成分ペンタデシル(R)含有オーラン油と天然のツバキから生まれた美容・健康特許成分(*1)を主成分として贅沢にダブル配合

注目の主成分１.：石垣島沿海の微細藻類から生まれたペンタデシル(R)含有オーラン油

オーランチオキトリウムから抽出した天然由来の油脂成分。奇数鎖の飽和脂肪酸であるぺンタデカン酸と必須脂肪酸DHAを高含有（合わせて約70％超)し、美容分野だけでなく、ヘルスケアの分野からも注目されています。

主成分２.：伊豆諸島・利島のツバキ種子エキス ６つの健康＆美容特許を取得

伊豆諸島・利島（としま）で栽培・搾油されるツバキ油の残渣から生まれ、肌を健やかに保つ・めぐりをサポートするなど、６つの特許を取得した天然由来の美容健康素材。

●”キレイサイクル”を巡らせる３つの植物性食成分90％超(*2)

継続的なキレイをサポートする副成分として、オメガ3系の必須脂肪酸α-リノレン酸を豊富に含む国内製造の「亜麻仁オイル」、古くからアーユルヴェーダなどでも珍重されてきた巡りスパイス「ヒハツ」に加え、一般的な酸化防止剤である化合物を使用せず、美容にうれしい植物性の「ビタミンE（d-αトコフェロール）含有オイル」を贅沢に配合。

*1 特許第4470212号（ツバキ種子エキス）

*2 ソフトカプセルの皮膜部分を除く全成分の約93％が植物性の食成分

●サステナブルな取り組み

1.捨てられていた搾り粕を特許成分に

ツバキ油の絞り粕（産業廃棄物）のアップサイクルから生まれたツバキエキス。ツバキの種は３割がオイルとなり、絞り粕として残る７割の部分はこれまでほとんどが産業廃棄物として処理されていましたが、現在ではさまざまな機能や効果が実証され、美容・健康分野での活用が進められています。この搾り粕を有効活用することで、島の持続的な営農や環境維持、島の経済発展へのつながりを目指しています。

２.社会、自然環境に配慮した安全かつ持続可能な質的栄養素材

天然の微細藻類であるオーランチオキトリウムを完全陸上培養・抽出し生まれたペンタデシル(R)含有オーラン油。完全密閉空間での陸上培養により、水銀や重金属など海洋汚染の心配がないだけでなく、天然水産資源の乱獲や気候変動による天然水産資源の増減に左右されない、社会・自然環境に配慮した持続可能な質的栄養素として期待されています。

●『natoha』ブランド開発における3つの約束

１.産地や環境、歴史など素材が持つ背景や構成する要素を大切にし、余計なものは入れず、その素材が持つ力を最大限活かすこと。

２.100％ナチュラル、無農薬でなければならないといった縛りの世界ではなく、今を生きる私たちに寄り添う製品として、ナチュラル×サイエンス、古の知恵×現代社会といった異なる価値観を融合し、心と身体への確かな実感を追求すること。

３.何よりも家族や友人など身近な人に自信を持ってすすめることができる安心と安全性を。

この3つの約束をベースに、日常に笑顔や温もり、会話、そして美味しさや楽しさが生み出す心地良い時間を届ける、プロダクトの展開を目指しています。

株式会社リフェット

代表者名：大屋毅

本社所在地：東京都渋谷区広尾1-11-4 共立ビル301

設立：2010年08月

URL：https://www.lifet.jp

事業内容：化粧品、美容関連商品の輸入・販売

美容、健康関連商品の企画・販売・プロデュース

地域素材を活かした商品開発・販売・プロデュース

電話番号：03-5447-7123



