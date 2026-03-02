秩父の森が進化！フォレストアドベンチャー・秩父が小学1年生から楽しめるトレックコースにリニューアルオープン（3/20（金））

株式会社フォレストアドベンチャー

株式会社フォレストアドベンチャー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田桑正樹）は、フォレストアドベンチャー・秩父の現「アドベンチャーコース」を、時間制で好きな難易度を選んで遊べる「トレックコース」にリニューアルし、 2026年3月20日（金/祝）にグランドオープンいたします。

これに先立ち3月14日（土）、3月15日（日）には、プレオープンを実施。秩父市郡域在住の小学生を招待し、地域の子どもたちに新しく生まれ変わった「トレックコース」での体験を提供いたします。

「フォレストアドベンチャー・秩父」は、有限会社グランドワーク（所在地；埼玉県川越市、代表取締役：藤田実）が運営するフランチャイズ施設になります。

フォレストアドベンチャー・秩父 HP :https://foret-aventure.jp/park/fa-chichibu/

■より楽しく！小学1年生から大人まで楽しめるコースに

従来のアドベンチャーコースを「トレックコース」に刷新。これまでは小学4年生以上が対象でしたが、今回のリニューアルにより、小学1年生以上かつ身長110cmからチャレンジ可能に。より幅広い世代のご家族、グループでお楽しみいただくことができるようになりました。

今回設置されたトレックコースは、体験者が全10サイトから難易度を選んで、時間制で自由に遊ぶことができます。自分自身の気分や体力で体験するサイトを自由に選んで遊んでいただけるので、ご家族やご友人同士でも同じエリア内のそれぞれのレベルに応じた挑戦を楽しむことができます。また、コース内には100m超のジップスライドを3本設置。森の中を滑空する爽快感を存分に体験いただくことができます。

■最高難易度「ターザンスイング」を新設

樹上のプラットフォーム（足場）から向かいに張られたネットまでターザンのように飛び移る「ターザンスイング」を、今回トレックコース内に新設し、コース料金内で体験いただくことが可能となりました。（身長140cm以上かつ小学4年生以上で利用可能。）

ターザンスイングは、その高さとバンジージャンプのような飛び出す勇気が試されるスリリングかつ達成感のあるアクティビティです。

■新コース「トレックコース」詳細

場 所：フォレストアドベンチャー・秩父

〒368-0053

埼玉県秩父市久那637-2

埼玉トヨペット秩父グリーンミューズパーク・スポーツの森

利 用 条 件：小学1年生以上かつ身長110cm以上、体重100kgまでの方

※「ターザンスイング」のみ身長140cmかつ小学4年生以上が利用可能

料 金：60分 3,000円／90分 4,000円／120分 5,000円

※いずれも税込価格、大人・小人同一料金（時期により変動あり）

予 約 方 法：3月2日（月）より専用サイトから受付開始

https://foret-aventure.jp/park/fa-chichibu/

■フォレストアドベンチャー・秩父について

フォレストアドベンチャー・秩父は、埼玉県民の憩いの場である「埼玉トヨペット秩父グリーンミューズパーク」のスポーツの森の中にあります。植林と自然林が混在する森の地形を活かし、谷を越えるジップスライドなどダイナミックな体験を提供。隣接するキャンプ場ではコテージ宿泊も可能です。ラフティングで知られる長瀞を含む秩父エリアにおいて、森を舞台にした新たなアクティビティとして観光の魅力を広げています。

<施設概要>

名 称：フォレストアドベンチャー・秩父

所 在 地：〒368-0053 埼玉県秩父市久那637-2

埼玉トヨペット秩父グリーンミューズパーク・スポーツの森

利用料金：トレックコース

60分 3,000円／90分 4,000円／120分 5,000円

※いずれも税込価格、大人・小人同一料金（時期により変動あり）

利用条件：小学1年生以上かつ身長110cm以上、体重100kgまでの方

※「ターザンスイング」のみ身長140cmかつ小学4年生以上が利用可能

公式サイト： https://foret-aventure.jp/park/fa-chichibu/

Googleマップ： https://maps.app.goo.gl/YDYG2E3zshZdA99b7

フォレストアドベンチャーについて

フォレストアドベンチャーは、今年20周年を迎えた森を森のまま自然を最大限活用しているフランス生まれの「自然共生型アウトドアパーク」です。フランスのアルタス社と業務提携を結び、2006 年に富士山麓に日本初のフォレストアドベンチャー「フォレストアドベンチャー・フジ」をオープンしました。現在は全国40 か所以上でその土地の森に合わせた個性豊かなパークを展開しています。（2026年3月現在45 か所）

▶公式サイト： https://foret-aventure.jp/

▶ブランドムービー： https://youtu.be/ZkZd6uiUwo8?si=mBOcSGtPaUBiX8a4