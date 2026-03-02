【差別化時代の終焉】高口 裕之氏×西川 英彦氏が語る″時代を捉えたブランド戦略″｜SPEAKS 進化する顧客体験サミット

株式会社ニューピークスタネトシカケ 代表取締役高口 裕之氏・法政大学 経営学部 大学院経営学研究科 教授 西川 英彦氏

株式会社ニューピークス（NEWPEAKS.inc)は、番組型カンファレンス「SPEAKS 進化する顧客体験サミット(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/cx/?utm_source=prtimes2&utm_campaign=newpeaks)」を2026年3月17日（火）にオンラインで開催します。

本イベントにはキーノート（基調講演）にタネトシカケ 代表取締役高口 裕之氏と法政大学 経営学部 大学院経営学研究科 教授 西川 英彦氏が登壇いたします。

セッションのご紹介

【タイトル】

差別化時代の終焉 ～顧客価値のパラダイムシフトとブランドの生存戦略～

【セッション紹介】

「差別化すれば勝てる」その常識が、いま静かに崩れ始めている。SNSと共創文化の拡大によって、顧客価値は企業の手を離れ、生活者と社会の中で絶えず再構築されつつある。マーケティング理論の第一人者であり、法政大学 経営学部 教授／日本マーケティング学会 会長 西川英彦氏と、株式会社タネトシカケ 代表取締役／はなまるうどんCMOの高口裕之氏が、理論と現場、構造と感性の両面から“顧客価値のパラダイムシフト”を紐解く。ブランドが生き残るために何を手放し、何を創り直すべきか。変化の時代に求められる「ブランドの生存戦略」を探る特別対談。

他にも多彩なセッションを用意

顧客理解、データ活用、サービス設計、ブランド体験、組織変革──CXの成果を左右するテーマを多面的にカバー。事業成長につながる“再現性あるヒント”を持ち帰れる実践的セッションを多数ラインナップしています。

セッション(一部ご紹介)

開催概要

イベントの詳細へ :https://www.newpeaks.co.jp/speaks/cx/?utm_source=prtimes2&utm_campaign=newpeaks

開催日時：2026年3月17日（火）13:00～

視聴方法：オンライン配信（EventHubで配信）

参加費 ：無料（事前登録制）

参加対象：経営者、マーケティング担当者、CX・デジタルトランスフォーメーション推進者、toC事業に携わるビジネスパーソン

主催 ：株式会社ニューピークス

協賛 ：株式会社STANDS（順不同）

こんな方におすすめ！

・自社の顧客体験を刷新し、売上最大化を実現したい経営者や事業責任者の方

・最新のデジタルトランスフォーメーション、生成AI、消費者データ活用など、革新的なCX事例に興味をお持ちのマーケティング担当者

・企業の顧客接点やサービス設計を再構築し、新たな価値創造を模索しているCX・イノベーション推進者

・最新の顧客体験ソリューションや実践事例を通じて、自社の取り組みに活かしたい方

【お問い合わせ先】

株式会社ニューピークス

「SPEAKS」事務局

E-mail：info_speaks@newpeaks.co.jp

株式会社ニューピークスとは

ニューピークスは「しくみとしかけで、ビジネスを革新する」をテーマに、イベントマーケティングを

アップデートする各種サービスを展開しています。

HP：https://newpeaks-biz.com/(https://newpeaks-biz.com/)