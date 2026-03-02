ダミアーニ グローバルアンバサダー I.N、ミラノのブティックに来場

ダミアーニ・ジャパン株式会社左からジョルジョ、シルヴィア、I.N、グィド

Damianiのグローバルブランドアンバサダーであり、K-POPグループStray KidsのI.Nが、ミラノ・ファッションウィークに合わせてミラノを訪問。

市内ラグジュアリー地区の中心に位置するメゾンのブティックには多くのファンが駆けつけ、I.Nを温かく歓迎。グィド、シルヴィア、ジョルジョ・ダミアーニの案内のもと、ブランドを象徴する卓越したイタリアン・クラフツマンシップの世界を堪能しました。

I.Nは、メゾンを代表するアイコニックなコレクションから厳選されたジュエリーを着用。ホワイトゴールドにダイヤモンドとイエローサファイアをあしらったマルゲリータ コレクションのハイジュエリーネックレスをはじめ、洗練されたジュエリーがその存在感を際立たせました。

また、I.Nを主賓に迎えたプライベートディナーがミラノのCracco Restaurant内にて開催され、ダミアーニ・ファミリーやゲストが出席。I.Nは、マルゲリータ コレクションのハイジュエリー・ブローチを纏い、華やかな夜を彩りました。

ディナー会場ディナーに出席したIN

