自治体AI zevoでGemini 3.1 Flash Image Previewが2026年2月27日金曜日より利用可能に！

シフトプラス株式会社

シフトプラス株式会社（代表取締役：中尾 裕也、本店：宮崎県都城市宮丸町3070番地1／本社：大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1番1号 江戸堀センタービル８階／以下シフトプラス）は都城市と共同開発を行った、ChatGPT/Claude/Geminiなどの生成AIを自治体のLGWAN環境で活用できるシステム「自治体AI zevo（ゼヴォ）」において、新たにGemini 3.1 Flash Image Preview（通称：Nano Banana2）を全利用自治体へ提供開始したことをお知らせいたします。

自治体AI zevoでGemini 3.1 Flash Image Previewがご利用可能に！様々なイラストを生成可能！

本画像は自治体AI zevoにて、Gemini 3.1 Flash Image Previewを利用し作成しました。

自治体AI zevoではすでに複数の画像生成が可能となるモデルを提供しておりますが、今回Google GeminiにおいてGemini 3.1 Flash Image Preview（通称：Nano Banana2）が新たに利用可能となりました。

自治体AI zevoで追加された「Gemini 3.1 Flash Image Preview」はGoogleの軽量・高速モデル「Gemini Flash」の知性を画像生成に活用した、速度と品質のバランスに優れるモデルです。 高速な応答性を維持しながら高品質な画像生成が行え、幅広い用途にお使いいただけます。

モデルの詳細は以下の通りです。

Gemini 3.1 Flash Image Preview

ナレッジカットオフ：2025年1月

コンテキストウィンドウ 入力：128K 出力：32K

リージョン：海外

自治体AI zevoにて、Gemini 3.1 Flash Image Previewもこれまでの生成AIモデル追加時と同様に、追加費用なしでご利用いただけます。

さらに多様な生成AIモデルに対応できるよう、継続的な機能拡張を進めてまいります。今後とも自治体AI zevoをご活用いただけますと幸いです。

※デフォルトでは「利用禁止」となっており、ご利用には組織管理者による利用許可設定が必要となります。

自治体AI zevoは繋がる、広がる、さらに便利に

ビジネスチャットツール LGTalkを提供

「自治体AI zevo」をご契約いただいた場合、付帯サービスとしてビジネスチャットツールLGTalkのアカウントを職員数分提供可能です。LGTalkはファイル無害化などセキュリティを重視したチャットツールです。チャット上から直接生成AI（自治体AI zevo）を利用することが可能です。

また10アカウントまで利用可能なトライアルも提供しております。

eRexと連携が可能に

LGWAN専用音声認識AI文字起こしツール「eRex」と連携可能です。「eRex」についても1ヶ月間の無償トライアルを実施しております。

ご興味ございましたらお気軽にお問い合わせください。

今後とも、シフトプラスならびに「自治体AI zevo」をよろしくお願いいたします。

シフトプラス株式会社について

シフトプラス株式会社は、2006年12月に大阪市西区に設立され、本社を大阪市西区、本店を宮崎県都城市に置くほか、日本国内27カ所に営業所を置いています。業務は主に地方自治体向けシステムの開発・保守およびコンサルティング、業務受託サービスおよびWebシステムの提案・設計・構築・保守を行っております。ふるさと納税管理システム 「LedgHOME＜レジホーム＞」の自社開発とふるさと納税業務全般を受託しており、北海道から九州まで520以上の自治体がシステム導入（2025年8月末時点）しており、同システムは日本全国の寄附額の約50％を管理しています。