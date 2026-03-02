職場における怒られ事案のAI翻訳や介護現場のDX、編み物のアップデートなどGARAGE Program第104期の5プロジェクトが100BANCHに入居

100BANCH

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む未来創造拠点「100BANCH」は、アクセラレーションプログラム「GARAGE Program」の第104期採択プロジェクトを決定。2026年3月に5プロジェクトが入居しました。

GARAGE Programは、これからの100年をつくる若きリーダーのプロジェクトとその社会実験を推進するアクセラレーションプログラムです。未来を追求する35歳未満の若者たちに、活動場所とメンターによるサポートを提供。採択プロジェクトは3カ月間、このプログラムを活用しながら、未来に向けたそれぞれの実験に取り組んでいきます。第104期のプロジェクトの詳細は以下の通りです。

Formeet

「怒られデータ」から社会に潜む見えないズレを可視化し、障害のない職場をつくる

「言えない」をAIで解消し、障害のない職場をつくります。

「なぜ怒られたのか分からない」――私自身、そうやって怒られ続けて生きてきました。しかし、150人以上へのインタビューを通じて気づいたのは、発達障害・精神障害と診断されている方々の多くにとっての問題は個人ではなく、社会の側に「見えない障害」があるということでした。怒られる・言えないという苦しみは言語化できません。でも、言い方を変えれば伝わります。FormeetはAIが「言う内容」と「言い方」を翻訳し、受け手には「AI翻訳」として届ける職場コミュニケーションツールです。誰もが言いたいことを我慢しなくていい職場を実現します。

https://100banch.com/projects/formeet

Pechakuchat

旅人から、街の一員へ。その街に、混ざる旅を。

旅先で安心してローカルと話せる仕組みをつくります。

Pechakuchatは、訪日旅行者とローカルが公共のカフェなどで「短時間だけ」会話できる友だちづくりサービスです。旅行者が日時・場所を投稿し、ローカルがプロフィールを見て申請。旅行者が相手を選び、30～60分の交流を実現します。観光地を巡るだけでは得られない、現地の人とのリアルな交流体験を提供します。旅行者はその土地の文化や日常をより深く知ることができ、日本人は世界と直接つながる機会を得ます。人と人との対話を通じて、国境を越えたつながりを生み出します。

https://100banch.com/projects/pechakuchat

CarePaaS

AI で介護のノンコア業務を削ぎ落とし、人が人に向き合えるケアの未来を。

介護職員のノンコア業務を無くすことで、質の高いケア業務に集中できる現場づくりを目指します。

深刻な人手不足に直面する介護現場で働く方たちに対し、記録業務や環境整備といった「直接ケア以外の雑務」を、専門チームとIT技術の力で一括代行いたします。現場の業務負担を劇的に軽減することで、スタッフが利用者と心を通わせる本来の業務に集中できる環境を創出します。ゆとりある現場を実現し、介護職の方々が専門性を発揮しながら、喜びと誇りを持って働き続けられる持続可能な未来を共に築いていきます。

https://100banch.com/projects/carepaas

Koto-no-Hashi

映画の字幕制作を自動化し、埋もれた才能を世界に広げる！

字幕自動生成でクリエイターの可能性を世界へ広げます。

インディーズ映画が世界へ発信されるには字幕が不可欠ですが、その制作コストは自主制作にとって大きなハードルとなっています。そこで、AIを活用した字幕自動生成システムを開発し、日本や諸外国のインディーズ作品が字幕という障壁を乗り越え、世界中の映画祭やマーケットへ挑戦できる環境を整えます。そして、クリエイターが資金や母国語に左右されることなくグローバルに戦える土台を築き、これまで見過ごされてきた才能が開花できる世界を目指します。

https://100banch.com/projects/koto-no-hashi

yulu

「おばあちゃんの趣味」を、若者の自己表現へ編み直したい

「編み物＝おばあちゃんの趣味、器用な人の趣味」という固定概念を越え、編み物が若者が自分らしさを爆発させる「最も身近な自己表現」へと変えていきます。

私たちは編み物クリエイター兼インフルエンサーとして、「これなら自分もできそう」と思える入口をつくってきました。一方で、編み物は材料選びや準備の段階でつまずきやすく、編み始める前に熱量が下がってしまうという課題があります。本プロジェクトでは、これまで初心者にとって負担になりやすかった準備のプロセスをスムーズにし、心が動いた瞬間にその感性を編み始められる、直感的な体験をデザインします。完成の喜びから逆算された編み物キットを届けることで、誰もが「自分でつくる」快感に没入できる世界の実現を目指します。



https://100banch.com/projects/yulu

なお、GARAGE Programでは常時、エントリーを受け付けています。5月入居となる106期生の応募締め切りは3月30日です。

https://100banch.com/garage-program

◼︎100BANCHについて

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む複合施設です。パナソニックが創業100周年を迎えることを機に、「常識にとらわれない若いエネルギーの集まりが、100年先の未来を豊かにしていく」という思いから2017年7月7日に設立。



以来、野心的な若者が未来を創造していく一歩を、24時間365日実験可能な「場所」とともに、各分野の第一人者であるメンターによるアドバイス、年間100を超えるイベントや大型展示会などでの発信の「機会」を提供して支援。応募総数約1185件のうち、390プロジェクトを採択（2025年11月現在）し、加速支援を行っています。

ホームページ： https://100banch.com/