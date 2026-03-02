【GYDA（ジェイダ）】15周年を記念し、SHIBUYA109渋谷店にシリンダー広告を展開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区）が運営するレディースブランド「GYDA（ジェイダ）」は、ブランド誕生15周年を記念し、2026年3月17日より、SHIBUYA109渋谷店にてシリンダー広告の展開および、SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースにてアニバーサリー企画を実施いたします。

GYDA_15th ANNIVERSARY

15周年を迎えたGYDAは、“ファッションの持つパワー”を皆様に届けたいという想いを持っています。そのメッセージを象徴的に伝える場として、SHIBUYA109を選びました。これまで支えて下さった皆様へ感謝を表すとともに、これからGYDAに出会う皆様へブランドの世界観を体験できる特別なイベントとして開催いたします。

■広告掲載について

掲出期間：2026年3月17日(火)～3月30日(月)

掲出場所：SHIBUYA109渋谷店 シリンダー

■アニバーサリーイベントについて

１.GYDAオリジナルキャラクター『GYDA BUNNY』のモニュメントが渋谷に出現！

開催期間：2026年3月17日(火)～2026年3月22日(日)

開催場所：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース

イベント特典：

『GYDA BUNNY』モニュメントと自撮り撮影した写真をSNSにアップしていただいた方は、GYDA渋谷109店にてお使いいただける500円オフクーポンをお渡しさせていただきます。

２.ガラポン抽選イベント

開催期間：2026年3月20日(金)～2026年3月22日(日)

開催場所：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース

参加方法：GYDA公式SNS（インスタグラム・Tiktok・Xのいずれか）をフォローし、画面をスタッフに提示でどなたでもイベントにご参加いただけます。

イベント特典：ハズレなしで参加された方には必ず景品をプレゼント！

３.人気モデル来店イベント

開催日時：2026年3月20日(金) 12：00～17：00

開催場所：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース

来店モデル：かとみか・まぁみ・はらちゃん

※詳細はこちら(https://gyda.jp/news_acf/0320event)からご覧ください。

４.ガチャガチャイベント

開催期間：2026年3月17日(火)～2026年3月22日(日) ※他イベント開催時は本イベントは停止いたします

開催場所：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース

参加方法：GYDA公式SNS（インスタグラム・Tiktok・Xのいずれか）をフォローし、画面をスタッフに提示でどなたでもガチャガチャにご参加いただけます。

■ 本企画に込めた想い

本企画は15周年を祝うだけのものではなく、“ファッションの持つパワー”を皆様に届けたいという想いを込めております。

数ある広告手段の中からあえてシリンダー広告を選んだのは、カルチャーの中心地である渋谷に初めて降りたった時の衝撃やその時抱いた大きな夢、お洒落を通して得て来た経験等、人生においてファッションが与えてくれたものをもっと大切に感じて欲しいという願いがあるからです。

私たちはファッションアイテムだけを売っているわけではなく、いつもの毎日を“ちょっと特別に”するブランドとして、GYDAに関わるすべての人の個性が輝き、それが時代を創っていくと信じています。

私たちの「いままで支えてくださった皆様はもちろん、これからGYDAと出会ってくださる皆様の人生を豊かにするという夢」を叶えるために今回のシリンダー広告を決意しました。

■GYDAブランドコンセプト

【Edge of the era】

好きなスタイルで楽しむ

本気で今を遊ぶ

人を惹きつけるその魅力を解き放つ

一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある

■GYDAオフィシャルサイト/SNS

Official Site ： https://gyda.jp

Web Store ：https://runway-webstore.com/gyda

X : https://twitter.com/GYDA_com

Instagram ： https://www.instagram.com/gydajp

Tiktok：https://www.tiktok.com/@gyda_official