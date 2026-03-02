『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』メインステージ「機動戦士ガンダムAGE」が追加！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントから配信中のApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』にて、メインステージ「機動戦士ガンダムAGE」が新たに追加されました。

これにあわせて、UR「ガンダムAGE-2 ノーマル(EX)」 /UR 「アセム・アスノ」、UR「ガンダムAGE-1 ノーマル(EX) 」/UR「フリット・アスノ」などが新たに追加されたピックアップガシャが開催中です。

メインステージ「機動戦士ガンダムAGE」が追加！

メインステージ「機動戦士ガンダムAGE」が追加されました！

さらに、メインステージにて、期間限定で「君の中の英雄」など「機動戦士ガンダムAGE」で使用された楽曲が流れます！

期間中はぜひBGMをONにしてお楽しみください！

また、エターナルパス加入特典のアニメ視聴機能に「機動戦士ガンダムAGE」が追加されています！

メインステージと合わせてアニメもぜひご視聴ください。

※メインステージ「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」のステージ5をクリアすることで解放されます。

※「機動戦士ガンダムAGE」は一部シナリオのみの実装です。ステージ16以降は後日のアップデートを予定しております

※楽曲再生期間：開催中 ～ 3/29 11:59まで（予定）

※再生可能期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※アニメ視聴権は配信日から90日間の視聴期限があります。

※PC版 Google Play Gamesではアニメ視聴機能は利用できません。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

※画面は開発中のものです。

新たにUR「ガンダムAGE-2 ノーマル(EX)」 /UR 「アセム・アスノ」、

UR「ガンダムAGE-1 ノーマル(EX)」/UR「フリット・アスノ」が

登場するピックアップガシャが開催！

期間限定ユニットとして、UR「ガンダムAGE-2 ノーマル(EX)」 /UR 「アセム・アスノ」がピックアップガシャに登場！また、UR「ガンダムAGE-1 ノーマル(EX)」/UR「フリット・アスノ」や、URサポーター「グルーデック・エイノア&ディーヴァ」も新登場！

▼ガシャ詳細▼

※開催期間：開催中 ～ 3/25 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

「強敵襲来」イベントが開催中！ 強敵として「Gサイフォス」が登場

「Gサイフォス」が強敵として新たに登場！

イベントを遊んでSSRユニット「Gサイフォス」を手に入れよう！

▼イベント詳細▼

※開催期間：開催中 ～ 3/16 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

メインステージに追加される作品を紹介する番組「ジージェネエターナル PLAY to WATCH!!」にて『機動戦士ガンダムAGE』紹介中！

新たにメインステージに参戦するガンダム作品を紹介していく番組「ジージェネエターナル PLAY to WATCH!!」が公開中です。

今回メインステージに実装された『機動戦士ガンダムAGE』について、フリット・アスノ役の豊永利行さんをゲストに迎え、番組MCの大河元気さんと一緒に、当時の思い出を振り返りながら『ガンダムAGE』の魅力に迫ります。

メインステージと合わせてお楽しみください！

■配信ページURL

URL: https://youtu.be/ZOvdHHJIx7w

■出演者（敬称略）

番組MC：大河 元気

ゲスト：豊永 利行（フリット・アスノ役）

海外一部地域でのストアセールスランキング1位を記念して、

ダイヤ3,000個を全員へプレゼント！

海外一部地域でストアセールスランキング1位を達成！

感謝の気持ちとしてダイヤ3,000個（ガシャ10回分）を全員へプレゼント！

ジージェネエターナルの世界をさらにお楽しみください！

【プレゼント内容】

ダイヤ3,000個（ガシャ10回分）

※1アカウントにつき1回のみの獲得となります。

※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。

※プレゼント配布期間 開催中 ～ 3/3123:59（予定）

※詳細はアプリ内をご確認ください。開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※配布されたプレゼントは、30日以内にお受け取りください。

「Bandai Namco Entertainment Web Store」対応！今ならおひとり様1回限定でダイヤ3,000個＋800万DL記念ダイヤ1,000個が無料で購入できる！

Bandai Namco Entertainment Web Storeにジージェネエターナルが対応！

Web Storeではゲーム内アイテムがお得に購入可能です。

Web Store対応記念におひとり様1回限定でダイヤ3000個を無料で購入できるキャンペーンも開催中です。

さらに全世界で800万ダウンロード突破記念として、期間限定でおひとり様1回のみダイヤ1,000個を無料でプレゼント中です！

どちらも未取得の方なら、最大4,000個ゲットできるチャンス！

ぜひアカウント連携の上、ご購入ください！

■Web Storeはこちら

https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp(https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp)

※無料プレゼントは1アカウントにつき1回のみの獲得となります。

※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。

※800万ダウンロード記念ダイヤプレゼント配布期間 開催中 ～ 3/13 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※配布されたプレゼントは、30日以内にお受け取りください。

『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！

本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。

１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能

マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！

２.迫力ある演出と共に原作を追体験

数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。

知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！

３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成

ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！

また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！

４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら350以上のユニットを入手

強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。

初期開発可能なユニットは350以上！

また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する

ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！

５.96のガンダム作品から800機以上が参戦！20のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！

本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！

現在、96作品から850機以上が参戦！

参戦している全作品は以下の通りとなっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2095_1_3447aef5fc42cf7769d9b7db6add1f96.jpg?v=202603031251 ]

※太字はメインステージ及び、ヒストリーステージとしてシナリオが収録されている作品です

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？

「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から

自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった

シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、

ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。

原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、

作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、

「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。

新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。

ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。

製品概要

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信開始日：配信中

販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金

配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。

著作権表記：(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。