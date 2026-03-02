【嬬恋高原ゴルフ場】練習ホール限定「ワンちゃん同伴プレー」スタート

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

標高1,100mの豊かな自然に囲まれた嬬恋高原ゴルフ場（所在地:群馬県嬬恋村嬬恋高原、総支配人:船山昭博）は、2026年4月11日（土）からの営業再開にあたり4月15日（水）より練習ホール4ホール限定で「ワンちゃん同伴プレー」を開始いたします。近年、ペットは“家族の一員”として位置づけられ、旅行やレジャーにおいても「愛犬と一緒に過ごす時間」へのニーズが高まっています。こうした背景を受け、当ゴルフ場では広大な自然環境とゆとりあるコース設計を活かし、愛犬とともに手軽にゴルフを楽しめる新たなプレースタイルを提案いたします。

ワンちゃん同伴ゴルフ：イメージ

【愛妻家の聖地 嬬恋村で愛犬も含めた家族時間】

“愛妻家の聖地”として知られる嬬恋村。夫婦や家族の絆を育む土地として親しまれてきたこの地で、練習ホールだからこそゴルフの形式にとらわれ過ぎず「愛犬も含めた家族時間」としてご夫婦、ご家族でお楽しみいただけます。

ワンちゃん同伴ゴルフ：イメージワンちゃん同伴ゴルフ：イメージ

【嬬恋高原ゴルフ場 練習ホール「ワンちゃん同伴プレー」概要】

【開催日時】2026年シーズンより（4月１5日（水）開始予定）

【料 金】日帰り利用：1匹あたり1,100円（消費税込み）

嬬恋プリンスホテル ドッグフレンドリールーム利用者：1匹あたり500円（消費税込み）

パッセンジャー料金（プレーヤー以外の同伴）：1名さま1,100円（消費税込み）

※上記料金は練習ホールプレー代とは別に頂戴します。

【ご利用方法】

■当日到着順受付となります

１.プレーヤー1組（1～4名）につきワンちゃん1匹までの制限あり

２.キャリーバック持参・常時リード着用義務付け

３.クラブハウス内へのワンちゃんの立ち入り禁止

４.コース内でのグリーンおよびバンカー内のワンちゃんの立ち入り禁止

５.プレー当日、受付の際に混合ワクチン（5種以上）と狂犬病予防ワクチンの接種証明書の提示