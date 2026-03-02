「楽天トラベル」、「楽天トラベル スーパーSALE」を3月4日（水）より開催

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社が運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」は、2026年3月4日（水）20:00～3月20日（金）23:59の期間に、国内外の宿泊やパッケージツアー、レンタカー、高速バス等がお得に予約できるキャンペーン「楽天トラベル スーパーSALE」を開催します。

「楽天トラベル スーパーSALE」特設ページ： https://event.travel.rakuten.co.jp/special/supersale/

期間中は、各サービスで利用できる豊富なクーポンや、国内宿泊施設を対象とする20,000点以上のお得な宿泊プランを提供します。セールプランとクーポンを組み合わせることで、「楽天モバイル」の契約者（注1）は最大24%オフ、「楽天トラベルボーナスプログラム」（注2）レベル1以上のユーザーは毎日最大20%オフで予約できるほか、両者ともに3月1日（日）から開始している先行セールにも参加できます。その他のユーザーについても、本セール期間中は国内宿泊を毎日最大13%オフで予約できます。さらに、旅行代金を最大全額ポイントバックするキャンペーンも実施します。

また、航空券やJR新幹線・特急と宿を組み合わせて予約できる「楽パック」における最大30,000円オフクーポンの配布や、複数のクーポンを組み合わせることでレンタカー予約が最大60%オフになるキャンペーンも実施します。初めて「楽天トラベル」アプリから予約を行うユーザーは、国内宿泊を最大25%オフで予約することも可能です。さらに、毎月実施している「5と0のつく日から使えるクーポン」（ https://travel.rakuten.co.jp/camp/50luxday/top/ ）の利用期間を、3月31日（火）まで通常の48時間から72時間に延長します。

「楽天トラベル」は、今後も国内外の登録宿泊施設と協力し、旅行者の需要に応える旅行商品の提供を行ってまいります。

■「エントリーとご旅行で旅行代金を最大全額ポイントバック！」概要

期間中にエントリーのうえ、「楽天トラベル」の対象サービスを予約・旅行したユーザーを対象に、抽選で合計2,500名に「楽天ポイント」を通常ポイント（1%）に加えて、以下の通り進呈（注3）

一等： 抽選で30名に旅行金額の全額ポイント※上限50,000ポイント

二等： 抽選で50名に5,000ポイント

三等： 抽選で2,420名に1,000ポイント

・エントリー期間： 2026年2月26日（木）10:00～3月20日（金）23:59

・予約期間： 2026年3月1日（日）10:00～3月20日（金）23:59

・旅行対象期間： 2026年3月1日（日）～8月31日（月）

・対象サービス： 国内宿泊、国内ツアー（ANA楽パック、JAL楽パック、JR楽パック赤い風船）、レンタカー、バス、海外旅行（海外ホテル・海外ツアー・海外航空券）

キャンペーンの詳細条件は、以下の特設ページより確認することが可能です。

https://event.travel.rakuten.co.jp/special/supersale/#campaign

■「初めてのアプリ予約なら最大25%OFF!」概要

「楽天トラベル」のアプリから初めて予約を行うユーザーが利用できる10%オフクーポンを配布。割引プランや宿泊施設が提供するクーポンと組み合わせて利用することで、最大で25%オフで対象宿泊施設を予約することが可能

・旅行対象期間： 組み合わせるクーポンやセールプランの対象期間に準ずる

・対象サービス： 国内宿泊（日帰り・デイユース除く）

（注1）「楽天モバイル」の契約者とは、「Rakuten最強プラン」「Rakuten最強プラン（データタイプ）」および「Rakuten最強U-NEXT」の契約者です。

（注2）「楽天トラベル」のロイヤリティプログラムです。「楽天トラベル」において、前月末までの1年間に国内宿泊を利用した回数に応じて利用者のレベルが決定し、レベルに応じて対象施設に宿泊した際の「楽天ポイント」の進呈率がアップします。「楽天トラベルボーナスプログラム」の詳細は以下よりご確認ください。

URL： https://travel.rakuten.co.jp/special/membership/bonus/

（注3）キャンペーンにエントリーした際の楽天IDを用いた予約に限ります。

以 上