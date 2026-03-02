幾田りら、アニメ「リラックマ」で主題歌＆ナレーションを担当。4/4(土)放送開始＆コラボビジュアルが公開！

The Orchard Japan

シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りら。

そんな彼女が書き下ろした新曲「stay with me」が主題歌として起用となる、Production I.G制作によるアニメ「リラックマ」が、4月4日（土）あさ9時25分よりTBSにて放送開始となることが決定。あわせて、リラックマ×幾田りらのコラボビジュアルが公開された。

さらに本作では、幾田りらが主題歌だけでなく、作品のナレーションも担当することが解禁。本日公開された第1弾PVでは、さまざまな姿に扮して旅をするリラックマたちの様子を、やわらかなナレーションとともに“ごゆるり”と楽しめる映像に仕上がっている。

■アニメ「リラックマ ～ごゆるり夢の旅～」第1弾PV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rV-fcFL5vtU ]

主題歌「stay with me」は幾田りらによる書き下ろし楽曲となり、そっと寄り添うような温かさを湛え、日常の喧騒を忘れさせる穏やかなアコースティックサウンドが印象的な一曲となっている。あわせて、本人コメント映像も到着。

■幾田りら コメント映像

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=v1yxBHyTIyg ]

■楽曲情報

リリース日未定

幾田りら「stay with me」

作詞・作曲：幾田りら

編曲：KOHD

≪タイアップ≫

アニメ「リラックマ」主題歌

【アニメ「リラックマ」作品情報】

■イントロダクション

どんな毎日も、あなたといっしょの「リラックマ」が

今度は日常を飛び出して、ゆる～り広がるアニメーションの世界へ。

心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。

どこにいても、なにをしてても、

あなたのそばにリラックマを。

新たにうごきだす、わくわくの物語。

2026年春、ぜひ「リラックマ」に会いにきてくださいね。

■スタッフ

ナレーション 幾田りら

原作 サンエックス

監督 板津匡覧（前編）、かまくらゆみ（後編）

キャラクターデザイン 森田千誉

美術監督 山㟢涼奈

美術 スタジオ風雅

色彩設計 佐藤真由美

撮影監督 奥村隆弘

編集 植松淳一

音響監督 菊田浩巳

音楽 横関公太、池田善哉、菅野みづき

音楽制作 レジェンドア

アニメーションプロデューサー 松下慶子

アニメーション制作 Production I.G

■主題歌

「stay with me」

アーティスト：幾田りら

作詞・作曲：幾田りら

編曲：KOHD

(Echoes／Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)

【プロフィール】

2000年9月25日生まれ、東京都出身。シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りら。Google PixelのCMで「(THEY LONG TO BE) Close to you」や「Winter Wonderland」のカバーを歌唱するなどその歌声に注目が集まっており、2020年12月には、伊勢半のコーポレートブランドKISSME映像ドキュメンタリー作品への書き下ろし楽曲「ヒカリ」を配信リリース。2021年3月に配信リリースした「Answer」は、東京海上日動あんしん生命「あんしん就業不能保障保険」ＣＭソングに起用。7月16日に公開となった細田守監督映画『竜とそばかすの姫』では、主人公・すずの親友役で初の声優を担当。11月、ソロシンガーとして活動する伶に、自身初の楽曲提供を行い、同曲にフィーチャリングで参加。12月には、ソニーのワイヤレスイヤホン「WF-1000XM4」のCMにも起用された、milet×Aimer×幾田りら「おもかげ (produced by Vaundy)」でコラボ参加。2022年1月には、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』への書き下ろし楽曲「スパークル」を配信リリース。4月より放送開始したTBS系 火曜ドラマ『持続可能な恋ですか？～父と娘の結婚行進曲～』の主題歌「レンズ」はドラマ視聴者のみならず多くの世代の共感を呼び、7月には東京スカパラダイスオーケストラとのコラボレーションで「Free Free Free feat.幾田りら」をリリース、そのMusic Videoではトランペットの演奏を披露した。2023年1月、NHKドラマ10『大奥』主題歌として「蒲公英」を配信リリース。2023年3月には自身で全曲作詞・作曲を行った1stアルバム『Sketch』をリリースし、オリコン週間デジタルアルバムランキングで1位を獲得。同年7月には、映画『１秒先の彼』主題歌となる新曲「P.S.」をリリース。自身初の映画主題歌書き下ろしを担当した。さらに同月、自身初のワンマンツアー『SKETCH』を成功させる。さらに同年9月より放送されたドラマ『パリピ孔明』では、主人公 英子のメイン曲である『DREAMER』を書き下ろし、楽曲提供を行った。そして10月には映画『アナログ』インスパイアソング「With」を配信リリース。さらに、2024年公開 映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』では、主人公の小山門出役として主演を務め、同じく主演を務めたanoと互いにフィーチャリング参加をして主題歌を担当し、“ano feat. 幾田りら「絶絶絶絶対聖域」”と“幾田りら feat. ano「青春謳歌」”を配信リリース。6月には、フジテレビ系『めざましどようび』テーマソング「ハミング」をリリース。9月には、ABEMAオリジナルドラマ『透明なわたしたち』の主題歌を担当し、新曲「Sign」をリリース。2025年4月公開の映画『パリピ孔明 THE MOVIE』では、エンディングテーマ「Sing along!!!」を書き下ろすなど多方面で話題を振りまいている。