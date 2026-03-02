物語をめくるように楽しむ、コーギー型のグルテンフリークッキー。テッテコーヒーアンドベイクより「 tet book 」を3月1日発売

tet coffee and bake

北海道札幌市のテッテ コーヒーアンドベイクは、北海道の自然豊かなロケーションの中で、ゆったりとしたお茶の時間を提供しています。コーギーモチーフのグルテンフリークッキーで知られ、代表商品の「米粉のコーギークッキー缶」は百貨店でのPOPUP出店時にも連日完売するなど、全国から注目を集めています。このたび、2026年3月1日に本をモチーフにした新商品「tet book」を発売します。また発売を記念し、オリジナルグッズも同時に展開します。

新商品「 tet book 」と看板犬こいたろう

今回登場する「tet book」は、クッキーを“物語のように楽しむ”ことをテーマに仕立てた特別仕様。表紙を開くと、まるで一冊の本を読むようにクッキーが現れます。中面には tet の世界観を描いたイラストをあしらい、裏面にまで丁寧にデザインを施しました。開けた瞬間のときめきだけでなく、閉じた後も飾っておきたくなる存在感があります。価格 2,530円（税込）

tet bookはクッキーを“物語のように楽しむ”ことをテーマに仕立てた特別仕様

パッケージデザインは、これまでの tet 商品も手がけていただいているイラストレーター AtelierKASUMI さんによるものです。北海道の山に囲まれた小さなお店の空気感を、やわらかく繊細なタッチで表現しています。

本モチーフにちなみ、特製しおりを同封。tet らしいイラスト入りのしおりは、読みかけの本にはもちろん、日常のティータイムにもそっと寄り添います。本をめくるように楽しむグルテンフリークッキーは、読書好きの方への贈りものとしてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。

tet オリジナルしおり付き背表紙・背面にもデザインが施されています

フレーバーは3種類

左から抹茶・プレーン・ココア

プレーン・・・有機メープルシロップのやさしい甘さとサクサクとした食感が特徴。

ココア・・・有機ココアパウダーの上質な香りとほどよいコクが広がります。

抹茶・・・愛媛県産新宮かぶせ抹茶を使用し、香り高く上品な風味を楽しめます。

クッキーは北海道長沼町の米粉を使用したグルテンフリー仕様。甘みにはカナダ産有機メープルシロップを使用し、砂糖不使用でやさしい味わいに仕上げました。北海道産米油や噴火湾の自然塩など、厳選素材がサクサクとした食感と豊かな風味を引き立てます。

オリジナルグッズの発売も

発売を記念して登場するオリジナルトートバッグは、コーギーのイラストをあしらったナチュラルなデザイン。お菓子と一緒に持ち歩きたくなるような佇まいで、tet の世界観を日常に取り入れていただけるアイテムです。

tet book と tet ミニトートのセット

tet ミニトートはスマホや財布などの小物を入れるのにちょうど良い大きさのマチありミニトートバッグです。

お弁当が入るのでランチバッグや、ちょっとしたお出かけやペットのお散歩バッグにも活躍します。

価格 4,130円（税込）

tet book トート

窓の向こうに見える山、テーブルに並ぶコーヒーセット、静かに寄り添うコーギー。

何気ないけれどあたたかくて、かけがえのない時間を一枚の絵に閉じ込めています。

B4サイズがゆったり入る、フラットなマチなしバッグです。持ち手が長く肩掛け対応なので、通勤通学やお買い物にも便利です。

価格 2,600円（税込）

tet coffee and bakeって？

北海道札幌市の店舗での人気メニュー人気の季節限定、米粉のコーギークッキー缶

テッテ コーヒーアンドベイクは、北海道札幌市、五天山公園のすぐ隣にある山に囲まれた小さなお店です。自然豊かなロケーションの中で、ゆったりとしたお茶の時間を提供しています。

「お茶の時間をもっと楽しく、より豊かなひとときにしたい」という想いから当店をスタートしました。グルテンフリーの米粉クッキー、こだわりのコーヒーや各種ドリンクを、小さな工房兼コーヒースタンドにてひとつひとつ丁寧に製造・提供しています。

ブランドの象徴でもあるコーギーモチーフのクッキーは、看板犬コーギーのこいたろうの存在から誕生しました。こいたろうが大雪の中を進む姿を収めたショート動画は、X（旧Twitter）で６万件以上の「いいね」を集め、ネットニュースにも取り上げられるなど大きな反響を呼びました。

また、オンラインショップでの販売に加え、百貨店や商業施設でのPOPUPにも積極的に出店しています。コーギークッキー缶をはじめ毎回完売商品が出るなど、多くのお客様にご好評をいただきました。北海道から、日常を少し特別にするお茶の時間をこれからも全国へお届けしてまいります。

読書好きの方への贈りものとしてはもちろん、自分へのご褒美にも

" tet " からあなたに、ちいさな " ものがたり " を。

tet が届ける、あたらしいおやつのかたちです。

発売日：2026年3月1日

価格：2,530円（税込）

詳細はこちら

https://tet-coffeebake.com

Instagram

https://www.instagram.com/tet_coffeeandbake/