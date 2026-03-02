ハイファッションをより身近に──ブランドアーカイブを体験できるファッションレンタルサービス「Enclopedia（アンクロペディア）」を開始

「買う前に、着る」という選択肢。

Enclopedia

アーカイブファッションの体験と循環をつくる「Enclopedia」

高額化するアーカイブファッションと、体験の断絶

近年、コレクションアーカイブや過去シーズンのデザイナーズファッションは、国内外で急速に高額化しています。

Comme des Garçons、Yohji Yamamoto、Raf Simons、Maison Margiela など、90年代～2000年代の重要なコレクションピースは、すでに一般的な価格帯から大きく離れ、「知っている人だけが触れられるもの」になりつつあります。

一方で、それらの服が持つ本質的な価値は、ショーの画像やハンガーに掛かった状態だけでは十分に伝わりません。

着用したときのシルエット、素材の動き、身体との関係性。

ファッションは本来、体験によって理解される文化です。

しかし現状では、「所有する覚悟」がなければ体験できない。

この断絶こそが、アーカイブファッションが一部の人の文化になってしまう大きな要因だと考えています。

「買う前に着る」体験を、文化として開く

Enclopedia（アンクロペディア）は、アーカイブファッションを“買う前に体験できる”ファッションレンタルサービスとして立ち上がりました。

高額なアイテムを、いきなり所有するのではなく、まずは実際に着てみる。

生活の中で試し、理解し、納得した上で選ぶ。

このプロセスが、

・衝動的な消費を減らし

・ブランドやデザイナーへの理解を深め

・結果として長く大切にされる服を増やす

と考えています。

Enclopediaでは、過去の重要なコレクションやアーカイブピースを中心に、

「体験として価値がある服」のみを取り扱っています。

レンタルで終わらせない理由──購入と買取をつなぐ設計

Enclopediaの特徴は、レンタルで終わらない構造にあります。

レンタル中にその服を気に入った場合、ユーザーはそのまま購入することが可能です。

購入価格は、すでに支払ったレンタル料金を差し引いた形で設定されます。

これは単なる利便性ではなく、

**「体験の延長としての所有」**を成立させるための設計です。

さらにEnclopediaでは、レンタルと並行して買取サービスも行っています。

・どのような背景を持つ服なのか

・どのような価値があり、どの市場で評価されているのか

・レンタルとして循環させるべきか、販売すべきか

これらを同じ視点で判断するために、

レンタルと買取を分断せず、一体として運営しています。

「回す」のではなく、「残す」ための運営

アーカイブファッションを扱う上で、

最も重要なのは回転率ではなく、管理と責任だと考えています。

Enclopediaでは、

・コンディションの把握と記録

・素材特性に応じたケアとクリーニング判断

・レンタル可能状態への復帰管理

・真贋や来歴の確認

を前提とし、「次に着る人が安心して体験できる状態」を維持することを重視しています。

短期的に数を回すのではなく、一着が何度も価値を生み続ける状態をつくること。

それが、アーカイブを文化として残すための最低条件だと考えています。

買取において大切にしている視点

買取サービスにおいても、Enclopediaは価格だけを基準にしません。

・なぜこの服が作られたのか

・どの文脈の中で評価されているのか

・今後、体験として共有する価値があるか

そうした視点をもとに、

単なる再販ではなく「循環の起点」としての買取を行っています。

服を手放す側にとっても、

「次にどう扱われるか」が見えることは重要だと考えています。

Enclopediaが目指しているのは、服を一度きりの消費で終わらせない仕組みです。

モードを民主化する、という思想

Enclopediaが目指しているのは、

アーカイブファッションを安く消費することではありません。

体験へのアクセスを開くこと。

知識や資金の差によって閉じてしまった文化を、

体験という形で共有し、

そこから新たな愛好家が生まれる土壌をつくること。

レンタルはゴールではなく入口であり、

最終的にはブランドやデザイナーへの理解が深まることを目指しています。

今後について

Enclopediaは今後も、アーカイブファッションの体験・レンタル・購入・買取を通じて、服が持つ背景や価値が正しく伝わる循環を構築していきます。

一着の服が、

「一度売れて終わるもの」ではなく、

「何度も体験され、理解され、残っていくもの」になるように。

サービス概要

サービス名：Enclopedia（アンクロペディア）

内容：アーカイブファッションのレンタル・購入・買取

サイトURL：https://www.enclopedia-official.com

特徴：アーカイブ特化／レンタル中購入可／循環型運営