「Uvance for Retail」を通じて、データとAIで小売業の持続的成長を支援

当社は、小売業のさらなる変革と競争力強化を支えるため、あらゆるデータを堅牢でセキュアなクラウド上に統合し、当社が培ってきた業務知見と実装力を生かして、AIエージェントをはじめとする先進テクノロジーを融合した 「Uvance for Retail」を提供します。データと業務を横断的につなぎ、現場の実行力と経営の意思決定をAIにより高度化することで、日本の小売業の持続的な成長に貢献していきます。





AIやデジタル技術が急速に進化する一方で、日本の小売業界は、人口減少や競争環境の激化、人手不足、コスト上昇といった、極めて複雑かつ構造的な課題に直面しています。その背景には、他業界と比べて意思決定に必要となるデータ量が圧倒的に多いことに加え、業務ごとにシステムが分断され、データが散在している現状があります。さらに、メーカーや卸ごとにデータ構造が異なりデータ同士が遮断され、横断的な活用が難しくなっています。その結果、膨大なデータを十分に活用できないまま人が判断せざるを得ず、負担が増大しています。こうした状況は、小売業がこれまで強みとしてきた機動力を損ない、競争力の低下を招いています。当社は50年以上にわたり、日本の小売業界とともに歩み、多くのお客様との議論や成功・失敗の積み重ねを通じて、業務とデータの構造を深く読み解いてきました。さらに、GK Software（注1）や株式会社ブレインパッド（注2）をグループに迎えることで、業界に根ざした知見と最先端テクノロジーを融合し、包括的な支援体制を強化しています。こうして培ってきた小売業向けの知見とテクノロジーを、現場の実行力と経営の意思決定を一体で変革する「Uvance for Retail」として提供することで、企業の機動力を高め、日本の小売業の持続的な成長を支援します。

「Uvance for Retail」は、リテールビジネスの成長に必要なケイパビリティを、データとAIを中核に据えて統合的に提供します。

当社のリテール専門コンサルタントが、経営および業務の課題を的確に定義し、長年にわたり業界で培ってきた知見をもとに、業務プロセスや基幹システムを含めたあるべき姿を描きます。その上で、AIエージェントを組み込んだオファリングを、業務に精通した高い実装力により、現場で確実に活用される形で定着させます。さらに、業務に根差したAIが判断の高度化や業務の自律化を実現します。そして、それらを支える業務・システム・データが安心してつながる基盤を提供します。

当社は、「Uvance for Retail」を通じて、生活者と働き手の体験革新とサプライチェーンの高度化を実現し、リテールの未来を前進させていきます。

図：「Uvance for Retail」の価値創造と目指す姿リテールテックJAPAN2026出展について

当社は、2026年3月3日（火曜日）から3月6日（金曜日）まで東京ビッグサイトで開催されるリテールテックJAPAN2026に出展し、データとAIで「Uvance for Retail」が提供する価値にフォーカスを当て、展示デモとして様々なユースケースをご紹介します。

「Uvance for Retail」の主な展示のご紹介

- 因果推定AIで実現する顧客接点の高度化人手不足により、すべてのお客様にパーソナライズされた体験を提供できず、ロイヤリティ向上の機会を逃している企業に対し、当社独自の因果推定AIを活用し、顧客のより深い理解を支援します。当社の因果推定AIは、膨大で複雑な業務・顧客データをもとに、単なる相関ではなく「なぜその行動や成果が生まれたのか」という因果関係を明らかにできる点が特長です。数千変数規模のデータや業務・顧客・外部要因などが混在するデータに対しても、独自アルゴリズムにより高速に因果探索が可能なことが特徴です。顧客の行動やニーズの背景にある因果構造をAIが解き明かし、接客や顧客接点の高度化につなげるプロセスを、具体的な活用イメージとしてご覧いただけます。- マルチAIエージェントによる経営・業務の意思決定高度化アパレル業界のマーチャンダイザーは、各店舗の状況を的確に把握し、迅速に最適な指示を出すことが求められていますが、業務やシステムごとにデータが分断されていることで、意思決定に時間を要し、機会損失が生じています。当社のマルチAIエージェントは、役割の異なる複数のAIが協調し、業務全体を横断的に判断・支援します。各AIの分析結果を分かりやすく整理して提示し、人の判断をもとに次のアクションにつなげることで、迅速で実行力のある意思決定を可能にします。展示デモでは、当社のAIエージェント「Watomo（ワトモ）（注3）」がさまざまなデータを分析し、マーチャンダイザーが対処すべきアラームを通知するとともに、業務課題について「どのように対応すべきか」といったシミュレーションをマーチャンダイザーとともに実行します。人の意思決定と現場対応の高度化をAIエージェントが支援する、具体的な活用イメージをご覧いただけます。

商標について

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈注1 GK Software：

本社：ドイツ シェーネック、CEO兼取締役会長：Michael Scheibner（マイケル・シャイブナー）

注2 株式会社ブレインパッド：

本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：関口 朋宏

注3 Watomo：

当社での社内募集により決定したAIエージェントのネーミングであり、日本語の「輪」「友」「共に」を由来とし、課題を中心に仲間と輪になって囲み、知恵を出し合いながら和をもって1つのアクションに結び付ける光景をイメージしたもの。

当社のSDGsへの貢献について

2015年に国連で採択された持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）は、世界全体が2030年までに達成すべき共通の目標です。当社のパーパス（存在意義）である「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」は、SDGsへの貢献を約束するものです。

