国内最大級企業DBで実現する「当たる」新規開拓設計図と、利益を最大化する助成金戦略 ～属人化を排除し、仕組みで勝つためのナビット×識学・特別セミナー～【無料】
株式会社ナビットは、2026年3月5日（木）・3月6日（金）・3月9日（月）に
株式会社識学主催「国内最大級企業DBで実現する『当たる』新規開拓設計図と、利益を最大化する助成金戦略 ～属人化を排除し、仕組みで勝つためのナビット×識学・特別セミナー～」に登壇いたします。
講師紹介＆セミナー概要
第1部：「感情を排し、結果にフォーカスする組織運営とKPI設計」
株式会社識学
コンサルタント
福本 聡
【登壇者紹介】
立命館大学を卒業後、教育業界の会社へ入社。
講師、教室長、模試編集長などを歴任。
教室長としてマネジメントを行うも我流でやっていたため日々、悪戦苦闘。 組織マネジメントに悩む中『リーダーの仮面』、『数値化の鬼』、『とにかく仕組み化』の三部作を読み教室運営に実践。 従業員のやるべきことが明確になり、生徒数約300名の校舎が3年で400名越えの経験をする。 市場から一定の評価を得た実感とともに本格的に「識学」を学びたいと思うようになる。教育とも親和性のある「識学」の考えに深く共感し、入社を決意。 マネジメントに関わるすべての方に識学を伝え、組織と個人の成長に携わっていきたいと日々、邁進中。
【セミナー概要】
・なぜ、良質なリストがあっても成果が出ないのか？
・個人のモチベーションに頼らない「仕組みで動く」組織の作り方
・迷いをなくし、行動量を最大化させるKPI設定の極意
第2部：「『当たる』新規開拓の設計図 ― 無駄打ちしないアウトバウンドの作り方 ―」
株式会社ナビット
BS事業部 課長
井上 岳
【登壇者紹介】
2023年、株式会社ナビット入社。
全国63,400人を誇るSOHOスタッフの調査ネットワークを活し、交通と地域に関わるデータの企画立案から提案業務に従事し、データ活用のセミナー、勉強会を企業向けに開催。
データ販売のスペシャリストとして、有形・無形、BtoC/BtoBなど20年の営業経験をもつ。
【セミナー概要】
・63,400人のSOHOネットワークが支える、鮮度の高い企業データの正体
・業種、エリア、タイミング。反応率を数倍に変えるターゲット抽出の切り口
・「誰でも取れるリスト」を卒業し、勝率の高い営業リストを自社で設計する手法
第3部：「攻めの投資を支える、助成金・補助金活用の判断軸」
株式会社ナビット
助成金事業部 係長
後藤 大輔
【登壇者紹介】
飲食業、不動産業、金融業を経て、株式会社ナビット入社。
補助金申請支援・コンサルティング業務に従事し、補助金活用のセミナー、勉強会を企業向けに開催。 企業の公的制度の活用アドバイザーとして、年間100件以上の支援経験をもつ。
【セミナー概要】
・「助成金」と「補助金」の違い。自社が今検討すべき制度はどれか？
・「新市場」「省人化」「賃上げ」等のキーワードから紐解く、申請可否の前提条件
・制度を単発で終わらせず、継続的に事業成長の原資に変える活用戦略
【日 程】
・3月5日（木）12：00～13：00（リアル配信）
・3月6日（金）11：00～12：00（アーカイブ配信）
・3月9日（月）13：00～14：00（アーカイブ配信）
【参加費】
無料
【視聴方法】
