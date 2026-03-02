国内最大級企業DBで実現する「当たる」新規開拓設計図と、利益を最大化する助成金戦略 ～属人化を排除し、仕組みで勝つためのナビット×識学・特別セミナー～【無料】

株式会社ナビット

株式会社ナビットは、2026年3月5日（木）・3月6日（金）・3月9日（月）に

株式会社識学主催「国内最大級企業DBで実現する『当たる』新規開拓設計図と、利益を最大化する助成金戦略 ～属人化を排除し、仕組みで勝つためのナビット×識学・特別セミナー～」に登壇いたします。



セミナーのお申し込みはこちら

★ https://attendee.bizibl.tv/sessions/seFgpIhe9PB8/form?session_id=seLwHbAblWdn ★

講師紹介＆セミナー概要



第1部：「感情を排し、結果にフォーカスする組織運営とKPI設計」



株式会社識学

コンサルタント

福本 聡



【登壇者紹介】

立命館大学を卒業後、教育業界の会社へ入社。

講師、教室長、模試編集長などを歴任。

教室長としてマネジメントを行うも我流でやっていたため日々、悪戦苦闘。 組織マネジメントに悩む中『リーダーの仮面』、『数値化の鬼』、『とにかく仕組み化』の三部作を読み教室運営に実践。 従業員のやるべきことが明確になり、生徒数約300名の校舎が3年で400名越えの経験をする。 市場から一定の評価を得た実感とともに本格的に「識学」を学びたいと思うようになる。教育とも親和性のある「識学」の考えに深く共感し、入社を決意。 マネジメントに関わるすべての方に識学を伝え、組織と個人の成長に携わっていきたいと日々、邁進中。



【セミナー概要】

・なぜ、良質なリストがあっても成果が出ないのか？

・個人のモチベーションに頼らない「仕組みで動く」組織の作り方

・迷いをなくし、行動量を最大化させるKPI設定の極意

第2部：「『当たる』新規開拓の設計図 ― 無駄打ちしないアウトバウンドの作り方 ―」



株式会社ナビット

BS事業部 課長

井上 岳

【登壇者紹介】

2023年、株式会社ナビット入社。

全国63,400人を誇るSOHOスタッフの調査ネットワークを活し、交通と地域に関わるデータの企画立案から提案業務に従事し、データ活用のセミナー、勉強会を企業向けに開催。

データ販売のスペシャリストとして、有形・無形、BtoC/BtoBなど20年の営業経験をもつ。

【セミナー概要】

・63,400人のSOHOネットワークが支える、鮮度の高い企業データの正体

・業種、エリア、タイミング。反応率を数倍に変えるターゲット抽出の切り口

・「誰でも取れるリスト」を卒業し、勝率の高い営業リストを自社で設計する手法

第3部：「攻めの投資を支える、助成金・補助金活用の判断軸」



株式会社ナビット

助成金事業部 係長

後藤 大輔



【登壇者紹介】

飲食業、不動産業、金融業を経て、株式会社ナビット入社。

補助金申請支援・コンサルティング業務に従事し、補助金活用のセミナー、勉強会を企業向けに開催。 企業の公的制度の活用アドバイザーとして、年間100件以上の支援経験をもつ。



【セミナー概要】

・「助成金」と「補助金」の違い。自社が今検討すべき制度はどれか？

・「新市場」「省人化」「賃上げ」等のキーワードから紐解く、申請可否の前提条件

・制度を単発で終わらせず、継続的に事業成長の原資に変える活用戦略



【日 程】

・3月5日（木）12：00～13：00（リアル配信）

・3月6日（金）11：00～12：00（アーカイブ配信）

・3月9日（月）13：00～14：00（アーカイブ配信）

【参加費】

無料

【視聴方法】

下記よりお申込みください。

★ https://attendee.bizibl.tv/sessions/seFgpIhe9PB8/form?session_id=seLwHbAblWdn ★

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com