アプトアーキテクツ株式会社　横浜FCオフィシャルパートナー契約締結のお知らせ

アプトアーキテクツ株式会社と横浜FCは明治安田Ｊリーグ百年構想リーグおよび2026/27シーズンにおけるオフィシャルパートナー契約を新規締結いたしましたのでお知らせします。

この度、オフィシャルパートナーとして 横浜FC様とご一緒できることを、大変光栄に思っております。私は長年、横浜FCのサポーターとしてスタジアムに足を運び、クラブの歩みを応援してきました。勝利の喜びだけでなく、思うような結果が出ない時期も含めて、地域とともに歩み続けるクラブの姿勢に、強い共感と敬意を抱いています。建築の仕事もまた、一朝一夕で形になるものではなく、日々の積み重ねと信頼関係によって成り立つものです。住まいづくりにおいても、誠実に向き合い続ける姿勢が、やがて安心や豊かさにつながると考えています。オフィシャルパートナーとして横浜FCの挑戦と成長を応援するとともに、私たち自身も建築を通じて地域社会に貢献できる存在であり続けたいと考えています。今後も横浜FCとともに、地域に根ざした活動を大切にしながら歩んでまいります。

アプトアーキテクツ株式会社

〒252-0804

神奈川県藤沢市湘南台2-10-5 アンドウビル４F-22

代表取締役 日下部 純

事業内容

アプトアーキテクツ株式会社は、一級建築士事務所として、神奈川県を中心に、新築注文住宅や分譲住宅（建売住宅）の設計業務を中心に行っております。住まい手のライフスタイルや価値観を大切にし、間取り計画から外観・内装デザインなど、設計からインテリアコーディネートまでを一貫して行うことを特徴としています。建築を通じて、地域に根ざした住まいづくりに取り組んでいます。

ホームページ:https://apto-archi.jp/