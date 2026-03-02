【 XSprout 】調査結果を一挙公開！『CVC進化論2026 データ集 ―CVC117社の実態データ 完全収録版』

株式会社XSprout

企業のコーポレートベンチャリングを最適解に導く総合アドバイザリーを提供する株式会社XSprout（エクスプラウト、本社：東京都港区虎ノ門、代表取締役：香川 脩・松本 泰拓、以下「XSprout」）は、本年1月9日に公開した、国内大企業におけるコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）活動の実態をまとめたホワイトペーパー『CVC進化論2026』の調査結果を詳細に収めた『CVC進化論2026 データ集 ― CVC117社の実態データ 完全収録版（以下、本データ集）』の公開を開始したことをお知らせします。

今回公開の『CVC進化論2026 データ集 ― CVC117社の実態データ 完全収録版』（写真左）と、『CVC進化論2026』

■本データ集公開の背景とねらい

近年、CVCは新規事業創出や既存事業の変革を担う重要な手段として注目される一方、「投資と事業連携の両立が難しい」「成果の測り方が定まらない」「事業部との連携が進まない」といった課題に多くの企業が直面しています。

XSproutでは、こうした現場の声を踏まえ、単なる投資実績ではなく、“運営のあり方”が成果にどう影響しているのかを明らかにすることを目的に、本調査を実施しました。

本データ集は、スタートアップへのマイノリティ出資経験（または検討経験）を持つ国内大企業のCVC・新規事業担当者を対象に実施した「CVC活動実態調査2025」（117社回答、以下 本調査）をもとに、CVC活動において成果を創出している企業と、そうでない企業を分ける要因を定量的に整理した『CVC進化論2026』のデータ編です。



■「CVC活動実態調査2025」のポイント

本調査では、活動年数、投資件数、EXIT、事業連携数、KPI設計、体制・人材育成など、多角的な項目を収集。

分析にあたっては、XSproutが開発した独自診断フレーム「Corporate Venturing Finder」を活用し、CVC運営を9つの観点から可視化。その結果、投資件数や活動年数といった量的指標だけでなく、投資後の協業を担う専門人材の存在、事業部側の受け皿、評価指標や育成・OJT環境といった“基盤”が、成果創出に大きく影響していることが示唆されました。

『CVC進化論2026』本編では成功要因を含めて要点をまとめています。

本編をお求めの方は下記URLよりお申込みください。

■本データ集 概要

タイトル：『CVC進化論2026 データ集 ― CVC117社の実態データ 完全収録版』

調査対象：国内大企業のCVC・新規事業担当者（117社）

形式：PDF（全17ページ）

発行：株式会社XSprout

本データ集の閲覧をご希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。

■『CVC進化論2026』をさらに紐解くトークイベント、開催決定！

（4月13日 東京 麻布台ヒルズ）

『CVC進化論2026 データ集』の発刊にあわせ、取り上げた主要論点を深掘りするイベントシリーズを開始します。

シリーズ第1回となる本イベントでは、今回の117社調査データをもとに、日本CVCの現在地を整理。レポートの主要ポイントをわかりやすく解説するとともに、実際にCVC運営を担う実務責任者2名をゲストに迎え、投資活動の高度化や事業連携創出に向けたリアルな課題・工夫・意思決定の視点を共有します。

CVC部門、新規事業部門、経営企画部門など、大企業において投資・協業に関わる皆様にとって、足元の動向を俯瞰し、自社の現在地を見つめ直す機会となることを目指します。

皆様のご参加をお待ちしております。

『CVC進化論2026 Session#1：117社のデータで読み解く、CVCの現在地』

日時：2026年4月13日（月）17:00～19:30（受付16:30～）

会場：TOKYO VENTURE CAPITAL HUB（麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 5階）

主催：株式会社XSprout 運営パートナー：森ビル株式会社 参加費：無料

※詳細・お申し込み方法は以下URLをご確認ください。

なお、本イベントはシリーズの第1回として開催。今後もレポートで扱ったテーマごとに順次開催予定です。

■XSprout 概要 https://xsprout.co.jp

商号：株式会社XSprout（XSprout, Inc.）

所在地：東京都港区虎ノ門５丁目９番１号

代表者：代表取締役 香川 脩・松本 泰拓

設立：2023年12月8日

事業内容：事業会社のコーポレートベンチャリング最適化に向けた総合アドバイザリー

XSproutは、コーポレートベンチャリングの最適化に向けた包括的なサポートを提供しています。当社では、体制整備からPRまで一貫した総合アドバイザリーを行っています。また、eiiconやSpiral Innovation Partnersとの連携により、パートナー探索やオープンイノベーションの実行支援、CVCの運営支援など幅広いサービスを提供しています。

